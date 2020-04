Comment regarder l’entraînement PE de Joe Wicks en direct le jeudi 23 avril

Gareth Beavis

Bonjour, fans de Joe Wicks – et bien joué pour essayer de vous mettre en forme avec la session de jeudi de PE avec Joe qui commence dans moins de 20 minutes, à 9h00 BST / 6PM AEST – il est donc temps de mettre vos baskets.

Joe’s est devenu quelque chose de sensationnel, levant des tonnes d’argent pour la charité et apportant du fitness dans les salons de millions de personnes chaque jour. Nous intégrerons la session d’aujourd’hui ci-dessous, juste avant 9 heures, pour vous aider à vous adapter un peu aujourd’hui également.

Gareth Beavis

La séance d’hier était de vingt exercices différents, avec 30 secondes de repos entre chacun (et un beau repos de deux minutes après 10 d’entre eux aussi) mais aujourd’hui, tout pourrait encore changer. N’oubliez pas que chaque fois que vous regardez une session, l’argent récolté par la publicité va au NHS, avec plus de 90 000 £ collectés jusqu’à présent.

(Oh – et n’oubliez pas que demain est le déguisement vendredi, alors commencez peut-être à penser à quelle tenue vous allez enfiler – mais rappelez-vous que vous transpirerez probablement, OK?)

N’oubliez pas de mettre cette page en signet si vous êtes un habitué du PE avec Joe Wicks – nous intégrerons la vidéo en direct tous les jours. si vous êtes nouveau, eh bien, marquez-le quand même et engagez-vous à vous mettre en forme pendant l’isolement.

Gareth Beavis

Cet article vise à vous aider à regarder avec le grand entraînement, ainsi que quelques recommandations pour vous aider à faire de l’exercice plus facilement. Tout ce que vous devez faire est de suivre ce qui vous est enseigné (du mieux que vous pouvez) et de continuer chaque jour et les avantages viendront. Ce n’est pas seulement pour les enfants – faire en sorte que chacun soit actif est la clé ici.

Nous vous recommandons de vous entraîner devant un téléviseur plutôt qu’un iPad ou un smartphone – et nous avons choisi la technologie dont vous aurez besoin pour le faire. La plupart des téléviseurs intelligents peuvent se connecter à l’aide de l’icône «Cast», ou vous pouvez obtenir une unité supplémentaire pour pas cher.

Et obtenez certainement un tracker de fitness pour vous montrer combien vous êtes en forme (et vous pouvez obtenir de brillants trackers de fitness bon marché), des balances intelligentes pour suivre votre parcours de fitness et quelques autres accessoires intelligents comme un tapis de yoga pour faire sauter salon beaucoup plus simple.

Si vous souhaitez essayer d’autres exercices au lieu de la session d’aujourd’hui, vous pouvez faire défiler vers le bas de cet article et rattraper votre retard sur les séances d’entraînement des jours précédents.

Alternativement, vous pouvez vous diriger vers la chaîne YouTube BodyCoachTV et regarder toutes les sessions par vous-même, ainsi que trouver des sessions plus faciles pour les moins mobiles (ou des entraînements légèrement plus difficiles pour vous rendre vraiment actif si vous surpassez les offres actuelles).

Si vous travaillez devant le téléviseur ou blotti autour d’un smartphone, voici nos choix rapides de ce que nous recommandons pour améliorer l’expérience:

Toshiba 43U2963DB Téléviseur HDR 4K UHD 43 pouces | Maintenant £ 269 chez AO

Nous savons que ce téléviseur est notre recommandation depuis un certain temps, mais nous ne pouvons pas trouver mieux – il reste donc vous vous connectez instantanément à YouTube. Celui-ci a HDR10 et Dolby Vision pour une clarté améliorée, et peut même être contrôlé via votre voix avec Alexa.

Voir l’offre

Tapis de yoga collant YogaMatters

Vous pouvez dépenser littéralement des centaines sur un tapis de yoga, mais pour ceux qui veulent juste quelque chose qui ne glisse pas, aide leurs articulations et insonorise le sol et ne veut pas dépenser des charges, c’est un choix de budget supérieur. Traiter

Gareth Beavis

Si vous souhaitez simplement mettre à niveau votre téléviseur actuel pour vous permettre de voir ce qui se passe sur un écran plus grand qu’un iPad ou un téléphone, une clé Chromecast ou Roku se branche simplement sur un port HDMI à l’arrière de votre téléviseur et permet une diffusion facile:

Les meilleures offres Google Chromecast 2 et Roku Express d’aujourd’hui

Google Chromecast en noir

Streaming HD Roku Express …

Gareth Beavis

Et si vous souhaitez suivre votre fréquence cardiaque et vos efforts au cours de l’entraînement, ou si vous voulez simplement prolonger votre exercice, consultez ces choix:

Meilleures offres Huawei Band 3 Pro, Eufy Smart Body et bandes de résistance d’aujourd’hui

Huawei TER-B29 Band 3 Pro …

RÉSISTANCE AUX SOLUTIONS DE FITNESS …

À quelle heure commence la leçon d’EP de Joe Wicks chaque jour – et comment puis-je regarder l’entraînement?

Gareth Beavis

Voici la séance d’hier – essayez-le pendant que vous attendez pour commencer PE avec Joe Wicks peut-être?

Gareth Beavis

Si vous avez hâte de mettre votre tranche de Wicks en direct chaque jour, vous devrez ouvrir YouTube et attendre à 9h00 BST / 6PM AEST chaque jour.

(Si vous êtes dans d’autres parties du monde et que vous ne voulez pas vous lever ridiculement tôt chaque jour pour regarder en direct, nous avons les récents téléchargements répertoriés au bas de cet article).

Les séances durent 30 minutes et comprennent un échauffement et un retour au calme, et deux répétitions des circuits qu’il parcourt (ou sprinte) à travers.

Portez une attention particulière aux routines d’échauffement et de récupération – celles-ci vous aideront à vous sentir souple et moins raide dans les prochains jours – Joe Wicks a même l’une de celles à aider (car il est souvent trop occupé à lire les messages que les téléspectateurs ont envoyés dans):

Comment regarder les sessions PE de Joe Wicks?

Gareth Beavis

Si vous êtes intéressé à vous impliquer avec The Body Coach en temps réel et que vous pouvez faire face à un enthousiasme irrépressible à cette heure, vous devrez ouvrir votre portail YouTube sur votre téléviseur, tablette ou smartphone vers 8 h 55 BST. .

Une fois prêt, accédez à la chaîne YouTube de The Body Coach sur votre téléviseur, téléphone ou iPad (pour en savoir plus sur la façon de procéder ci-dessous).

Vous ne le verrez pas tout de suite devant la caméra – mais essayez de mémoriser tous les articles sur ses étagères car il y a un spot quotidien pour les fans inconditionnels.

(Si vous voulez le regarder sur le rattrapage chaque jour, à l’heure qui vous convient, alors vous pouvez simplement suivre les mêmes instructions ci-dessus, où les séances d’entraînement précédentes seront affichées pour rattraper le retard.)

Comment regarder l’entraînement des enfants de Joe Wicks sur un téléviseur

Gareth Beavis

La meilleure façon – si vous avez de la place – est de regarder l’entraînement devant un téléviseur. Il existe une myriade de façons d’obtenir YouTube sur votre télé, ce qui rend plus simple de devenir actif.

Ceci est l’icône «cast». Le toucher vous montrera d’autres appareils sur votre réseau Wi-Fi sur lesquels vous pouvez diffuser. (Crédit d’image: Google)

Gareth Beavis

Utiliser votre Smart TV

Le moyen le plus simple est de disposer d’un téléviseur intelligent dans votre vie – et vous constaterez peut-être que vous êtes déjà connecté. Un moyen simple de le savoir consiste à appuyer sur l’icône que nous avons mise en évidence ci-dessus et à voir si votre téléviseur ou appareil de streaming est répertorié. Si c’est le cas, vous êtes prêt à partir.

Si ce n’est pas le cas, et que votre téléviseur est connecté à Internet, ouvrez votre hub intelligent et accédez à YouTube, où vous pouvez suivre les instructions de recherche ci-dessus pour trouver The Body Coach TV, avec une nouvelle vidéo en direct chaque jour à 9 h 00 GMT.

Si vous ne le voyez pas tout de suite, il devrait apparaître juste avant 9 heures du matin – et Wicks vous donne également quelques minutes pour vous préparer.

Utilisation de Google Chromecast

Alternativement, vous pouvez utiliser des bâtons de streaming – l’un des plus simples est le Chromecast de Google, qui se branche sur votre prise HDMI et diffusera le contenu de votre téléphone vers le téléviseur.

Lancez YouTube sur votre smartphone ou tablette et recherchez l’icône de diffusion dans l’un des coins.

Gareth Beavis

Le Chromecast n’est pas trop cher non plus, et est un moyen simple de transformer votre téléviseur intelligent – vous permettant de diffuser une multitude de services (comme Netflix et d’autres plates-formes de streaming) de votre petit écran de téléphone vers un écran plus grand:

Les meilleures offres Google Chromecast 2 d’aujourd’hui

Google Chromecast en noir

Google 2 Pack Chromecast Gen3

Gareth Beavis

Comment regarder sur une clé Roku:

Plus avancé qu’un Chromecast, la clé Roku transforme facilement votre téléviseur en un hub intelligent. Une fois branché, appuyez sur le bouton “ source ” de votre télécommande et accédez au port HDMI où se trouve votre clé Roku (ou, avec certains téléviseurs modernes, il suffit d’appuyer sur le bouton “ Accueil ” de la télécommande Roku pour obtenir la même chose) .

À partir de là, ouvrez l’application YouTube et accédez à Body Coach TV à 9 h 00 GMT … ou lancez-la sur votre smartphone ou tablette et recherchez l’icône “ cast ” ci-dessus, appuyez dessus et voyez si le Roku est répertorié (qui cela devrait être le cas si tous les appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi).

Les meilleures offres Roku Express du jour

Streaming HD Roku Express …

Comment regarder l’entraînement PE de Joe Wicks sur un iPad

Gareth Beavis

Vous avez deux options ici: si vous avez déjà téléchargé l’application YouTube sur votre tablette, recherchez simplement “The Body Coach” et cliquez sur l’icône en haut de l’écran pour “Body Coach TV”.

À partir de là, vous verrez une liste de toutes les vidéos, et à 9 heures, la nouvelle option devrait apparaître, bien que vous deviez peut-être actualiser.

Vous pouvez réaliser la même chose si vous n’avez pas l’application iPad en vous rendant sur votre navigateur Safari ou Chrome et en cliquant sur le lien vers la chaîne YouTube de The Body Coach – vous pouvez lire la vidéo directement à partir de là et accéder au plein écran option dans le coin inférieur droit.

Meilleures offres d’Apple iPad 9.7 (2017) d’aujourd’hui

Apple 5128SG-RB 128 Go 9.7 ‘…

Apple iPad 2018 9.7 “Tablet …

Quelle minuterie HIIT utilise Joe Wicks?

Gareth Beavis

Joe Wicks utilise l’application Seconds Timer pour ses séances d’entraînement – vous pouvez la télécharger pour iPhone / iPad ou téléphones Android.

Il existe de nombreuses options pour une utilisation gratuite, mais si vous souhaitez l’utiliser régulièrement et ne pas vous énerver en ayant à créer des séances d’entraînement encore et encore (ainsi que de soutenir les développeurs, une belle chose à faire lorsque vous utilisez beaucoup une application ), vous devrez effectuer un achat via l’application.

Si vous voulez vraiment tirer le meilleur parti de vos entraînements – que ce soit HIIT, Tabata ou tout simplement la course standard – cela vaut vraiment le coup d’œil.

Comment Joe Wicks s’est-il cassé le bras?

Gareth Beavis

Pour ceux qui se demandent pourquoi les séances d’entraînement physique de Joe Wicks mettent en vedette un homme qui ne peut pas faire tous ses exercices à cause du plâtre au poignet, c’est parce qu’il est tombé de son vélo avant de s’engager à devenir l’enseignant d’éducation physique de la nation – vous pouvez voir tout cela sur ses histoires Instagram.

Comment rattraper son retard sur les autres séances d’EP de Joe Wicks

Gareth Beavis

Si vous avez manqué quelque chose, ou si vous souhaitez parcourir les séances d’entraînement précédentes, elles sont toutes disponibles sur sa chaîne YouTube (abonnez-vous si vous allez être un habitué, car il y a aussi beaucoup d’entraînements supérieurs) ou vous pouvez commencer au commençant ici: