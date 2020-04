Comment regarder Netflix US depuis l’Espagne, l’Amérique latine ou une autre région

Si vous êtes un utilisateur de Netflix, sûrement plus d’une fois, vous avez voulu voir une série qui a été créée aux États-Unis, mais qu’en Espagne, en Amérique latine ou dans d’autres pays, elle n’était pas encore disponible. Mais il existe des méthodes pour regarder Netflix US depuis l’Espagne ou un autre pays. L’option la meilleure et la plus sûre consiste à utiliser un VPN.

Il existe de nombreuses plateformes de streaming, mais Netflix est l’une des meilleures et avec le plus d’utilisateurs, principalement en raison des prix compétitifs dont elle dispose, ainsi que du grand nombre de films et de séries qu’elle a sur sa carte. Mais comme vous le savez peut-être, il existe des restrictions géographiques pour un tel contenu. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la série qui, par exemple, n’apparaît pas aux États-Unis, peut ne pas apparaître.

La solution pour voir ces films ou séries qui ne sont pas encore arrivés en Espagne et vous devrez attendre leur sortie, est via une connexion VPN pour faire croire à Netflix que vous êtes aux États-Unis et ainsi voir le contenu là-bas. Votre fournisseur Internet génère une adresse IP pour vous, qui indique l’emplacement géographique où vous vous trouvez. Le VPN vous fait utiliser une adresse IP d’un autre pays, dans ce cas des États-Unis, et ainsi faire croire à Netflix que vous êtes des utilisateurs des États-Unis.

Netflix permet cette astuce?

La vérité est qu’elle ne le permet pas et est notifiée dans ses conditions d’utilisation de la plateforme. De plus, depuis un certain temps, Netflix a bloqué certains services VPN. Mais apparemment, ils n’ont jamais bloqué le contenu des utilisateurs. Maintenant, dans leurs conditions, ils l’ont dit. C’est peut-être juste un moyen de générer un peu de peur et de diminuer ainsi les utilisateurs qui utilisent l’utilisation du VPN.

Cela a obligé de nombreuses entreprises qui offrent des services VPN à mettre à jour leurs systèmes pour échapper à ces restrictions de Netflix, car de nombreux utilisateurs les demandent expressément pour cette utilisation.

Cela dit, vous devez savoir qu’il est possible que, parfois, vous ne puissiez pas accéder au contenu de Netflix USA pendant quelques jours, en raison de ces restrictions. Une fois votre service VPN mis à jour, vous pouvez à nouveau regarder le contenu Netflix US.

Que dois-je faire pour utiliser un VPN pour regarder Netflix US depuis l’Espagne?

Il existe de nombreux services VPN, gratuits et payants, nous ne donnerons donc que les exemples de NordVPN et ExpressVPN. Mais comme nous l’avons dit, il y en a d’autres qui fonctionnent également.

Accédez au site Web NordVPN ou Express VPN. Une fois payé, vous devrez choisir l’un de leurs plans. Une fois votre compte créé, il vous suffit de télécharger son application et de l’installer sur votre ordinateur. Si c’est via un appareil Android ou iOS, vous devrez rechercher l’application de service dans Google Play ou Apple Store et l’installer. Gardez à l’esprit que les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents ne sont généralement pas compatibles. Des méthodes existent pour de tels appareils, mais ce serait configurer le routeur et ce serait un peu plus compliqué. Une fois l’application installée, ouvrez-la et sélectionnez sur une carte le pays où vous souhaitez vous connecter, tant que lesdits serveurs sont disponibles. Dans ce cas, sélectionnez États-Unis pour afficher le contenu Netflix des États-Unis. Bien que vous puissiez également vous connecter à n’importe quel autre, comme le Royaume-Uni et voir le contenu de Netflix UK, attendez enfin quelques minutes pour vous assurer que vous êtes déjà connecté à une adresse IP du pays que vous avez choisi, et vous pouvez voir le contenu de Netflix de ce pays. Ouvrez votre navigateur Web, accédez à la page Netflix, identifiez-vous et profitez.

Si cela ne fonctionne pas pour vous, essayez de vous connecter à un autre serveur VPN. Vérifiez également la compatibilité de votre routeur et d’autres raisons sur le site Web du service VPN que vous choisissez.

