Comment regarder l’Italie contre l’Écosse: diffuser en direct le rugby des Six Nations en ligne de n’importe où

Le troisième week-end des Six Nations 2020 rassemble deux équipes qui pourraient encore se battre pour éviter la cuillère en bois. Ne manquez pas un moment de l’action, où que vous soyez dans le monde, avec notre guide de diffusion en direct Six Nations 2020 Italie vs Écosse.

L’Écosse s’est bien rendue compte des conditions difficiles contre l’Angleterre à Murrayfield lors de leur dernier affrontement avec les Six Nations, mais a perdu 6-13 un match très disputé. L’entraîneur Gregor Townsend recherchera la même chose au Stadio Olimpico contre une équipe italienne qui n’a pas remporté un match des Six Nations depuis cinq ans.

Italie vs Ecosse – où et quand

L’Italie et l’Écosse s’affronteront samedi au Stadio Olimpico de Rome.

Le coup d’envoi est prévu à 15 h 15, heure locale, ce qui signifie un départ à 14 h 15 GMT pour les fans et les téléspectateurs écossais dans le reste du Royaume-Uni. Pour les fans de rugby qui viennent des États-Unis, un départ à 6h15, 9h15 ET et 1h15 AEDT commencent aux premières heures du dimanche matin pour un accordage folklorique en provenance d’Australie.

Townsend gardera probablement la faveur de la majorité de l’équipe qui a si bien joué contre l’Angleterre, mais Matt Fagerson et Sam Skinner semblent prêts à faire partie de l’équipe.

De même, l’entraîneur-chef par intérim italien Franco Smith restera probablement fidèle à une grande partie de l’équipe qui a réussi à frustrer la France pendant de longues périodes de leur dernier match. La dernière fois que les Azzurri ont goûté à la victoire dans le tournoi, c’était contre les Écossais en 2015, et le match de samedi sera certainement considéré par les Italiens comme leur meilleure opportunité de mettre fin à cette sécheresse.

Si vous êtes un fan de rugby au Royaume-Uni, vous serez ravi d’entendre ce match et le reste des Six Nations sera diffusé en clair dans toute la région, afin que vous puissiez écouter une diffusion en direct Italie vs Écosse sans avoir besoin d’aucune sorte d’abonnement. Pour toutes vos autres options de visualisation, continuez à lire.

Comment diffuser en direct l’Italie contre l’Écosse au Royaume-Uni gratuitement

Tous les matchs des Six Nations de cette année devraient être retransmis en direct au Royaume-Uni sur les chaînes BBC et ITV. Le match opposant l’Italie à l’Écosse samedi sera diffusé sur ITV 1 avec une couverture à partir de 13h35 GMT.

Si vous essayez de regarder en ligne (en direct ou en rattrapage), vous pouvez y accéder via l’application mobile ITV Hub. Sinon, dirigez-vous simplement vers un service de télévision en streaming en ligne tel que TVPlayer.com, qui a toutes les chaînes de télévision gratuites du Royaume-Uni (y compris ITV) en un seul endroit. Vous pouvez donc profiter gratuitement du match sur la télévision, l’ordinateur, la tablette et le smartphone si vous êtes au Royaume-Uni – ou vous abonner à TVPlayer Plus si vous souhaitez l’enregistrer et le regarder plus tard.

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Pas de problème – téléchargez et installez simplement un VPN et utilisez un emplacement au Royaume-Uni pour regarder en direct comme si vous étiez chez vous. Instructions complètes ci-dessous.

Comment diffuser en direct les Six Nations lorsque vous n’êtes pas dans votre pays

Si vous êtes à l’étranger et en dehors de votre pays d’origine, essayer de diffuser en direct la couverture de votre diffuseur natif sur les Six Nations ne sera probablement pas possible car le flux sera limité en termes de localisation.

N’ayez pas peur, cependant, car vous pourrez toujours regarder toute l’action en utilisant un VPN.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer le logiciel ou une application à partir de l’un des nombreux services VPN qui feront croire à votre ordinateur qu’il est situé à la maison. Cela signifie que vous pourrez profiter de votre couverture à domicile (tant que vous respectez les conditions générales de vente du diffuseur), sans avoir à rechercher des sites Web douteux pour un flux illégal.

Commencer avec un VPN est ridiculement facile – il suffit de télécharger, d’installer, d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié.

Nous avons essayé tous les principaux services VPN et ExpressVPN est notre choix actuel en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa simplicité d’utilisation. Il propose également l’une des plus vastes baies d’appareils compatibles et de services de streaming (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est facile de voir pourquoi il arrive en tête de notre meilleur compte à rebours VPN.

Mieux encore, ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez lui donner un tourbillon sans aucune obligation. Si vous décidez de vous inscrire, l’abonnement pour une année entière vous fera économiser 49% sur le prix habituel et vous bénéficierez également de 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS.

Diffusion en direct de l’Italie contre l’Écosse en Australie

Comme pour presque tous les matchs des Six Nations, vous devrez être un lève-tôt pour regarder le match en direct en Australie, le coup d’envoi pour l’Italie contre l’Écosse étant prévu à 01h15 AEDT. Le jeu sera présenté via le service d’abonnement beIN Sport, qui présentera chaque match des Six Nations 2020. La couverture commence à 1 h 05 sur BeIN Sport 3.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter le service à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusion en direct de l’Italie contre l’Écosse en Nouvelle-Zélande

Pour les fans de rugby qui cherchent à regarder l’action en direct de Rome, c’est un coup d’envoi à 2 h 15 NZST. Comme en Australie, beIN Sport détient les droits de diffusion des Six Nations en Nouvelle-Zélande et diffusera chaque match en direct.

Les abonnés Sky peuvent ajouter le service à leur forfait à un coût supplémentaire. Comme pour l’Australie, vous avez également la possibilité de vous abonner à un package autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Cela coûte 19,78 $ par mois, mais vous pouvez également essayer le service gratuitement car beIN Sport offre un essai GRATUIT de deux semaines.

Regardez le rugby à XV au Canada via une diffusion en direct GRATUITEMENT

Les droits de diffusion pour montrer les Six Nations 2020 au Canada sont exclusifs au service de streaming DAZN, qui diffusera chaque match en direct. La plate-forme en ligne uniquement diffusera l’Italie contre l’Écosse à 6h15 PT, 9h15 HE.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à DAZN, vous pouvez regarder le jeu gratuitement car le service propose actuellement un abonnement de 30 jours ESSAI GRATUIT.

Comment regarder une diffusion en direct Italie vs Écosse en ligne aux États-Unis

Si vous êtes un fan de rugby aux États-Unis, NBC vous couvre.

Le réseau diffusera tous les matchs des Six Nations 2020, y compris l’Italie contre l’Écosse via son service NBC Sports Gold Rugby Pass et diffusera le jeu en direct à partir de 6h15 PT, 9h15 HE.

Rendez-vous simplement sur NBC et inscrivez-vous. Le service coûte désormais 79,99 $ par an, mais cela vous donne une couverture en direct de la Heineken Champions Cup et de la Gallagher Premiership, ainsi que des Six Nations.

