Comment regarder l’UFC 246: diffuser en direct McGregor vs Cerrone (et le reste) de n’importe où ce week-end

Il ne reste plus longtemps à attendre pour vous asseoir et profiter d’une diffusion en direct de l’UFC 246. Et il a tout le potentiel pour être énorme grâce au retour du tristement célèbre Conor McGregor (certains diront même Notorious). Après une période imparable, McGregor a subi de multiples pertes et une sortie disgraciée de l’UFC. Mais maintenant, il est de retour depuis plus d’un an depuis sa dernière apparition dans l’Octogone.

UFC 246 – où et quand?

L’UFC 246 débutera le samedi 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas.

La couverture préliminaire commencera vers 20 h HE, 17 h HP et pour ceux au Royaume-Uni, tôt 1 h 00 BST. Pour la carte principale, l’heure de mise au point sera 22h HE, 19h PT et 3h BST.

ESPN + est votre endroit à regarder aux États-Unis et nous avons plus de détails ci-dessous.

Et avec une histoire comme McGregor – le KO le plus rapide de l’UFC, premier combattant à détenir deux ceintures simultanées et un record de 21-4 – il aurait besoin d’un assez grand nom pour faire son retour triomphal. Entrez, Donald Cerrone.

Donald ‘Cowboy’ Cerrone est un combattant assis confortablement avec un ratio de victoires de 36-13, ce qui en fait le détenteur du record pour le plus de victoires et le plus de victoires à l’UFC. En d’autres termes, une diffusion en direct de l’UFC 246 verra deux combattants détenant des records s’affronter.

Mais il ne s’agit pas uniquement de la lutte pour le titre. Holly Holm affrontera Raquel Pennington. Après avoir battu Ronda Rousey pour remporter le titre féminin des poids coq, Holm semblait au sommet du monde. Maintenant, elle remonte le chemin après un certain nombre de grosses pertes. Peut-elle vaincre Pennington et retrouver sa redoutable réputation?

Quel que soit le combat que vous écoutez, nous sommes là pour vous aider à trouver une diffusion en direct de l’UFC 246. Faites défiler vers le bas pour découvrir les détails pour le regarder en direct et / ou en ligne depuis les États-Unis (où ESPN + est votre service de référence), le Royaume-Uni, l’Australie et à peu près partout ailleurs dans le monde.

Comment diffuser McGregor vs Cerrone en direct à l’UFC 246

Diffusion en direct de l’UFC 246 depuis l’extérieur de votre pays

Ne vous inquiétez pas si vous êtes un grand fan de l’UFC mais que vous n’êtes pas dans le pays pour regarder l’UFC 246 quand cela se produit. Si vous trouvez que la couverture est géo-bloquée, vous pouvez essayer d’utiliser un VPN pour changer votre adresse IP en un pays où les combats sont diffusés et regarder cette carte principale comme si vous étiez de retour à la maison.

Les réseaux privés virtuels sont également pratiques si vous êtes soucieux de diffuser en toute sécurité sur le Web, grâce au cryptage qu'ils utilisent pour masquer vos informations. Et le meilleur ne consignera pas non plus vos informations personnelles. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN au monde.

En effet, ExpressVPN a fait ses preuves comme offrant des connexions ultra rapides, une sécurité étanche et est vraiment, vraiment facile à télécharger et à utiliser. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

De plus, si vous souscrivez à un an d’ExpressVPN, vous obtiendrez 3 mois supplémentaires GRATUITS et un rabais savoureux de 49% sur le tarif mensuel habituel.

Comment regarder UFC 246 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Aux États-Unis essayant de regarder l’UFC 246? ESPN + a eu les droits exclusifs pour l’année écoulée, ce qui signifie que c’est le seul endroit pour le regarder.

Le montant de ces frais dépend de votre abonnement ou non au service. Si vous ne le faites pas, la meilleure façon de procéder est avec un forfait UFC, qui vous coûte 84,98 $. Cela ne vous achètera pas seulement l’UFC 246 PPV, mais vous obtiendrez un abonnement d’un an à ESPN + (qui coûterait normalement 50 $ à lui seul).

Pour ceux qui ont déjà un abonnement ESPN +, vous pouvez toujours acheter l’accès à l’UFC 246 pour 64,99 $. Un prix qui a récemment augmenté, non pas que le plus grand combattant PPV de retour ait quelque chose à voir avec ça!

Vous pouvez vous connecter pour regarder toute l’action, y compris les combats préliminaires, le samedi 18 janvier à 20 h HE / 17 h HP.

Et ne vous inquiétez pas si vous voulez saisir le pay-per-view mais allez être en dehors des États-Unis quand il est. Faites simplement défiler la page un peu pour découvrir comment utiliser un VPN pour regarder une diffusion en direct de l’UFC 246 depuis l’étranger.

Diffusion en direct de l’UFC 246 au Royaume-Uni

Les fans britanniques tentent de regarder McGregor remporter une autre victoire? Heureusement, il est facile à regarder, dirigez-vous simplement vers BT Sport pour saisir toute l’action.

La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit uniquement d’un événement à la carte, ce qui signifie que vous devrez payer 19,95 £ pour diffuser en direct l’UFC 246. Vous pouvez obtenir la couverture complète de toutes les cartes préliminaires affichées à partir de 1 heure du matin dans les premières heures du dimanche. sur BT Sport.

Vous n’avez pas envie de rester éveillé si tard? BT affiche également des rediffusions sans combat du combat afin que vous puissiez capturer toute l’action le lendemain.

Vous devrez vous rendre au BT Sport Box Office pour acheter le paiement à la séance. La couverture est disponible sur des services et des appareils tels que Sky, Virgin TV, Google Chromecast et Apple Airplay.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Regardez un flux UFC 246 en Australie

Quiconque en Australie essaie de regarder l’UFC 246 trouvera que le Main Event sera l’endroit où aller. En pay-per-view en Australie, il vous en coûtera 54,95 $ pour assister à l’événement.

L’événement sera diffusé à Down Under le dimanche 19 janvier à 14h puis sera rejoué à 20h puis toutes les 6 heures à partir de 6h.

Stream UFC 246: McGregor vs Cerrone en Nouvelle-Zélande

Les fans basés en Nouvelle-Zélande peuvent assister à cette importante bagarre MMA sur Sky Arena. Semblable à la plupart des autres plateformes de streaming, vous devrez payer le PPV, qui coûte 39,95 $.

La carte principale débutera à 16 h, mais si vous voulez attraper toute l’action, les préliminaires préliminaires commencent à 12 h 30.

Voir qui se bat à l’UFC 246

La carte UFC 246 dans son intégralité:

Carte principale

Conor McGregor contre Donald Cerrone (poids welter)

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids coq de femme)

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids lourd)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (poids de paille pour femme)

Anthony Pettis vs Diego Ferreira (léger)

Prélims

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids mouche féminin)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (Léger)

Chas Skelly vs Grant Dawson (poids plume)

Premières préliminaires

Aleksa Camur vs Justin Ledet (poids léger léger)

Tim Elliott vs Askar Askarov (poids mouche)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (poids coq)

Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids mouche féminin)

UFC 246 FAQ: toutes les informations sur le retour de McGregor

Pourquoi y a-t-il tant de battage autour de l’UFC 246?

Alors que l’événement bénéficie d’une forte undercard, y compris le choc léger entre Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira, l’intérêt principal entourant l’UFC 246 est sans aucun doute le retour de la retraite de la plus grande star du sport, Conor McGregor.

Le combattant irlandais rentrera dans l’Octogone pour la première fois en 15 mois pour affronter Donald Cerrone.

Alors … qui est encore Conor McGregor?

Le combattant martial mixte né à Dublin est sans doute le plus grand nom actuellement dans les sports de combat. L’ancien champion des poids plumes et des poids légers est le plus grand tirage à la carte (PPV) de l’histoire de l’UFC, ayant titré cinq des six événements à la carte les plus vendus de l’UFC. Surnommé Notorious, le joueur de 31 ans coupe un chiffre controversé, grâce à ses démonstrations franches à la pesée et à ses nombreux affrontements avec la police.

Qui est le favori pour gagner le combat McGregor vs Cerrone?

McGregor est actuellement le favori pour en faire un retour parfait, avec une cote d’environ 3/1 pour sa victoire.

Combien Conor McGregor sera-t-il payé pour l’UFC 246?

Selon les rumeurs, McGregor gagnerait un sac à main de 5 millions de dollars pour son retour dans l’Octogone. Cependant, le joueur de 31 ans a déclaré que ce chiffre représentait moins de 10 pour cent de ce qu’il gagnerait réellement après avoir prédit qu’il profiterait d’un incroyable salaire de 80 millions de dollars grâce à son parrainage Reebok, ses points de paiement à la vue et ses autres avenants offres.

À quand remonte le dernier combat de McGregor à l’UFC?

Sa dernière apparition sur le ring a eu lieu à Las Vegas en octobre 2018 lorsqu’il a subi une défaite au quatrième tour en se soumettant au combattant russe Khabib Nurmagomedov.

Que fait Conor McGregor depuis la défaite de Khabib?

Malgré son absence sur le ring, McGregor a continué de faire la une des journaux pour principalement toutes les mauvaises raisons.

Il a été arrêté en mars dernier pour vol qualifié après avoir giflé un téléphone de la main d’un fan à Las Vegas et s’éloigner avec. Alors que seulement cinq mois plus tard, il a été accusé de voies de fait après avoir jeté un coup de poing sur une personne âgée dans un pub de Dublin.

Sur une note plus positive, McGregor a lancé avec succès Proper No. Twelve – sa propre marque de whisky – dans le monde entier pendant ses temps d’arrêt

Que reçoit un fan de l’UFC avec son abonnement ESPN +?

Beaucoup de choses se passent – un abonnement à ESPN + ouvre l’accès à plus de 20 nuits UFC Fight Nights en direct, ainsi que du contenu original, y compris la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions, et il y a également l’avantage de moins d’annonces.

Navigation privée