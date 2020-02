Comment regarder l’Irlande contre l’Écosse: diffuser en direct le rugby des Six Nations en ligne de n’importe où

Cette Six Nations apporte une nouvelle ère pour les deux équipes alors que l’Irlande et l’Écosse s’affrontent aujourd’hui à l’Aviva. L’ancien entraîneur de la défense Andy Farrell devrait prendre en charge l’équipe locale pour la première fois, tandis que l’arrière latéral Stuart Hogg mènera l’Ecosse en tant que capitaine.

La bonne nouvelle est que vous pouvez regarder chaque match des Six Nations 2020 de pratiquement n’importe où et obtenir une diffusion en direct Irlande contre Écosse ne fait pas exception.

Irlande vs Écosse – où et quand

L’Irlande et l’Écosse se rencontreront sur le terrain au stade Aviva à Dublin.

Le coup d’envoi est à 16h45 WET / GMT, c’est donc un début tôt à 3h45 AEDT pour le tuning folk d’Australie et à 8h45 PT, 11h45 HE pour les fans de rugby aux États-Unis et au Canada.

Les deux équipes chercheront à garder derrière elles des souvenirs de la Coupe du monde de rugby au Japon – l’Irlande a été battue par la Nouvelle-Zélande en quart de finale tandis que l’Écosse n’a pas réussi à sortir de la phase de poule.

Farrell n’a pas sans surprise nommé le talismanique Johnny Sexton comme son nouveau capitaine malgré la demi-mouche un doute fort pour ce match d’ouverture des Six Nations. Les Irlandais s’inspireront de la bonne forme de plusieurs joueurs au niveau des clubs, mais les préparatifs de l’Écosse n’ont pas été idéaux.

Alors que Finn Russell a été sous une forme scintillante pour le Racing 92, la demi-mouche ne sera pas disponible pour l’entraîneur Gregor Townsend ayant été suspendu après avoir enfreint le protocole de l’équipe lors d’une session de liaison d’équipe et il reste à voir s’il jouera un rôle dans le reste du tournoi.

La bonne nouvelle est que ce match est gratuit au Royaume-Uni, vous pouvez donc écouter une diffusion en direct Irlande vs Écosse gratuitement si vous y êtes. Pour toutes vos autres options de visualisation, continuez à lire.

Comment diffuser en direct l’Irlande contre l’Écosse au Royaume-Uni gratuitement

Chacun des matchs des Six Nations de cette année sera diffusé en direct au Royaume-Uni. Le match opposant l’Irlande à l’Écosse samedi sera diffusé sur ITV 1 avec une couverture à partir de 16h00 GMT.

Si vous essayez de regarder en ligne (en direct ou en rattrapage), vous pouvez y accéder via l’application mobile ITV Hub. Sinon, dirigez-vous simplement vers un service de télévision en streaming en ligne tel que TVPlayer.com, qui a toutes les chaînes de télévision gratuites du Royaume-Uni (y compris ITV) en un seul endroit. Vous pouvez donc profiter gratuitement du match sur la télévision, l’ordinateur, la tablette et le smartphone si vous êtes au Royaume-Uni – ou vous abonner à TVPlayer Plus si vous souhaitez l’enregistrer et le regarder plus tard.

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Pas de problème – téléchargez et installez simplement un VPN et utilisez un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez chez vous. Instructions complètes ci-dessous.

Diffusez en direct les Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine – que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs – et essayez de commencer à diffuser le rugby via votre diffuseur natif habituel, vous rencontrerez probablement des problèmes car la diffusion sera limitée à l’emplacement.

Il n’est cependant pas nécessaire de rater l’action. L’aide est à portée de main sous la forme d’un VPN – téléchargez et installez simplement le logiciel ou une application à partir de l’un des nombreux services VPN disponibles pour faire croire à votre ordinateur qu’il est de retour à la maison. De cette façon, vous pouvez profiter de votre couverture à domicile (tant que vous vous conformez aux TS & C du diffuseur), sans utiliser de flux illégal provenant d’une source risquée.

Pour commencer avec un VPN, rien de plus simple: il vous suffit de télécharger, d’installer, d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié.

Nous avons mis à l’épreuve tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme la meilleure option actuelle grâce à sa vitesse, sa sécurité et sa simplicité d’utilisation. Il gagne également des points pour sa compatibilité avec de nombreux appareils et services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est facile de voir pourquoi il arrive en tête de notre meilleur compte à rebours VPN.

De plus, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, afin que vous puissiez l’essayer sans aucune obligation. Mais si vous vous inscrivez pour une année entière, vous obtiendrez 49% de réduction sur le prix habituel et 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS.

Diffusion en direct de l’Irlande contre l’Écosse en Australie

Vous devrez vous lever à 3h45 AEDT pour assister à ce match en direct. Le jeu sera présenté via le service d’abonnement beIN Sport, qui montre en fait tous les matchs des Six Nations 2020. La couverture commence à 3h35 sur BeIN Sport 3.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusion en direct de l’Irlande contre l’Écosse en Nouvelle-Zélande

Ce jeu ne sera pas en direct jusqu’à 5 h 45, heure de Wellington, donc les oiseaux de nuit sont prêts à se faire plaisir. Cela, comme tous les jeux des Six Nations 2020, est diffusé dans un seul endroit facile d’accès. Tout est diffusé via beIN Sport.

Les abonnés Sky peuvent ajouter beIN à leur package à un coût supplémentaire ou, comme en Australie, vous pouvez vous abonner à un package autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Il en coûte 19,78 $ par mois après avoir profité de l’essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusez en direct le rugby à XV au Canada – GRATUITEMENT

Le service de diffusion en continu DAZN a de nouveau les droits de diffusion pour montrer le rugby des Six Nations au Canada. Cela signifie que vous pouvez diffuser en direct le match Irlande v Écosse à 8h45 PT, 11h45 HE.

Vous pouvez même regarder gratuitement car DAZN propose un abonnement de 30 jours ESSAI GRATUIT, aussi.

Comment regarder une diffusion en direct Irlande vs Écosse en ligne aux États-Unis

Les États-Unis peuvent profiter de l’action de rugby de l’Irlande et de l’Écosse cette année en utilisant le NBC Sports Gold Rugby Pass qui diffusera le match en direct à 8h45 PT, 11h45 HE.

Il vous suffit de vous rendre sur NBC et de vous inscrire. Il a augmenté de dix dollars cette année et coûte maintenant 79,99 $, mais pour les fans de rugby aux États-Unis, cela reste une aubaine, vous donnant un accès exclusif à la Gallagher Premiership, à la Heineken Champions Cup ainsi qu’au Rugby’s Greatest Championship.

