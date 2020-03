Comment regarder NBA League Pass, Showtime et UFC se battre gratuitement pendant la quarantaine des coronavirus – .

Dans ce qui peut facilement être classé comme un moment sans précédent dans l’histoire humaine moderne, des millions d’individus à travers le monde ont reçu l’ordre de rester chez eux afin d’empêcher le coronavirus de se propager. Les grandes villes américaines comme New York, Los Angeles et Chicago sont en mode verrouillage complet, ce qui signifie que seules les entreprises essentielles sont autorisées à rester ouvertes. De plus, il est conseillé aux individus de rester chez eux et de s’abstenir autant que possible de sortir.

Une grande partie des États-Unis étant désormais coincés chez eux dans un avenir prévisible, certaines entités médiatiques proposent gratuitement un contenu convaincant et, dans certains cas, premium pour rendre la vie un peu plus facile. Donc, si vous pensez que vous avez épuisé tout ce que vous souhaitez regarder sur Netflix et que vous recherchez du contenu auquel vous n’auriez pas accès autrement, vous voudrez certainement faire attention à quelques-unes des offres ci-dessous.

Qu’il suffise de dire que le coronavirus a complètement bouleversé le monde du sport. Lorsque la NBA a suspendu sa saison il y a une semaine et demie, beaucoup de gens pensaient que c’était une réaction excessive. Maintenant, avec le recul, la NBA était un peu en avance sur la courbe. Peu de temps après, la LNH a annulé sa saison, suivie rapidement par la NCAA annulant March Madness.

Si vous êtes un fan de sport qui a désespérément besoin d’une solution, il y a quelques options pour vous.

Pour commencer, la NBA met le NBA League Pass à la disposition des utilisateurs en tant qu’aperçu gratuit tandis que la NBA reste en pause. L’aperçu permet aux téléspectateurs de regarder n’importe quel jeu de la saison 2019-2020 tout en donnant accès à une énorme archive de jeux classiques et de contenu supplémentaire.

La NBA note que les utilisateurs peuvent utiliser l’aperçu gratuit du NBA League Pass en ouvrant un compte gratuit sur NBA.com, puis en se connectant via l’application NBA avec un iPhone, iPad, Apple TV, appareils mobiles et tablettes Android, Android TV, Amazon Fire TV, Roku, Xbox One, PlayStation 4 ou d’autres appareils pris en charge.

Si vous êtes un fan de sport avec le câble, vous avez sans aucun doute remarqué que ESPN se démène pour le contenu ces jours-ci. Après tout, il y a tellement d’analyses que nous pouvons entendre que Tom Brady a rejoint les Bucs avant qu’il ne commence à vieillir. En conséquence, ESPN ce week-end – à partir de dimanche à 19 h. Eastern – commencera à diffuser les événements classiques de WrestleMania.

Si vous n’êtes pas un fan de la WWE, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Certains contenus UFC premium sont également disponibles. Si vous êtes un fan de MMA, vous voudrez certainement vous planter sur un canapé et regarder ESPN aujourd’hui. Au cours des prochaines heures, l’UFC montrera une variété de certains des plus grands combats de l’histoire de l’UFC, y compris les deux Conor McGregor Vs. Matchs de Nate Diaz. Le calendrier complet peut être consulté via le tweet de Dana White ci-dessous.

Si vous n’êtes pas un fan de sport à quelque titre que ce soit, vous pouvez également en profiter. Showtime a récemment annoncé un nouvel essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux clients. Bien que Showtime n’obtienne pas autant d’éclat que HBO, il possède une énorme bibliothèque de contenu génial. Si vous n’avez jamais regardé Showtime auparavant, vous voudrez certainement profiter de l’offre et regarder Homeland.

Si vous aimez les films, notez que Starz offre aux non-abonnés la possibilité de regarder gratuitement une sélection de films tout au long du mois de mars.

Et comme nous l’avons couvert il y a quelques jours, Sling TV a lancé une nouvelle expérience Sling TV gratuite avec une couverture des informations en direct.

Enfin, Sundance Now offre aux utilisateurs un essai gratuit de 7 jours si vous vous inscrivez avec le code SUNDANCENOW30.

