Comment regarder le Super Bowl 54 à la télévision ou en streaming

Le Super Bowl 54 est à nos portes. Le grand match aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride, ce dimanche 2 février. Les 49ers de San Francisco et les chefs de Kansas City sont prêts à se battre dans un match qui devrait être une affaire pleine d’action avec beaucoup de excitation.

Le jeu débutera à 15h30 PT / 18h30 HE le dimanche 2 février. Vous pouvez regarder le match sur la télévision linéaire traditionnelle sur Fox ou via le site de streaming fuboTV, qui offre un essai gratuit. Le service est diffusé sur PC, téléphones mobiles, Google Chromecast, etc.

En dehors du football, nous attendons des bandes-annonces pour les plus grands films à venir et des publicités pour toutes sortes de produits. La rumeur dit que Marvel diffusera une nouvelle bande-annonce de Black Widow pendant le grand match, tandis qu’une bande-annonce de Fast 9 est également attendue.

Le Super Bowl 54 aura de nombreuses remorques de produits. Nous avons déjà vu beaucoup de publicités, y compris une recréation de The Shining avec Bryan Cranston, qui donne à sa femme Mountain Dew au lieu d’essayer de l’assassiner. On s’attend également à ce que M. Peanut ait une sorte de projection pendant le grand match. Découvrez le résumé de GameSpot de toutes les grandes remorques publiées jusqu’à présent.

Demi Lovato chante l’hymne national au Super Bowl 54, tandis que Shakira et Jennifer Lopez joueront le spectacle de la mi-temps.

Ici, à GameSpot, nous avons exécuté plusieurs simulations du Super Bowl 54 avec Madden 20, et vous pouvez consulter les résultats dans la vidéo ci-dessus. La propre simulation d’EA a prédit que les Chiefs battront les 49ers 35-31, le Chiefs QB Patrick Mahomes remportant le prix MVP.

Pour en savoir plus sur le Super Bowl 54, consultez le site sœur de GameSpot CBSSports.com.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: qui remporte le Super Bowl 54? (Panne de simulation Madden 20)

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.