Comment regarder Netflix en ligne avec vos amis

Lorsque vous êtes pris au piège à la maison, incapable de sortir, vous manquez de regarder Netflix avec vos amis, et plus encore après que le Premier ministre a prolongé l’état d’alarme jusqu’au 11 avril aujourd’hui. Mais ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas vous réunir avec vos amis que vous ne pouvez pas regarder Netflix en ligne ensemble.

Vous pouvez le faire avec l’extension Netflix Party pour Chrome. Cette extension vous permet de créer une salle de chat en ligne avec vos amis et de pouvoir regarder le même film, la même série ou le même programme en même temps.

Vous pouvez également envoyer des messages dans la salle de discussion, ignorer des parties du film ou ignorer un épisode d’une série ou d’un programme. De plus, vous pouvez plusieurs épisodes de séries ou de programmes en même temps dans la même pièce. Mais pour les films, vous ne pouvez en voir qu’un pour chaque pièce.

Compatibilité et installation de Netflix Party

Comme je l’ai souligné, Netflix Party n’est disponible que pour Chrome, vous devrez donc l’utiliser sur votre ordinateur portable ou de bureau. En raison des politiques strictes de Netflix sur les applications tierces, il existe très peu d’options disponibles dans le Google Play Store, et n’oubliez pas de ne jamais utiliser d’application qui vous demande d’entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Netflix.

L’extension Netflix Party est très facile à utiliser, il suffit de la télécharger sur la boutique en ligne Google Chrome, de cliquer sur “Ajouter une extension” et de partager un lien avec vos amis. Une fois que vos amis ont cliqué et installé l’extension, vous pouvez regarder Netflix en ligne tous ensemble.

Regardez Netflix en ligne avec vos amis

Il ne vous reste plus qu’à remarquer qu’une icône grise «NP» apparaîtra dans la barre d’extension Chome (elle prend cette couleur lorsqu’elle n’est pas utilisée).

Ouvrez ensuite le site Web Netflix et connectez-vous. Choisissez tout ce que vous voulez regarder avec vos amis, que ce soit un film, une série ou une émission de télévision.

Lorsque la vidéo commence à jouer, l’icône “NP” devient rouge. Cliquez ici, puis sélectionnez “Démarrer la fête”. Ensuite, vous pouvez décider si vous avez le contrôle exclusif de ce que vous voulez voir, en sélectionnant “Only I have Control”, sinon les autres amis de votre chambre peuvent également contrôler le film, la série ou le programme.

Maintenant, Netflix Party a généré une URL unique pour votre salon de discussion. Copiez-le et partagez-le avec vos amis sur la plateforme de messagerie de votre choix, par exemple WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook etc. Dans le même temps, si vous ne souhaitez pas activer la fonction de chat, vous pouvez décocher l’option “Afficher le chat”.

Lorsque vos amis cliqueront sur le lien, la vidéo commencera à jouer instantanément. Cliquez ensuite sur l’icône “NP” pour les ajouter à la pièce (avec l’extension précédemment installée).

Dans la salle de chat, vous pourrez savoir qui a rejoint ou quitté la salle, ainsi que qui a suspendu, avancé ou modifié la vidéo.

Enfin, l’extension vous permet de modifier l’image de votre profil Netflix Party, ainsi que le pseudo / pseudonyme.

Il ne vous reste plus qu’à vous asseoir et profiter du film ou de la série avec vos amis. Et lorsque vous souhaitez mettre fin à la session, cliquez sur l’icône “NP” et sélectionnez l’option “Déconnecter”.

Ah! Allez-y doucement, Netflix Party ne fonctionne que sous streaming vidéo privé, de sorte que les historiques de chat et de salle disparaîtront au moment où vous vous déconnectez.