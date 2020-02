Comment regarder les Oscars: diffusion en direct des Oscars 2020 en ligne de partout ce soir

Les Oscars – la nuit de l’année où le monde du cinéma et des célébrités se combinent. Les smoking et les robes de bal haute couture sont prêts à être tapotés sur le tapis rouge, des discours larmoyants sont préparés … c’est officiellement l’heure des 92e Academy Awards. Continuez donc à lire et nous vous dirons comment obtenir une diffusion en direct des Oscars 2020 de n’importe où dans le monde.

Que vous soyez à l’écoute des Oscars pour regarder les célébrités les mieux habillées, ou que vous ayez les doigts croisés que Joaquin Phoenix remporte le meilleur acteur ou Renée Zellweger décroche son deuxième prix – les Oscars sont toujours un spectacle à ne pas manquer occasion.

Oscars 2020: où et quand

Comme le veut la tradition depuis les Oscars 2002, le spectacle de cette année viendra du Dolby Theatre, en plein cœur d’Hollywood, à Los Angeles.

La cérémonie aura lieu le dimanche 9 février à 17h PT / 20h ET / 1h GMT et midi AEDT lundi.

Suivant la mode de l’année dernière, les Oscars 2020 se dérouleront sans hôte et s’appuieront très probablement sur leurs présentateurs, en particulier après le succès qu’il a connu la dernière fois.

Sans oublier, il a été confirmé que la seule et unique Billie Eilish se produirait. Elle rejoint un large éventail d’artistes qui ont déjà joué lors de la cérémonie de remise des prix, notamment Lady Gaga, Bradley Cooper, Queen et Adam Lambert l’année dernière.

Les nominations aux Oscars dans la catégorie du meilleur réalisateur sont particulièrement difficiles, avec une sélection de personnes très talentueuses. Parmi eux, Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) et Todd Phillips (Joker).

Nous pouvons également voir Scarlett Johansson remporter deux trophées – l’un pour la meilleure actrice de soutien et l’autre pour la meilleure actrice.

Prêt à saisir toute l’action en temps réel? Suivez notre guide pour vous assurer que vous pouvez obtenir un flux en direct des Oscars 2020 de n’importe où dans le monde.

Comment regarder une diffusion en direct des Oscars 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Continuez à faire défiler si vous voulez connaître vos options de visualisation aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie (pssssst, c’est absolument GRATUIT en bas!).

Mais il convient de noter que si vous êtes loin de votre pays cette nuit des Oscars et espériez regarder la couverture de votre domicile sur votre ordinateur portable ou votre mobile, il sera inévitablement géobloqué. Ennuyeux mais cela se résout facilement, avec un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP en un emplacement dans votre propre ville ou pays qui vous permettra ensuite de diffuser l’événement comme si vous étiez assis à la maison.

En utilisant un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de diffuser l’événement comme si vous étiez de retour à la maison. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN actuellement disponible.

Ainsi que le fait que ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours nous le classons également n ° 1 grâce à ses vitesses de connexion rapides, sa sécurité fiable et sa simplicité d’utilisation. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

Découvrez ExpressVPN et obtenez 49% de rabais et 3 mois supplémentaires GRATUITS avec un plan annuel.

Comment regarder les Oscars 2020: diffusion en direct aux États-Unis

ABC a de nouveau le droit de diffuser les Oscars aux États-Unis. Donc, tant qu’ABC est l’une des chaînes de télévision que vous pouvez obtenir, alors vous êtes prêt!

Cependant, le tout devient un peu plus compliqué si vous voulez regarder les Oscars en ligne. La diffusion en direct sur abc.com et via l’application du réseau n’est disponible qu’à Chicago, Fresno, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphie, Raleigh-Durham et San Francisco. Et vous ne pourrez le faire que si vous avez un fournisseur de télévision participant.

En dehors de cela, ce sont les autres services de streaming qui vous permettront d’obtenir un streaming en direct des Oscars à condition d’avoir un abonnement. La bonne chose est que la plupart ont également un essai gratuit qui vous permet de l’essayer sans frais. Mais nous suggérons fortement que votre ville / état soit couvert par les TS & C car tous les services ne couvrent pas tous les endroits aux États-Unis:

Comment regarder GRATUITEMENT une diffusion en direct des Oscars au Royaume-Uni

Les cinéphiles britanniques pourront regarder le tout se dérouler sur la chaîne Sky Cinema Oscars ou Sky Go si vous êtes sur mobile.

Vous n’êtes pas abonné à Sky? Cela ne vous gênera pas, car le Now TV Cinema Pass vous permet d’obtenir toutes les chaînes de cinéma de Sky pour seulement 11,99 £ par mois. Non seulement cela, mais si vous n’avez jamais utilisé Now TV auparavant, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours, ce qui signifie que vous pouvez regarder les Oscars dans toute leur splendeur absolument GRATUITEMENT, puis l’annuler ensuite.

Encore mieux, il propose actuellement une offre qui vous permet d’obtenir un mois entier de Sky Cinema AND Entertainment pour la modique somme de 4,99 £. Valeur digne d’un Oscar!

La couverture du tapis rouge démarre à 22h GMT et se poursuit jusqu’au début de la cérémonie à 1h du matin lundi.

Comme décrit ci-dessus, il est facile de regarder même si vous êtes à l’étranger. Téléchargez et installez simplement un VPN, puis changez l’emplacement du serveur en un au Royaume-Uni.

Comment diffuser gratuitement les Academy Awards en Australie

Excellente nouvelle, cinéphiles australiens. Contrairement à la plupart des autres pays du monde, vous bénéficiez d’un accès gratuit pour regarder les 92e Oscars grâce à Channel 7. Ainsi, pour ceux qui ont accès à la chaîne, c’est aussi simple que d’allumer le téléviseur ou d’utiliser l’application mobile 7Plus pour profiter de toute l’action . C’est à 12h00 AEDT très tranquillement le lundi 10 février avec un rappel plus tard à 19h30.

En dehors de l’Australie aujourd’hui? Il y a aussi la possibilité d’utiliser un VPN comme décrit ci-dessus si vous êtes loin de chez vous et que vous souhaitez toujours profiter de cette couverture des Oscars.

Comment diffuser les Oscars en direct au Canada

Les fans canadiens ont de la chance car CTV diffusera la 92e cérémonie des Oscars en direct à la télévision. Cependant, si vous n’avez pas de téléviseur, vous pouvez toujours regarder l’émission de récompenses sur le site Web du réseau, mais vous devrez sélectionner votre fournisseur de services de télévision et vous connecter avec votre compte CTV. Tout commence à 17h30 HE / 15h30 MT avec la couverture du tapis rouge, avec la cérémonie prévue à 20h00 HE.

Comment obtenir une diffusion en direct des Oscars en Inde

Star India a de nouveau le droit de montrer le faste et le glamour des Academy Awards. Il a une action tapis rouge à partir de 5h du matin, puis tous les prix et chansons de la cérémonie commençant à 6h30 le lundi matin.

Vous aurez besoin d’accéder à Star Movies Select dans le cadre de votre forfait satellite pour regarder.

Nominés aux meilleurs prix aux Oscars 2020

Le grand prix de la soirée est le prix du meilleur film – et voici les neuf nominés en lice:

Ford v FerariL’IrlandaisJojo RabbitJoker Little WomenHistoire de mariage1917Il était une fois à HollywoodParasite

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P