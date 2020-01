Comment regarder l’Open d’Australie 2020: le tennis en direct de n’importe où

Le premier Grand Chelem de tennis de la décennie est à nos portes, mais un coup d’œil aux favoris de l’Open d’Australie de cette année suggère que le tournoi ne marquera probablement pas une nouvelle ère pour le sport. La vieille garde régnera-t-elle encore une fois à Melbourne? Vous pouvez regarder toute l’action de tennis se dérouler de partout dans le monde avec notre guide de diffusion en direct Open d’Australie 2020 ci-dessous.

Australian Open 2020 tennis – où et quand

L’Open d’Australie de cette année a lieu à Melbourne Park à, vous l’aurez deviné, Melbourne, Australie. Il se déroule du lundi 20 janvier au dimanche 2 février.

L’action commence la plupart des jours à 11h AEDT, soit minuit GMT, 19h HE et 16h PT.

Les noms familiers de Novak Djokovic et Roger Federer dominent les cotes masculines, tandis que Serena Williams est le choix évident pour le tournoi féminin – actuellement en avance sur les nouveaux arrivants (oh, et les grands gagnants de 2020 à part entière) Naomi Osaka et Ashleigh Barty.

La 108e édition de l’Aussie Open voit les susmentionnés Novak Djokovic et Naomi Osaka défendre leurs titres.

Djokovic sera conforté par son récent succès en Australie après avoir débuté dans la victoire de la Serbie lors de la fameuse ATP Cup Down Under au début du mois. L’as japonais Osaka entre quant à lui dans le tournoi suite à une défaite choc face à Karolina Pliskova en demi-finale de l’International de Brisbane.

Alors que des averses sont attendues pour la première partie du tournoi, la plus grande préoccupation des joueurs sera la qualité de l’air à Melbourne grâce à la tragédie des feux de brousse en cours dans l’est de l’État.

Les amateurs de tennis espèrent que la brume n’aura pas d’impact sur ce qui semble être l’Open d’Australie le plus contesté pendant un certain temps. Découvrez comment vous pouvez diffuser en direct toutes les actions de tennis de l’Open d’Australie 2020, où que vous soyez dans le monde ci-dessous.

Comment diffuser en direct l’Open d’Australie de tennis GRATUITEMENT Down Under

La chaîne 9 est à nouveau le titulaire des droits pour les émissions télévisées en direct de toutes les actions de l’Open d’Australie pour 2020. Donc, pour ceux qui ont accès à la chaîne, c’est aussi simple que d’allumer la télévision ou d’utiliser l’application pour profiter de toute l’action.

Non seulement cela, mais chaque match sur chaque terrain sera également diffusé gratuitement sur 9Now. Cela signifie que jusqu’à 16 flux en direct sont disponibles à tout moment.

Cependant, si vous êtes loin du pays et que vous souhaitez toujours profiter de la couverture de l’Open d’Australie gratuitement sur Channel 9, vous constaterez bientôt qu’elle est limitée à l’étranger. La seule façon de contourner cela, nous le savons, est de vous procurer un VPN, comme nous l’expliquons ci-dessous …

Diffusez en direct l’Open d’Australie de tennis 2020 de partout dans le monde

Pour vos options de visionnement en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande, nous avons plus de détails ci-dessous – faites simplement défiler la page.

Mais si vous essayez de surveiller votre couverture nationale depuis un endroit situé en dehors de votre pays d’origine, vous trouverez bientôt un problème … le blocage géographique. C’est là que le diffuseur vous empêche de regarder le flux à l’étranger.

La meilleure façon d'effacer ce réseau est de télécharger et d'installer un VPN (cliquez sur le lien si vous n'êtes pas certain de ce que c'est).

Et n'oubliez pas qu'un VPN n'est pas seulement pour regarder le tennis.

Comment regarder l’Open d’Australie 2020: diffusion en direct aux États-Unis

Pour les résidents américains, l’action de l’Open d’Australie sera diffusée par ESPN et la chaîne de tennis. Cela signifie que ceux qui y ont accès peuvent en profiter à la télévision dans le cadre de leur forfait d’abonnement habituel.

Coupe-cordon? ESPN est également disponible sur une gamme de services de streaming TV. Consultez la liste ci-dessous pour plus d’informations à leur sujet.

Pour ceux qui cherchent à diffuser, le service d’abonnement du réseau ESPN + aura une grande couverture de l’action de Melbourne, montrant plus de 1 400 heures d’action du tournoi cette année, y compris les trois championnats de double (hommes, femmes, mixtes) plus les garçons Championnats de Simple et Filles, ainsi que les Championnats en fauteuil roulant. ESPN + coûte 4,99 £ par mois et ajoute une quantité croissante de contenu à sa liste – de l’UFC au football de la FA Cup et bien plus encore.

Et si vous avez accès à l’un de ces services mais que vous vous retrouvez en dehors des États-Unis cette quinzaine, puis retournez vos yeux vers le haut et découvrez comment l’obtention d’un VPN pourrait vous aider.

Comment diffuser en direct l’Open d’Australie de tennis au Royaume-Uni

Cette année, les résidents britanniques pourront assister à l’Open d’Australie via Eurosport qui a obtenu les droits de diffusion de l’événement de tennis du Grand Chelem. Cela signifie que vous devrez avoir un abonnement pour profiter de tout depuis votre téléviseur. Ceci peut être atteint via Sky, Virgin Media et TVPlayer.

Pour ceux qui cherchent à diffuser, il y a aussi l’option d’Eurosport Player et son application dédiée. Il en coûte 6,99 £ par mois, ou 39,99 £ si vous vous engagez sur une année entière.

Pas au Royaume-Uni cette quinzaine? Alors ne paniquez pas, car télécharger et installer un VPN comme décrit ci-dessus vous permettra de regarder via les services ci-dessus comme si vous étiez de retour dans Blighty.

Les meilleures façons de diffuser l’Open d’Australie 2020 au Canada

Au Canada, les droits de tous les tournois du Grand Chelem de tennis appartiennent à TSN, et l’Open d’Australie 2020 ne fait pas exception. Cela signifie donc que vous pouvez y accéder via votre téléviseur, en ligne ou sur l’application TSN si vous avez accès au service.

L’utilisation d’un VPN est la voie à suivre si vous souhaitez accéder à un compte lorsque vous êtes à l’étranger.

La meilleure façon de diffuser l’Open d’Australie en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, vous allez pouvoir suivre toute l’action sur Sky NZ, bien que ce soit évidemment un service payant. Il comprend l’accès sur mobile et tablettes via l’application Sky Go.

Si vous voulez assister à l’action mais que vous êtes hors de Nouvelle-Zélande au cours de la quinzaine, vous pouvez bien sûr utiliser un VPN pour accéder à la couverture de Sky.

Australian Open 2020 FAQ: tout ce que vous devez savoir

Qui a remporté le plus d’Open d’Australie?

Novak Djokovic est actuellement le joueur masculin le plus titré de Melbourne après avoir remporté l’Open d’Australie à sept reprises (2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019), soit un de plus que son rival suisse Roger Federer.

Serena Williams est en tête du peloton des titres féminins pendant l’ère Open, ayant également été championne chanté à sept reprises (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017).

Combien gagnent les gagnants à l’Open d’Australie 2020?

Il y a un prix record de 71 millions de dollars australiens en prix à gagner à Melbourne cette année. Les gagnants masculins et féminins de cette année empocheront chacun 4 120 000 $ AUD.

Quel est le format de l’Open d’Australie de tennis?

Comme pour tous les tournois Open, les matchs des hommes sont les meilleurs des cinq sets, tandis que les matchs des femmes et des doubles sont les meilleurs des trois.

Quelle ville accueille l’Open d’Australie de tennis?

L’Open d’Australie se joue au Melbourne Park, qui est situé dans le quartier sportif et de divertissement de Melbourne; l’événement a déménagé sur ce site en 1988.

Comment les feux de brousse ont-ils affecté l’Open d’Australie de cette année?

Melbourne n’a pas été aussi gravement touchée que Canberra ou Sydney par les incendies, cependant, grâce aux vents changeants, la pollution de l’air a grimpé à des niveaux “dangereux” au cours de la semaine précédant l’événement.

Bien que le tournoi se déroule comme prévu, les arbitres ont reçu l’ordre d’arrêter le jeu si la surveillance de l’air montre qu’il est trop dangereux de continuer.

