Comment regarder les Six Nations 2020: retrouvez le rugby à XV en direct de n’importe où

Les Six Nations 2020 ont démarré à une vitesse vertigineuse le week-end dernier … c’était comme s’ils n’avaient jamais été absents! Avec l’Angleterre sous le choc à Paris, les champions du Pays de Galles dominant et l’Irlande devant l’Écosse, il y a déjà eu beaucoup de points de discussion. Et vous êtes exactement au bon endroit si vous ne savez pas comment obtenir une diffusion en direct des Six Nations où vous êtes ce week-end.

Quatre des six équipes ont de nouveaux entraîneurs depuis le tournoi de 2019, avec seulement l’Anglais Eddie Jones et l’Écossais Gregor Townsend encore en place cette fois-ci.

Six Nations: dossier d’information

Champions actuels: Pays de Galles

Porte-cuillères en bois: Italie

La plupart des titres: 6 – Angleterre

Quand? Du samedi 1 février au samedi 14 mars

Jones devra utiliser toute son expérience managériale pour soulever un ensemble de joueurs qui pourraient encore se sentir blessés après leurs humbles 32-12 face à l’Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du monde au Japon en novembre. Le Pays de Galles entre dans le tournoi en tant que champion après le triomphe du Grand Chelem de l’an dernier, et il sera intéressant de voir comment ils se comporteront sous le nouvel entraîneur Wayne Pivac.

Alors que la France s’apprête à accueillir la Coupe du monde en 2023, tous les regards seront rivés sur le nouvel entraîneur du pays, Fabien Galthie, et sur la jeune équipe qu’il espérera sanglante à l’approche de ce tournoi. L’Irlande aura un visage familier depuis les tribunes en tant qu’entraîneur, l’ancien assistant Andy Farrell remplaçant Joe Schmidt sur la sellette. Bien que la plupart des espoirs de l’Écosse reposent sur les épaules du talisman Finn Russell, la violation de la discipline de l’impasse qui l’a vu renvoyé sans cérémonie à la maison lors de la préparation de son équipe pour son match d’ouverture contre l’Irlande a mis en doute son implication dans le tournoi. Oh … et puis il y a l’Italie aussi!

Pour toutes les informations sur la façon de regarder une diffusion en direct des Six Nations, lisez la suite. Et vous pouvez également faire défiler la liste pour voir la liste des appareils du week-end prochain.

Comment diffuser gratuitement Six Nations 2020 au Royaume-Uni

Bonne nouvelle! Chaque match des Six Nations sera retransmis en direct au Royaume-Uni à la télévision gratuite. La couverture est répartie sur la BBC et ITV, alors jetez un œil à notre boîte d’informations ci-dessous pour voir quelle chaîne affiche quels jeux individuels.

Si vous essayez de regarder en ligne (en direct ou en rattrapage), vous pouvez y accéder via les sites Web ou les applications mobiles BBC iPlayer et ITV Hub. Sinon, dirigez-vous simplement vers un service de télévision en streaming en ligne tel que TVPlayer.com, qui regroupe toutes les chaînes gratuites du Royaume-Uni (y compris la BBC et ITV) en un seul endroit. Cela signifie que vous pouvez regarder le match gratuitement sur la télévision, l’ordinateur, la tablette et le smartphone si vous êtes au Royaume-Uni – ou vous abonner à TVPlayer Plus si vous souhaitez l’enregistrer et le regarder plus tard.

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Pas de soucis – téléchargez et installez simplement un VPN et utilisez un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez chez vous. Instructions complètes ci-dessous.

Comment diffuser en direct les Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes en dehors de votre pays de résidence – que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs – et que vous essayez de commencer à diffuser le rugby via votre diffuseur natif, vous découvrirez bientôt que vous ne pouvez pas car il est limité en termes de localisation. Mais il y a quand même un moyen de regarder. En téléchargeant et en installant un VPN, vous pouvez effectivement inciter votre ordinateur à penser qu’il est de retour à la maison. De cette façon, vous pouvez profiter de votre couverture à domicile sans avoir à trouver un flux illégal – en supposant que vous respectiez les conditions générales du diffuseur, bien sûr.

Il est vraiment facile de commencer avec un VPN – il suffit de télécharger, d’installer, d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié.

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu grâce à sa vitesse, sa sécurité et sa simplicité d’utilisation. Nous aimons également qu’il soit compatible avec de nombreux appareils et services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Express est excellent, mais il existe également d’autres options VPN fantastiques – voici nos trois premiers entrants actuels sur notre meilleur compte à rebours VPN.

ExpressVPN a également l’avantage de bénéficier d’une garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois GRATUITS avec un plan annuel sont également une réelle valeur ajoutée.

Six Nations 2020: Calendrier et calendrier de la télévision britannique

Toutes les heures en GMT

DEUXIÈME ROUND:

Samedi 8 février 2020

Irlande v Pays de Galles, 14h15, Aviva Stadium, Dublin. TV – ITV SPORT + S4C

Écosse v Angleterre, 16h45, BT Murrayfield, Édimbourg. TV – BBC SPORT

Dimanche 9 février 2020

France v Italie, 15h, Stade de France, Paris. TV – BBC SPORT

TROISIÈME TOUR:

Samedi 22 février 2020

Italie v Ecosse, 14h15, Stadio Olimpico, Rome. TV – ITV SPORT

Pays de Galles v France, 16h45, stade de la Principauté, Cardiff. TV – BBC SPORT + S4C

Dimanche 23 février 2020

Angleterre v Irlande, 15h, Twickenham Stadium, Londres. TV – ITV SPORT

QUATRE TOUR:

Samedi 7 mars 2020

Irlande v Italie, 14h15, Aviva Stadium, Dublin. TV – ITV SPORT

Angleterre v Pays de Galles, 16h45, Twickenham Stadium, Londres. TV – ITV SPORT + S4C

Dimanche 8 mars 2020

Écosse v France, 15 h, BT Murrayfield, Édimbourg. TV – BBC SPORT

CINQ TOUR:

Samedi 14 mars 2020

Pays de Galles v Ecosse, 14h15, stade de la Principauté, Cardiff. TV – BBC SPORT + S4C

Italie v Angleterre, 16h45, Stadio Olimpico, Rome. TV – ITV SPORT

France v Irlande, 20h, Stade de France, Paris. TV – BBC SPORT

Diffusez en direct les Six Nations en Australie

Si cela ne vous dérange pas les nuits tardives / tôt le matin, alors le service d’abonnement beIN Sport montre tous les matchs des Six Nations 2020.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Pas en Australie pour le rugby? N’oubliez pas de profiter de l’option VPN comme indiqué ci-dessus pour vous assurer de pouvoir surveiller votre couverture nationale de toute façon.

Diffuser en direct les Six Nations en Nouvelle-Zélande

beIN Sport est également le rendez-vous incontournable des amateurs de rugby en Nouvelle-Zélande qui souhaitent regarder toute l’action européenne de premier ordre.

Les abonnés Sky peuvent ajouter beIN à leur package à un coût supplémentaire ou, comme en Australie, vous pouvez vous abonner à un package autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Il en coûte 19,78 $ par mois après avoir profité de l’essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusez en direct les Six Nations 2020 au Canada et plus encore – GRATUITEMENT

DAZN est un service de streaming disponible dans quelques pays, dont le Canada, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Heureusement, il a obtenu les droits de diffusion en continu pour le Rugby des Six Nations.

Vous pouvez même regarder gratuitement car DAZN offre un ESSAI GRATUIT de 30 jours.

Comment diffuser en direct le rugby des Six Nations aux États-Unis

NBC Sports Network a de nouveau le droit de montrer le rugby des Six Nations aux États-Unis. Vous aurez besoin du Rugby Pass du réseau qui coûte maintenant 79,99 $, qui vous donnera accès aux retransmissions en direct de chaque match du tournoi sans publicité, et vous pourrez également regarder chaque match à la demande, ainsi que Premiership Rugby et Heineken Champions Cup.

Quel est le format des Six Nations?

Se déroulant chaque année à partir de début février et se terminant fin mars, le tournoi est disputé par les équipes internationales de France, Angleterre, Irlande, Italie, Ecosse et Pays de Galles.

Chaque équipe des Six Nations joue les cinq autres une fois par saison avec un avantage à domicile au cours des saisons alternées, donnant un total de 15 matchs par championnat. Une victoire rapporte à cette équipe quatre points, tandis qu’un match nul rapporte aux deux équipes deux points. Une équipe perdante ne reçoit aucun point, mais un point bonus peut être récupéré par une équipe, qu’elle ait gagné, perdu ou fait match nul si elle marque quatre essais ou plus dans une partie. Les équipes perdantes peuvent également gagner deux points bonus si elles marquent quatre essais ou plus dans le processus et perdent par une marge de sept points ou moins.

L’équipe avec le plus de points à la saison remporte le trophée du Championnat des Six Nations. Si l’équipe gagnante a battu les cinq autres Unions, elle reçoit le titre de «Grand Slam Winner».

Qui sont les favoris des Six Nations 2020?

L’Angleterre, finaliste de la Coupe du monde battue, est la favorite de la plupart des bookmakers pour lever le trophée du Championnat des Six Nations de cette année.

Que s’est-il passé dans les Six Nations 2019?

Considéré comme un outsider au début du tournoi, le Pays de Galles a décroché son premier grand chelem en sept ans, avec un balayage de victoires contre ses cinq adversaires.

Qui a remporté le plus de championnats des Six Nations

L’Angleterre est en tête du peloton avec six victoires au championnat, leur dernière en 2017. Le Pays de Galles et la France sont tous deux derrière avec cinq victoires.

