Comment regarder Man City vs Man United: diffusion en direct du derby de demi-finale de la Coupe Carabao de n’importe où maintenant

Alors que la pression monte sur son poste de direction, Ole Gunnar Solskjaer doit conduire son équipe de Manchester United dans ce qui semble être une mission impossible ce soir au stade Etihad. United peut-il faire un grand retour ou les hommes de Pep Guardiola réserveront-ils leur place à Wembley contre Aston Villa? Ne manquez pas un coup de pied en lisant notre guide de diffusion en direct Man City vs Man United ci-dessous.

Les Reds hors de forme doivent en quelque sorte inverser un déficit de 1 à 3 contre leurs voisins bruyants de Manchester City s’ils veulent atteindre la finale de la Coupe EFL Carabao.

Man City vs Man United – où et quand

La confrontation en demi-finale de la deuxième étape de la Coupe Carabao aura lieu au stade Etihad.

Le jeu lui-même démarre aujourd’hui à 19h45 GMT (14h45 HE ou 11h45 PT mercredi aux États-Unis, et 6h45 AEDT en Australie le jeudi matin).

Avec Liverpool apparemment hors de portée en tête du classement de la Premier League, City a mis davantage l’accent sur les compétitions de coupe restantes. Malgré la formation d’une équipe en rotation, l’équipe de Guardiola a joué avec un but réel lors de son match contre Fulham 4-0 en FA Cup ce week-end.

Avec une finale de Wembley en jeu, attendez-vous à ce que les gros canons Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Rodri et Raheem Sterling soient tous dans la formation de départ ce soir.

Même si une attaque à toute épreuve peut sembler être la seule tactique qui offre à United une route vers la finale, engager des hommes en avant conviendra probablement à leurs adversaires. Ne soyez donc pas surpris si United déploie trois défenseurs centraux pendant la majeure partie du match.

Lequel de ces deux rivaux amers se rapprochera le plus de la victoire de la première pièce d’argenterie domestique cette saison? Lisez la suite pour découvrir les meilleures façons de regarder cet affrontement de demi-finale de la Coupe EFL au Royaume-Uni et dans le reste du monde et assurez-vous que vous pouvez facilement diffuser en direct Man City vs Man United.

Diffusion en direct de Man City vs Man United depuis l’extérieur de votre pays

Plus bas sur la page, nous avons des détails sur la participation à la demi-finale de la Coupe Carabao au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tous nécessitent une sorte d’abonnement.

Mais si vous avez payé cet abonnement mais que vous êtes à l’extérieur du pays ce week-end, vous trouverez bientôt votre accès géo-bloqué lorsque vous essayez de regarder. Pour arrêter de vous sentir comme si vous aviez gaspillé votre argent (et en supposant que cela fait partie des services Ts & C), vous pouvez utiliser un VPN pour regarder comme si vous étiez de retour à la maison.

Un réseau privé virtuel (ou VPN) vous permet de changer votre adresse IP pour un serveur dans un autre pays afin que vous puissiez regarder en ligne comme si vous y étiez. De plus, l’utilisation d’un VPN vous rend également plus sécurisé en ligne, car votre activité sera cryptée.

Nous avons testé et examiné plus de 100 fournisseurs pour voir lequel recommander et nous évaluons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est rapide, sécurisé et compatible sur de nombreux appareils différents (Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PS4, etc.). Il est en tête de nos trois meilleurs choix VPN comme indiqué ci-dessous et il est même accompagné d’une garantie de remboursement de 30 jours afin que vous puissiez essayer avant d’acheter.

Non seulement ExpressVPN est le meilleur VPN complet pour le streaming, mais en plus de la période d’essai de 30 jours, vous pouvez également bénéficier d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un plan annuel.

Une fois que vous êtes opérationnel avec le fournisseur que vous avez choisi, il vous suffit d’ouvrir l’application et de sélectionner l’emplacement approprié – c’est super facile à faire.

Comment diffuser en direct la Coupe Carabao au Royaume-Uni:

Sky Sports a les droits exclusifs de diffusion en direct de la Coupe EFL cette année. La couverture de cet affrontement à Manchester commence sur Sky Sports Football et Main Event à partir de 19 heures. Cela signifie que vous aurez besoin de l’application Sky Go pour votre téléphone ou votre tablette si vous êtes en déplacement.

Si vous n’êtes pas abonné à Sky (et que vous ne le souhaitez pas), vous pouvez également envisager un pass Sports Day de Now TV pour 9,99 £ et le regarder là-bas. Ou passez à un laissez-passer d’une semaine ou d’un mois qui vous procurera les deux jambes et un bien meilleur rapport qualité-prix.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni pour celui-ci, vous devrez télécharger et utiliser un VPN, vous connecter à un flux britannique et ensuite utiliser votre compte Sky ou Now avec cela.

Comment regarder la Coupe EFL: diffusion en direct aux États-Unis

Le service d’abonnement en ligne ESPN + prend désormais de plus en plus d’ampleur – avec une plus grande gamme de sports. Parmi sa liste de tournois sportifs de haut niveau, il a un accès exclusif à la Coupe EFL.

Il ne coûte que 4,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Le match retour de la demi-finale de ce soir devrait débuter aux États-Unis à 14 h 45 HE ou 11 h 45 HE et vous pouvez vous inscrire ici pour y accéder sur ESPN +.

Diffusion en direct de Man City contre Man United en Australie

Vous envisagez un coup d’envoi AEDT à 6h45 le jeudi matin Down Under, vous devrez donc peut-être trouver un moyen de regarder cela en vous rendant au travail. Si vous le gérez, le service d’abonnement beIN Sport 2 montre la demi-finale en direct.

Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires. Ne vous inquiétez pas si vous ne le faites pas, car vous pouvez également vous abonner à beIN en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois après avoir profité d’un essai GRATUIT de deux semaines.

Diffusez en direct la demi-finale aller de la Coupe Carabao au Canada et plus encore – GRATUITEMENT

Diffusion en direct de Man City contre Man United en Nouvelle-Zélande

Tout comme en Australie, beIN Sport vous couvre pour l’action de football de la Coupe EFL en Nouvelle-Zélande.

Les abonnés Sky peuvent ajouter beIN à leur package à un coût supplémentaire ou, comme en Australie, vous pouvez vous abonner à un package autonome qui peut être regardé sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une application mobile. Il en coûte 19,78 $ par mois après avoir profité de l’essai GRATUIT de deux semaines.

