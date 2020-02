Comment regarder les Baftas 2020: diffusez en direct la cérémonie de remise des prix du film de n’importe où

Il est officiellement temps pour l’une des plus prestigieuses cérémonies de remise des prix du film de l’année – les 73e Bafta Film Awards. Et si vous êtes prêt à voir vos réalisateurs et acteurs préférés balayer la cérémonie de remise des prix, vous pouvez continuer à lire car nous vous dirons comment diffuser les Baftas en direct de partout dans le monde.

Souvent un indicateur de qui obtiendra ou non un Oscar, les Baftas sont l’une des plus grandes cérémonies de remise des prix du cinéma dans le showbiz et seront organisées par le seul et unique Graham Norton cette année.

Baftas 2020 – où et quand?

Comme le veut la tradition, les prix du film Bafta 2020 se déroulent au majestueux Royal Albert Hall de Londres, au Royaume-Uni.

La cérémonie aura lieu le dimanche 2 février à 19h GMT et sera diffusée sur BBC One et BBC One HD à 21h.

Le film avec le plus de nominations est Joker avec 11 nominations. Derrière l’Irlandais et Il était une fois à Hollywood, chaque long métrage compte 10 nominations. L’Académie britannique des arts du film et de la télévision a également annoncé qu’Andy Serkis – acteur, producteur, réalisateur et gorille général / Gollum pour compte – recevra le prix de la contribution britannique exceptionnelle au cinéma.

Maintenant, en termes de célébrités, personne ne sait à 100% qui va frapper le tapis rouge, d’autant plus que les prix sont si proches à proximité des Oscars – vous devrez peut-être simplement attendre et voir. Cependant, une chose que nous pouvons confirmer est que leurs Altesses Royales, le duc et la duchesse de Cambridge seront présentes.

Et si vous cherchez à faire une petite star en regardant le tapis rouge, toutes les robes, les DJ et le chat seront diffusés en direct à partir de 17h GMT sur Facebook, YouTube et Twitter le dimanche 2 février.

Donc, si vous êtes prêt à regarder les célébrités gagner des prix en continuant de défiler, nous vous dirons exactement comment vous pouvez regarder une diffusion en direct Baftas de n’importe où.

Comment diffuser Baftas en direct si vous êtes loin de votre pays

Si vous souhaitez vraiment obtenir la couverture des Baftas aujourd’hui mais que vous êtes à l’étranger, vous constaterez que votre itinéraire normal à regarder est susceptible d’être géobloqué. Si tel est le cas et que le pays dans lequel vous vous trouvez ne présente pas les récompenses, il existe un autre moyen.

En utilisant un VPN – ou un réseau privé virtuel – vous pouvez changer l’adresse IP de votre ordinateur portable, appareil mobile ou streamer TV vers un emplacement dans votre pays d’origine. C’est étonnamment facile à faire. Les VPN sont également utiles pour contourner les sites Web bloqués et généralement rester en sécurité en ligne.

Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander Express VPN comme le meilleur fournisseur VPN actuellement disponible. Il est livré avec un une garantie de remboursement de 30 jours, mais vous ne devriez pas être déçu par sa rapidité, sa sécurité et sa simplicité d'utilisation. Ni par le fait que vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

Découvrez Express VPN et bénéficiez de 3 mois GRATUITS et 49% de réduction avec un plan annuel.

Comment regarder les Bafta Awards au Royaume-Uni

La BBC obtient une couverture des Baftas chaque année, et cette année ne fait pas exception. Cela signifie que, en supposant que vous avez une licence TV valide, vous pouvez regarder sur votre téléviseur sur BBC One ou plus tard en rattrapage via iPlayer en ligne et sur mobile.

Il est important de noter qu’il y a un retard de deux heures et que la cérémonie n’est pas retransmise en direct. Vous devez donc vous connecter à 21h GMT (et non 19h).

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Comme nous l’expliquons ci-dessus, vous pouvez toujours télécharger et utiliser un VPN pour regarder comme si vous étiez de retour au Royaume-Uni. Nous vous recommandons de regarder via TVPlayer.com pour une diffusion en direct gratuite et robuste.

Comment obtenir une diffusion en direct Baftas aux États-Unis

BBC America présentera une couverture sur BBC America aux États-Unis. Mais c’est montré plus tard dans la soirée plutôt qu’en direct. C’est à 21h10 HE, 20h10 CT, 19h10 MT et 21h10 PT.

Comment regarder les Bafta Awards en Australie

L’endroit où aller est BBC UKTV, le lundi 3 février si vous espérez regarder les Baftas Down Under.

La chaîne, que vous pouvez ajouter à un forfait Foxtel, présentera la cérémonie à 20h30 AEDT le lundi soir (plutôt que de vivre comme cela se produit)

