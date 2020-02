Comment regarder l’UFC 247 iPhone, iPad, Apple TV, etc.

L’UFC 247 Jones vs Reyes se tiendra au Toyota Center de Houston le samedi 8 février à 22h. ET / 19 h PT. Suivez comment regarder le combat sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et plus encore.

Les combats UFC sont PPV via ESPN et vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +. Pour les nouveaux clients, il y a un accord pour obtenir à la fois un an d’ESPN + et l’accès à l’UFC 247 Jones vs Reyes à un rabais de 25% (85 $, reg. 115 $). Si vous êtes déjà abonné ESPN +, le combat coûte 65 $.

Les autres combats de l’UFC 247 incluent Shevchenko vs Chookagian, Adams vs Tafa, Bektic vs Ige, et plus encore. Les préliminaires précoces commencent à 18 h 15. ET / 15 h 15 PT avec l’événement principal, Jones vs Reyes, prévu pour 22 heures. ET./9 p.m. CT / 19 h PT.

Comment regarder UFC 247 Jones vs Reyes sur iPhone, iPad et Apple TV

Si vous n’êtes pas encore client ESPN +:

Achetez un accès à l’UFC 247 et un an d’ESPN + avec une remise de 25% (vous créerez un compte ESPN + dans le cadre du processus)

Pour regarder l’UFC 247, rendez-vous sur l’application ESPN sur votre appareil Apple

Choisissez l’onglet ESPN +

Glissez un peu pour trouver UFC 247

Alternativement, vous pouvez acheter l’UFC 247 sur un Mac ou un PC ici et regarder sur n’importe quel appareil pris en charge, y compris le Web.

Si vous êtes déjà abonné ESPN +:

Achetez l’accès au combat pour 65 $

Pour regarder, ouvrez l’application ESPN sur votre appareil Apple

Dirigez-vous vers l’onglet ESPN +

Glissez vers le bas et recherchez UFC 247

Lire plus de tutoriels .:

iPhone et iPad:

AirPods Pro:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: