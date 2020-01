Comment regarder les Grammys 2020: diffusez en direct la remise des prix de n’importe où

Il a été considéré comme la «plus grande nuit de musique» et d’après ce que nous savons jusqu’à présent, la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards semble définitivement à la hauteur de ce titre. Donc, si vous êtes prêt à voir des performances inoubliables, continuez à lire pour savoir comment obtenir une diffusion en direct des Grammy Awards 2020.

Grammy Awards 2020 – quand et où

Les Grammy Awards de cette année auront lieu le dimanche 26 janvier. Comme le veut la tradition depuis 20 ans, il se tiendra au Staples Center de Los Angeles, en Californie.

La cérémonie de remise des prix débutera à 17 h, heure locale (20 h HE, 1 h 00 GMT) et sera diffusée en direct sur CBS, au Staples Center de Los Angeles, en Californie.

Alicia Keys sera de retour pour accueillir à nouveau les prix, ce qui en fait la première artiste féminine à accueillir deux fois les Grammys.

Lizzo et Billie Eilish feront leurs débuts sur scène aux Grammy Awards en se produisant au prix de cette année. Non seulement Lizzo met le «chant en single», mais il s’avère qu’elle est également à 100% nominée aux Grammy Awards – Lizzo a remporté le plus de nominations cette année.

D’autres artistes qui ont été nominés incluent la sensation latine Rosalía, la pop star Ariana Grande, la reine des abeilles Beyoncé, la plus jeune artiste à enregistrer la chanson thème de 007, Billie Eilish et bien d’autres. Un événement parsemé d’étoiles, cette année a été remplie d’une grande diversité de candidats et de participants après la controverse #GrammysSoMale de 2018.

Assurez-vous de ne pas manquer cet événement incroyable – continuez à lire pour découvrir comment diffuser en direct les Grammy Awards 2020 de partout dans le monde.

Comment regarder les Grammy Awards 2020: diffusion en direct aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et que vous voulez regarder les Grammy Awards de cette année, alors vous avez de la chance car vous avez un certain nombre d’options de visualisation disponibles. Comme l’an dernier, CBS est le diffuseur officiel des Grammys et la chaîne diffusera l’intégralité de l’émission à la télévision.

Cependant, si vous êtes en déplacement ou préférez simplement diffuser l’événement sur votre ordinateur, des appareils de diffusion en continu ou même sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire avec CBS All Access. Bien qu’il soit important de noter que le service vous coûtera soit 5,99 $ par mois avec des publicités limitées ou 9,99 $ par mois sans publicité. La bonne nouvelle est que les deux services vous offrent un essai GRATUIT d’une semaine chacun afin que vous puissiez toujours l’annuler après l’événement.

Et si la cérémonie de trois heures et demie ne vous suffit pas, connectez-vous au préalable à E! à partir de 16 h HE / 13 h HP, la chaîne vous aidera à démarrer la fête avec le E! Compte à rebours pour le tapis rouge: les Grammys 2020.

Vous ne voulez pas d’abonnement au câble? Ci-dessous, nous avons un certain nombre de services de streaming qui ont CBS afin que vous puissiez obtenir un streaming en direct de 2020 Grammys.

Hulu avec Live TV 54,99 $ par mois – Hulu avec Live TV comprend CBS, Fox, NBCSN et ESPN.FuboTV 54,99 $ par mois – FuboTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC ainsi qu’à d’autres chaînes.YouTubeTV 49,99 $ par mois – YouTubeTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN.AT & TV NOW 65 $ ou 80 $ par mois – AT&TV inclut désormais CBS, Fox, CNBC et ESPN.

Comment regarder une diffusion en direct des Grammys depuis l’extérieur de votre pays

Si vous n’avez pas correspondu à des vacances ou êtes absent pour le travail lorsque les Grammy Awards 2020 se produisent, ne paniquez pas – vous pouvez toujours attraper les récompenses sur votre chaîne de télévision domestique et éviter le blocage géographique que les diffuseurs mettent en place lorsque vous regardez depuis étranger.

En utilisant un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de diffuser l’événement comme si vous étiez de retour à la maison.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN actuellement disponible.

Outre le fait qu’ExpressVPN bénéficie d’une garantie de remboursement de 30 jours, nous le classons également n ° 1 grâce à ses vitesses de connexion rapides, sa sécurité fiable et sa simplicité d’utilisation. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

Découvrez ExpressVPN et obtenez 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS avec un plan annuel.

Comment obtenir une diffusion en direct Grammys au Royaume-Uni

Malheureusement pour les fans de musique britanniques, il n’y aura pas de diffusion en direct des Grammy Awards cette année. Cependant, vous pouvez toujours regarder le spectacle des temps forts sur 4Music à 19h30 GMT le lundi 27 janvier.

Cependant, la bonne nouvelle est que si vous êtes simplement intéressé à voir ce que portent vos artistes préférés et avec qui ils assistent aux prix, la chaîne E! diffusera en direct depuis le tapis rouge entre 23h00 et 1h00 GMT dimanche lorsque la cérémonie commencera à Los Angeles.

Grammy Awards 2020 – Que se passe-t-il d’autre?

Si vous avez besoin de plus de potins Grammy, alors vous voudrez savoir qu’il y avait un gala pré-Grammy organisé samedi soir où Sean “Diddy” Combs a été récompensé par les Grammy Salute to Industry Icons 2020 pour honorer sa carrière de 25 ans dans l’industrie de la musique.

Et le vendredi précédant les Grammys, le groupe de rock Aerosmith a été honoré en tant que personne de l’année 2020 pour MusiCares, l’association caritative de la Recording Academy pour les musiciens ayant des besoins financiers critiques. Le groupe a remporté le titre pour sa philanthropie et son impact sur l’histoire de la musique.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Navigation privée