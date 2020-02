Comment regarder le week-end des All-Star 2020: Diffusion en direct Team LeBron vs Team Giannis ?

Pour la deuxième année consécutive, LeBron James et Giannis Antetokounmpo dirigeront chacun une équipe des meilleurs joueurs de la NBA dans le match NBA All-Star de cette année qui se tiendra à l’arène United Center de Chicago – et vous pouvez diffuser en direct All- Action de week-end star, peu importe où vous êtes dans le monde.

Après avoir remporté le plus de votes de fans, Lebron et Giannis ont de nouveau été nommés capitaines et les deux ont choisi leurs coéquipiers lors du NBA All-Star Draft Show de la semaine dernière.

Week-end NBA All-Star 2020 – quand et où?

Le match NBA All-Star de cette année aura lieu dans l’arène 23 000+ United Center à Chicago, Illinois.

Le jeu devrait commencer à 19 h 00, heure locale, c’est-à-dire 20 h 00 HE, 17 h 00 PT, 1 h 00 GMT ou 12 h 00 AEDT le lundi.

Lors du repêchage, Giannis a décidé de ne choisir que des joueurs de la Conférence Est pour son équipe et LeBron a emboîté le pas en choisissant uniquement des joueurs de la Conférence Ouest pour constituer son équipe. Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic et James Harden seront les partants de Team LeBron tandis que Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young seront les partants de Team Giannis.

Contrairement au match de l’an dernier, chaque trimestre importera dans le match des étoiles de la NBA 2020, car le score sera remis à 0-0 à la fin de chacun des trois premiers trimestres. Le gagnant de chacun des trois premiers trimestres recevra 100 000 $ pour une organisation communautaire basée à Chicago et l’équipe gagnante globale gagnera 200 000 $.

Au cours du quatrième trimestre, le chronomètre de jeu sera désactivé et un score cible final sera établi en fonction du score cumulé de l’équipe de tête au cours des trois premiers trimestres. Cependant, ce score cible sera basé sur le score total de l’équipe de tête plus 24 points en l’honneur de feu Kobe Bryant qui portait le numéro 24 sur son maillot.

Que vous soyez un fan de l’équipe LeBron, un fan de l’équipe Giannis ou que vous vouliez simplement vous connecter pour voir les meilleurs joueurs de la ligue s’affronter sur le terrain pour une bonne cause ce week-end de la journée du président – nous vous montrerons exactement comment obtenez une diffusion en direct du jeu All-Star NBA 2020 de n’importe où dans le monde.

Comment regarder le match All-Star NBA 2020 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vivez aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie et que vous voulez savoir comment assister au match All-Star de la NBA 2020, continuez à faire défiler et nous vous indiquerons vos meilleures options de streaming en direct et de visualisation TV.

Mais si vous ne pouvez pas regarder le match parce que vous n’êtes pas dans votre pays d’origine et que votre couverture est géobloquée, nous pouvons suggérer une alternative intelligente (et non, cela n’implique pas de trouver des flux douteux sur Reddit). En utilisant un VPN, vous pouvez facilement modifier l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone pour apparaître comme si vous étiez dans un endroit différent où un flux de jeu NBA All-Star est affiché.

Un réseau privé virtuel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent, comme dans votre pays d’origine où un flux XFL est affiché.

Après avoir testé et examiné des centaines de VPN, nous pouvons facilement recommander ExpressVPN comme notre premier choix. Il est rapide, sûr et très facile à télécharger et à utiliser. En outre, il est compatible avec une grande variété d’appareils, y compris les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux, l’Apple TV, les téléviseurs intelligents et plus encore.

Découvrez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois gratuits avec un plan annuel ainsi que 49% de réduction sur son prix régulier. Le service peut également être utilisé pour vous aider à contourner le blocage de sites Web dans certains bureaux, écoles et même dans certains pays. Étant donné qu’ExpressVPN utilise des tunnels cryptés, il vous aidera même à rester en sécurité et plus anonyme en ligne.

Horaire du week-end NBA All Star 2020

Samedi 15 février

– NBA All-Star Practice & Media Day – 10h30 HE sur NBA TV

– Le commissaire Adam Silver – 19 h HE sur NBA TV

– State Farm All-Star Saturday Night – 20 h HE sur TNT (Sky Sports)

– Taco Bell Skills Challenge – 21 h HE sur TNT (Sky Sports)

– Concours de 3 points MTN DEW – 21 h HE sur TNT (Sky Sports)

– AT&T Slam Dunk – 21h HE sur TNT (Sky Sports)

Dimanche 16 février

– Brunch NBA Legends – 13h30 HE sur NBA TV

– 69e match des étoiles de la NBA – la couverture commence à 18 h HE sur TNT (Sky Sports)

Comment regarder le match des étoiles NBA 2020 aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder le match All-Star de la NBA 2020 à la télévision tel qu’il est diffusé en direct sur TNT. Vous pouvez également diffuser ce jeu sur mobile, ordinateur de bureau et à partir de vos appareils de streaming préférés à l’aide de l’application Watch TNT, mais vous devrez vous connecter à l’aide des informations d’identification de votre fournisseur de câble.

Vous n’êtes pas intéressé à vous abonner à un abonnement au câble cher juste pour regarder le match NBA All-Star, ne vous inquiétez pas car il existe maintenant une variété de services de streaming différents, tous à des prix différents, pour vous aider à regarder ce match. Nous avons répertorié quelques-uns de nos favoris ci-dessous pour vous faciliter la tâche.

Vos options pour diffuser en direct le jeu NBA All-Star en ligne

Hulu avec Live TV 55 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à 67 chaînes dont ESPN, Disney et TNT. Vous aurez également accès à la bibliothèque à la demande du service ainsi qu’à ses propres Hulu Originals.

SlingTV 20 $ par mois – Que vous choisissiez le forfait Orange ou Bleu de Sling, vous aurez accès à la TNT ainsi qu’à de nombreuses autres chaînes de télévision. Vous bénéficierez également de 10 heures de stockage Cloud DVR avec votre forfait et la possibilité de regarder la bibliothèque à la demande de Sling TV qui compte plus de 70 000 titres.

AT&T TV Now 65 $ par mois – AT&T TV Now peut être un peu plus cher que la concurrence, mais le service vous donne accès à plus de 40 chaînes, y compris TNT et votre abonnement comprend également HBO.

FuboTV 55 $ par mois – Le plan standard de FuboTV vous donne accès à 92 chaînes, y compris TNT, dont vous aurez besoin pour regarder le match NBA All-Star. Le service vous permet également de regarder deux flux simultanément et vous bénéficiez de 30 heures de DVR cloud.

YouTube TV 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à plus de 70 chaînes, dont Fox, ABC, ESPN et TNT. YouTube TV vous offre également un stockage DVR cloud illimité au cas où vous voudriez enregistrer un jeu pour plus tard.

Puis-je regarder avec avec NBA League Pass?

Malheureusement non. Les abonnés du NBA League Pass aux États-Unis ne pourront pas regarder le match NBA All-Star en utilisant le service, mais les abonnés internationaux le pourront. Cela est dû au fait que les jeux diffusés à la télévision nationale (comme la façon dont TNT diffuse le match All-Star de la NBA) sont soumis à des restrictions de la NBA.

Bien que vous ne puissiez pas regarder le match All-Star de dimanche avec League Pass, une rediffusion du jeu sera probablement disponible une fois diffusée à la télévision.

Comment regarder un match de la NBA All-Star 2020 en direct au Royaume-Uni

Les fans de basket-ball britanniques pourront regarder le match NBA All-Star de cette année sur Sky Sports Arena et la couverture du match par le réseau commencera à 23h00 GMT dimanche soir. Pour regarder ce jeu, vous devez ajouter la chaîne Sky Sports Arena à votre abonnement Sky Sports existant, ce qui vous coûtera 18 £ supplémentaires par mois.

Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £. Cependant, il existe également des laissez-passer hebdomadaires et mensuels s’il y a d’autres sports / jeux que vous souhaitez regarder également.

Rappelez-vous également que le NBA League Pass est disponible au Royaume-Uni et pour les fans de basket-ball purs et durs, il devrait être votre premier choix car il vous permet de suivre votre équipe préférée ou même toutes les équipes de la ligue, toute la saison.

Pas au Royaume-Uni aujourd’hui? Essayez de regarder avec les méthodes ci-dessus et vous constaterez rapidement que votre accès est géo-bloqué. Si cela vous ressemble, vous pouvez toujours télécharger et installer un VPN comme décrit ci-dessus. Cela vous permettra ensuite de changer votre adresse IP au Royaume-Uni et de regarder comme si vous étiez assis à la maison.

Diffusez en direct le match des étoiles NBA 2020 au Canada

Les fans de la NBA au Canada pourront regarder le match des étoiles NBA 2020 sur TSN et le réseau diffusera le match sur TSN1 à partir de 20 h HE / 17 h HP. Vous pouvez également diffuser le jeu sur votre smartphone ou tablette avec l’application TSN.

Alternativement, vous pouvez également regarder le match All-Star NBA 2020 en utilisant le NBA League Pass car le service est également disponible au Canada.

Regardez le match des étoiles NBA 2020 en Australie

Les fans de basket-ball australiens pourront regarder le match All-Star de la NBA 2020 sur Foxtel et le réseau commencera sa couverture du match à 12h00 AEDT lundi. Cependant, vous aurez besoin du forfait sportif de Foxtel, mais vous pouvez également diffuser ce jeu sur mobile avec l’application Foxtel Go.

Si vous préférez simplement diffuser en ligne le jeu All-Star de la NBA 2020, alors le service par excellence Kayo Sports vous a couvert. Cela coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’ESSAI GRATUIT de 14 jours du service pour regarder ce match.

Comme au Royaume-Uni et au Canada, le NBA League Pass est également disponible en Australie au cas où vous êtes un fan de basket-ball inconditionnel qui veut regarder votre équipe préférée ou même des équipes tout au long de la saison.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P