Comment regarder Man City vs Leicester: diffusion en direct de la Premier League de football en ligne aujourd'hui, de n'importe où

Incontestablement le choc le plus intrigant des matches de Premier League de ce week-end, le haut vol de Leicester City se rendra au stade Etihad samedi soir dans un deuxième contre troisième affrontement. C'est un match crucial pour les deux équipes, et qui déterminera probablement quel club sera le principal rival de Liverpool pour le titre. Ne manquez pas un coup de pied avec notre guide de diffusion en direct Man City vs Leicester City ci-dessous.

Alors que la moitié de la saison approche à grands pas, les hôtes de Man City sont actuellement en retard de quatre points sur les Foxes. Ce match offre une chance de réduire cet écart ainsi que de rattraper les leaders en fuite Liverpool, qui ne jouent pas ce week-end grâce à leur participation à la Coupe du monde des clubs.

Man City vs Leicester en direct – où et quand Ce choc de haut niveau a lieu au stade Etihad, avec un coup d'envoi à 17h30 GMT au Royaume-Uni samedi. C'est donc 12h30 HE, 9h30 PT aux États-Unis et 4h30 AEDT dimanche matin pour ceux qui cherchent à se connecter depuis Down Under.

Avec deux styles de jeu contrastés qui seront présentés – le ballon dominant de Man City et le contre-attaque explosif des Renards – il a tous les ingrédients d'une rencontre fascinante.

Après quelques semaines difficiles, les Sky Blues de Pep Guardiola semblent avoir récupéré leur mojo, comme en témoigne leur envoi professionnel d'Arsenal 3-0 le week-end dernier qui a vu Kevin De Bruyne offrir l'une des meilleures performances individuelles tous azimuts d'une Premier League joueur dans un certain temps.

Malgré le caractère potentiellement décisif de ce match pour leurs espoirs de championnat, le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a néanmoins opté pour une équipe solide pour sa victoire en Coupe de la Ligue contre Norwich en milieu de semaine. Çağlar Söyüncü et Youri Tielemans devraient revenir ici, tandis que Kelechi Iheanacho tombera probablement sur le banc alors que Rodgers choisit de déployer Jamie Vardy en tant qu'attaquant solitaire.

Regardez tout le drame se dérouler avec notre guide de diffusion en direct Man City vs Leicester City ci-dessous. Pour savoir comment regarder le reste des matchs de la saison, consultez notre guide sur la façon de diffusez en direct la saison de football 19/20 de Premier League.

Si vous êtes à l'étranger ce week-end mais que vous souhaitez toujours surveiller votre couverture à domicile, vous aurez besoin d'un VPN pour le faire. En effet, votre couverture normale sera géobloquée. C'est vraiment facile à faire et vous empêche d'avoir à vous connecter à un flux douteux dont vous avez entendu parler sur Reddit.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible. VPN express (qui est également livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Vérifiez Express VPN et obtenez 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel. Et n'oubliez pas qu'un VPN n'est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d'autres pays à l'ajout d'une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Comment diffuser Man City vs Leicester City en direct au Royaume-Uni

Le grand match de ce week-end sera diffusé exclusivement en direct au Royaume-Uni sur Sky Sports Premier League avec une couverture commençant à 17 heures et le coup d'envoi à venir une demi-heure plus tard. Si vous n'êtes pas déjà abonné à Sky, ne désespérez pas car il existe également un moyen de regarder sans avoir à payer de lots dans un contrat. Vous pouvez obtenir toutes les chaînes Sky Sports avec un pass sportif Now TV pour 9,99 £ par jour ou 14,99 £ par semaine. Mais son offre spéciale de 20 £ pour les deux prochains mois est clairement la meilleure valeur pour le moment, et vous permet également d'accéder à encore plus de la saison de football de Premier League. si vous n'êtes pas au Royaume-Uni mais que vous souhaitez rattraper la couverture Sky, vous aurez besoin d'un VPN pour déplacer votre adresse IP au Royaume-Uni et contourner les restrictions de la région. Suivez simplement ces instructions ci-dessus.

Comment regarder Man City vs Leicester City: US en direct

NBC est le diffuseur américain officiel pour la saison 2019/20 et le coup d'envoi de ce match est à 12h30 HE, 9h30 PT avec une couverture en direct sur NBCSN. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez vous connecter à des services de streaming tels que Sling et Fubo (qui ont tous deux un essai gratuit).

Comment regarder une diffusion en direct de la Premier League au Canada

Le service de streaming DAZN est le seul détenteur des droits pour les matchs de Premier League en direct cette saison au Canada. Le réseau devrait montrer les 380 appareils en direct, y compris le jeu d'aujourd'hui, tout comme un essai gratuit d'un mois, suivi d'un abonnement mobile de 20 $ par mois ou annuel de 150 $. L'application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Le coup d'envoi au Canada est à 12h30 HE, 9h30 PT. Bien sûr, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez suivre la route VPN ci-dessus et vous connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Comment diffuser en direct Man City vs Leicester City en Australie

Optus Sports a maintenant le droit exclusif de montrer chaque match de Premier League en direct – oui, tous les 380 d'entre eux, y compris le grand match de samedi. Les Australiens peuvent diffuser la couverture Optus Sport via leur mobile, PC ou tablette, et peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV. Ceux qui ne sont pas déjà inscrits au réseau de télécommunications Optus peuvent également profiter des abonnements mensuels à Optus Sport et regarder tous les matchs en direct. Le service est disponible pour 15 $ AUS par mois et est accessible via Google Play ou l'App Store. Si vous êtes en dehors de l'Australie et que vous souhaitez vous connecter à Optus Sport, vous pouvez utiliser l'un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d'un autre pays.

Comment regarder Man City vs Leicester City: Nouvelle-Zélande en direct

Le service de streaming Spark Sport a gagné les droits de montrer l'EPL en NZ, et vous pouvez regarder le match d'aujourd'hui en direct, avec un coup d'envoi à 6h30 NZDT dimanche matin. Spark a le droit de montrer les 380 jeux en direct et offre un essai gratuit d'un mois, avec un accès après cette période au prix de 19,99 $ par mois. Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC, ainsi que les téléphones et tablettes Apple et Android. Vous pouvez également regarder sur Chromecast et certains téléviseurs Samsung, avec des plans pour rendre l'application disponible sur Apple TV et Smart TV plus tard dans l'année. Si vous êtes en dehors de la Nouvelle-Zélande et que vous souhaitez regarder la couverture de Spark Sport, vous pouvez utiliser l'un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d'une autre nation.

Comment diffuser en direct Man City vs Leicester City en Inde

Star Sports Select HD 1 est l'endroit idéal pour écouter si vous êtes en Inde pour le match d'aujourd'hui entre Man City et Leicester City, avec une couverture commençant à 23 heures, heure de New Delhi. Vous avez probablement déjà deviné l'alternative – procurez-vous un VPN pour changer votre IP et connectez-vous à un service de streaming en direct d'un autre pays.

Comment diffuser toute l'action en ligne directement sur votre téléviseur La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n'avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n'êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser la Premier League depuis Internet vers votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide du meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d'Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.