Comment regarder Onward: diffuser le nouveau film Pixar en ligne n’importe où

Que vous soyez un fan des films Pixar en général (et que vous ayez déjà dévoré la collection de Disney Plus) ou que vous recherchiez quelque chose pour divertir les enfants sous verrouillage, vous pouvez déjà diffuser la dernière version du studio d’animation emblématique – voici comment regarder Onward en ligne où que vous soyez en ce moment.

Aide-mémoire

Libéré: 2020

Réalisateur: Dan Scanlon

Jeter: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer

Durée: 103 min

Évaluation (US / UK): PG / U

Avec des voix off de stars hollywoodiennes comme Tom Holland, Chris Pratt et Julia Louis-Dreyfus, Onward est le conte fantastique de deux elfes adolescents, les frères Ian et Barley Lightfoot.

Le duo vient d’un monde suburbain moderne où la technologie a dépassé la magie, mais qui a désespérément besoin de passer une dernière journée avec leur père – décédé avant de se souvenir de lui – ils s’aventurent pour trouver un dernier morceau de magie et faire de leur rêve une réalité.

En tant que film Pixar, il a été confirmé qu’il arrivera à l’excellent service de streaming Disney + le vendredi 3 avril aux États-Unis. Mais en ce moment, ceux qui ne peuvent pas attendre de regarder Onward ont un certain nombre d’options – nous permettent d’expliquer comment diffuser le film à succès en ligne aujourd’hui.

Comment regarder Onward depuis l’extérieur de votre pays

Dans un monde idéal, nous serions tous chez nous et suivrions nos directives gouvernementales sur l’auto-isolement en ces temps difficiles. Cependant, le fait est que certaines personnes se retrouveront toujours loin de chez elles pour diverses raisons, et si tel est le cas, vous pourriez être pardonné de vouloir même un petit confort de la maison en accédant aux services de streaming et au contenu auquel vous accédez normalement. Malheureusement, cela n’est pas toujours possible en raison du blocage géographique.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder des films comme Onward et bien plus, peu importe où vous êtes. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez continuer à diffuser des films et des émissions de télévision du monde entier.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d'ExpressVPN est difficile à discuter.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite regarder facilement Onward à peu près partout dans le monde.

Comment regarder Onward: options de streaming en ligne aux États-Unis

Aux États-Unis, la diffusion en continu est simple, car elle est disponible à la location sur un grand nombre de services populaires. La plupart des gens connaissent sans doute Amazon Prime Video, où il peut être loué pour 19,99 $ en HD. Cela vous semble un peu raide? Peut-être par rapport à ce qu’il en coûte généralement d’acheter ou de louer un film sur Amazon, mais rappelez-vous combien coûte un billet de cinéma et qu’il s’agit essentiellement d’un remplacement, donc c’est en fait une assez bonne affaire.

De plus, bien qu’il ne soit pas gratuit pour les abonnés Prime comme autant de contenu Prime Video, beaucoup de choses le sont – y compris des séries dignes d’intérêt comme Downton Abbey, The Wire et The Sopranos – alors n’oubliez pas l’essai gratuit de 30 jours qui est en cours. proposez de renforcer votre arsenal de streaming.

Ailleurs, une autre option décente est Fadango Now, où vous pourrez également regarder Onward pour le prix de 19,99 $. Et bien que cela puisse signifier avoir à créer un nouveau compte pour certaines personnes, Fadango Now est l’un des rares services qui vous permettra de diffuser Onward en 4K Ultra HD – un argument de vente assez intéressant.

Et si vous ne voulez pas payer un sou, rappelez-vous que le service Disney + est d’une valeur fantastique, qui n’est disponible que pour 6,99 $ par mois – et il y a même un essai GRATUIT de Disney +. Onward sera disponible pour les abonnés en streaming gratuit à partir du vendredi 3, donc un peu de patience vous fera économiser pas mal d’argent.

Et rappelez-vous que si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder Onward sur des services exclusivement américains comme Fadango Now, comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Onward en ligne: options de streaming au Royaume-Uni

Ceux au Royaume-Uni qui souhaitent actuellement regarder Onward ne peuvent malheureusement pas le faire immédiatement – même si vous êtes prêt à payer un prix de location complet. Par conséquent, la seule option pour le moment est d’attendre / d’espérer sa sortie officielle sur Disney +, qui vient d’atterrir en Grande-Bretagne.

Il est disponible pour seulement 5,99 £ par mois et un essai gratuit de 7 jours vous est proposé afin que vous puissiez le vérifier par vous-même. Nous espérons que Onward sortira sur Disney + UK le 3 avril en même temps qu’aux États-Unis, mais il n’y a eu aucune confirmation à ce sujet et comme le service vient de être lancé dans Blighty, il pourrait bien y avoir un peu d’attente. Si c’est le cas, c’est dommage, mais il y a beaucoup d’autres excellents contenus sur Disney + pour profiter, y compris beaucoup plus de films Pixar ainsi que The Mandalorian, chaque épisode des Simpsons et toute une série de films Marvel.

Si vous venez des États-Unis mais que vous vous trouvez au Royaume-Uni pour quelque raison que ce soit pour le moment, n’oubliez pas que même si vous ne pouvez pas payer pour louer Onward comme vous le feriez dans votre pays d’origine pour des services comme la version américaine de Prime Video et YouTube, vous pouvez y accéder comme vous le feriez normalement en en utilisant un VPN.

Comment regarder Onward: diffuser le nouveau film Pixar en ligne au Canada

C’est une bonne nouvelle pour les fans canadiens des films Pixar, car vous pouvez regarder Onward en ligne en louant via un certain nombre de services populaires.

Deux que beaucoup de gens connaissent sont le Microsoft Store et iTunes, qui vous permettront de diffuser Onward pour 24,99 $ CA.

Si vous vous trouvez au Canada et que vous souhaitez utiliser les services de streaming et le contenu que vous auriez normalement chez vous, n’oubliez pas que vous pouvez le faire en utilisant un VPN.

Comment regarder Onward en Australie

On ne sait pas quelle est la meilleure façon de regarder Onward en Australie. Le film était initialement fixé à une date de sortie le 2 avril, Down Under, mais cela a été avancé au 26 mars, dans l’espoir qu’il verrait une sorte de joie au box-office avant que le continent n’impose le type de verrouillage des coronavirus déjà en place partout dans le monde. monde.

Ce verrouillage est maintenant très courant en Australie, cependant, avec les derniers appareils sportifs restants reportés et les cinémas fermant leurs portes aux parieurs. La bonne nouvelle est que l’Australie a sa propre version de l’excellent service de streaming Disney + – bien que comme au Royaume-Uni, il s’agit de vous croiser les doigts le 3 avril, car rien n’a été officialisé.

Cependant, toute personne des États-Unis ou du Canada coincée en Australie pour une raison quelconque souhaitant regarder Onward en ligne comme d’habitude peut simplement utiliser un VPN pour se diriger vers la maison et diffuser le nouveau film Pixar en utilisant le service de son choix.

