Comment regarder l’Inde contre l’Australie: diffuser en direct le deuxième cricket ODI de n’importe où

Nous pensons qu’il est juste de dire que l’Inde ne s’attend pas vraiment à recevoir des fessées comme celle que l’Australie a distribuée mardi. Pour voir s’ils peuvent répondre en nature dans le 2e ODI de cricket aujourd’hui, vous pouvez suivre notre guide pour obtenir une diffusion en direct Inde vs Australie pour regarder toute l’action – peu importe où vous êtes dans le monde.

255 n’a jamais vraiment semblé suffisant au stade Wankhede de Mumbai, mais personne ne pouvait s’attendre à ce que le capitaine Aaron Finch et le formidable David Warner le frappent avec 74 balles confortables restantes. C’était une énorme déclaration d’intention des Australiens.

Série Inde vs Australie ODI – où et quand

Les dates, heures et lieux de la série ODI en trois matchs sont les suivants:

1er ODI – L’Australie a gagné par 10 guichets

2nd ODI Stade de la Saurashtra Cricket Association, Rajkot, 17 janvier

3e ODI Stade M. Chinnaswamy, Bengaluru, 19 janvier

Chaque match commence à 13h30 heure locale IST. C’est donc un départ à 19h00 AEDT pour les Australiens ou 8h00 GMT.

Maintenant, l’équipe locale voudra compenser à la fois cette défaite et la défaite dans la série passionnante de cinq matchs des équipes en Inde en mars de l’année dernière avant la Coupe du monde.

Alors que l’ordre supérieur de l’Inde semble impérieux, leurs options plus bas dans la feuille de match semblent être une faiblesse susceptible d’être exploitée par les Australiens à moins de s’améliorer. L’équipe locale devra également se passer de l’as polyvalent Hardik Pandya, qui doit faire face à une longue période de repos après une blessure au dos.

Alors que l’Inde a joué beaucoup au cricket ODI ces derniers mois, cette série marque le premier goût australien du format depuis la Coupe du monde de l’an dernier. Comme leurs adversaires, les Australiens manqueront une clé polyvalente, Sean Abbott souffrant d’une tension latérale.

Suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment récupérer un flux en direct Inde vs Australie de pratiquement n’importe où sur Terre.

Diffusion en direct de l’Inde contre l’Australie depuis l’extérieur de votre pays

En Inde, en Australie, au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande et vous voulez savoir comment regarder les matchs ODI entre l’Inde et l’Australie? Nous avons tous les détails sur le diffuseur avec les droits de montrer la série dans votre région ci-dessous.

Mais si vous êtes loin de votre pays d’origine – peut-être à l’étranger pour affaires ou en vacances – mais que vous souhaitez toujours vous connecter à votre couverture nationale du match, vous rencontrerez des problèmes. En raison du blocage géographique des diffuseurs, vous ne pourrez pas regarder en ligne depuis l’étranger. Cependant, en utilisant un VPN, vous pourrez regarder le match sans avoir à regarder un flux potentiellement illégal à partir d’un lien Reddit douteux.

Nous avons testé tous les principaux VPN et nous considérons ExpressVPN comme notre choix, grâce à sa facilité d’utilisation et à ses solides fonctions de sécurité. Il est également compatible avec à peu près n’importe quel appareil de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée dans notre meilleure liste de services VPN.

ExpressVPN (qui vient avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment, ce qui le place en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou vous inscrire à un plan annuel et obtenir 3 mois absolument GRATUITS. Découvrez Express VPN

Une fois que vous avez installé le VPN de votre choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur “ choisir l’emplacement ”, sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder la diffusion comme si vous étiez de retour à la maison. C’est vraiment facile à faire. Et si vous avez des problèmes, le formidable service client 24/7 d’ExpressVPN devrait vous aider à faire le tri.

Comment regarder la série de cricket en Inde

Star India et, en particulier, Star Sports 1 est le diffuseur officiel de la série ODI à la télévision.

Vous n’avez pas accès à Star? Pas de soucis – vous pouvez vous inscrire à la place à son service de streaming Hotstar. Cela vous coûtera soit 299 ₹ (environ 3 $) pour un mois ou 999 ₹ (14 $) pour une année entière.

Et ce n’est pas seulement le cricket que Hotstar présente, l’abonnement ci-dessus vous donne également accès à des émissions de télévision américaines à succès.

La couverture devrait commencer chaque jour à 13 h 20, heure locale IST.

Diffusez en direct la série de cricket ODI en Australie

Pour les fans de cricket en Australie qui cherchent à regarder la tournée de leur côté du sous-continent, Fox Sports et le service de streaming Kayo Sports seront à portée de main avec une couverture en direct de l’Inde contre l’Australie, avec une couverture commençant à 19 heures AEDT chaque jour.

Le service de streaming ne propose aucun contrat de verrouillage et comprend également l’accès à plus de 50 sports, en direct et à la demande.

Le forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Pour ceux qui souhaitent regarder la couverture de l’abonnement Fox ou Kayo Sports à l’étranger, vous devrez suivre la voie VPN comme ci-dessus.

Comment diffuser l’Inde contre l’Australie en direct au Royaume-Uni

Vous devez avoir Sky TV pour regarder les matchs au Royaume-Uni, mais ils ne sont pas sur les chaînes traditionnelles de Sky Sports. Au lieu de cela, le diffuseur indien Star a les droits avec une couverture commençant à 7h GMT avec une pré-émission en direct suivie du match lui-même à 7h50 GMT chaque jour de la série sur la chaîne Star Gold, qui est disponible sur n’importe quel plan standard.

si vous êtes pas au Royaume-Uni mais si vous souhaitez rattraper l’une des couvertures Sky, vous aurez besoin d’un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment obtenir une diffusion en direct Inde vs Australie en Nouvelle-Zélande

Sky a obtenu des droits exclusifs pour montrer les matchs de l’Inde contre l’Australie en NZ, avec Sky Sport 2 la chaîne vers laquelle se diriger pour votre correctif ODI.

Si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pouvez télécharger et regarder sur l’application Sky Go. Et si vous êtes à l’étranger, la méthode VPN mentionnée ci-dessus est la meilleure solution.

La couverture de la série de tests doit commencer chaque jour à 21h20 NZST.

