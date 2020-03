Comment regarder Outlander en ligne: diffuser la saison 5 de n’importe où

Les fans de fantasy, de romance et de scènes de bataille épiques dans le temps se réjouissent – la saison 5 d’Outlander est là. Avec une toute nouvelle série d’épisodes à découvrir, consultez notre guide ci-dessous pour savoir comment regarder Outlander en ligne à peu près partout dans le monde.

Aide-mémoire d’Outlander

Produit par le réseau Starz, Outlander en est maintenant à sa cinquième saison. L’épisode 1 de la nouvelle série en 12 parties a été présenté aux États-Unis le 16 février 2020, le dernier épisode de cette série devant être diffusé sur Starz le 3 mai 2020. Une sixième saison de l’émission a déjà été commandée par le réseau. .

La série télévisée dramatique historique est basée sur la nouvelle série du même nom de Diana Gabaldon et suit l’histoire d’une infirmière anglaise appelée Claire Randall (Caitriona Balfe) pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se retrouve mystérieusement ayant voyagé dans le temps jusqu’en 1743.

La saison cinq trouve désormais les principaux protagonistes de la série en Caroline du Nord à la fin du XVIIIe siècle. Après des années de séparation douloureuse, Claire et Jamie, l’amant guerrier des Highlands, ont retrouvé leur fille, Brianna. Malheureusement, leur bonheur domestique tranquille dans l’Amérique pré-révolutionnaire est inévitablement de courte durée.

La saison d’Outlander est l’une des émissions Starz les plus attendues au printemps, et il y a maintenant un grand nombre d’épisodes à parcourir. Dans cet esprit, voici notre guide pour regarder un streaming de la saison 5 d’Outlander en ligne de tous les coins du monde.

Comment regarder Outlander aux États-Unis

Comme mentionné ci-dessus, Outlander a été produit par le réseau Starz qui présentera la nouvelle saison exclusivement aux États-Unis. De nouveaux épisodes sont publiés sur le service tous les dimanches avec le dernier épisode de cette série qui devrait être disponible le 3 mai.

Starz est une offre premium de câble et de satellite qui propose une télévision originale de première diffusion comme American Gods and Power aux côtés d’une grande portion de films hollywoodiens qui sortent juste du théâtre.

Ou regardez Outlanders sans câble

Si vous cherchez à couper le cordon du câble, vous avez deux options alternatives pour diffuser le service.

Vous pouvez obtenir un abonnement directement auprès de la société et diffuser via son application et son site Web, avec prise en charge des appareils Kindle Fire, iOS, Android, Roku, Apple TV, Android TV, Xbox One, certains téléviseurs intelligents Sony et Samsung et des navigateurs informatiques.

Un certain nombre d’autres services en ligne proposent Starz en tant qu’add-on, tels que Sling TV, Amazon Prime et AT&T Now.

Hulu, quant à lui, propose une sélection de programmation Starz avec un abonnement Hulu standard, disponible soit sans publicité (11,99 $ / mois) ou avec des publicités (5,99 $ / mois) – pour un accès complet à toutes les émissions Hulu, vous aurez cependant besoin de Hulu avec Live TV ce qui coûte 54,99 $ par mois

Hulu vous permet également d’ajouter d’autres canaux supplémentaires à son service principal – de HBO et Showtime aux réseaux en langue espagnole – c’est donc vraiment une alternative légitime au câble et un rêve de coupe-cordon.

Comment regarder Outlander de l’extérieur de votre pays

La dernière saison d’Outlander apparaît sur les écrans de Peope lorsque les gens veulent désespérément quelque chose de nouveau à regarder. Si vous cherchez à rester coincé mais que vous vous retrouvez coincé à l’étranger dans le verrouillage, vous pourriez vous inquiéter de ne pas pouvoir regarder l’émission en utilisant votre service de streaming normal, en raison de restrictions embêtantes de blocage géographique.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder Outlander où que vous soyez. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande dès qu’ils sont disponibles.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder Outlander à peu près partout dans le monde.

Regardez Outlander Saison 5 au Royaume-Uni

Amazon Prime Video est votre port d’escale pour ceux qui cherchent à obtenir leur dose de drames qui voyagent dans le temps. Le service a nié les droits britanniques pour Outlander de Netflix il y a un certain temps et a actuellement chaque épisode de la saison 4 disponible dans son intégralité pour diffuser pour les abonnés qui ont besoin d’un récapitulatif. Le service déploiera de nouveaux épisodes de la saison 5 presque en tandem avec les États-Unis, avec de nouvelles émissions disponibles le lundi matin.

L’abonnement d’un an coûte 79 £ par an ou 7,99 £ par mois, mais Amazon propose un Essai gratuit de 30 jours à ceux qui s’inscrivent au service pour la première fois.

Pouvez-vous regarder Outlander en Australie?

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de l’émission Down Under. Avec une foule d’autres émissions phares, la saison 5 d’Outlander est diffusée sur Foxtel, la série étant diffusée tous les lundis à 19h30 AEST. Cela signifie que les abonnés Foxtel peuvent facilement regarder l’émission où qu’ils se trouvent, grâce au service de streaming Foxtel Now.

En fait, vous n’avez même pas besoin de vous abonner à un paquet complet de câbles Foxtel pour profiter de ce service de streaming australien de grande valeur. Foxtel Now est disponible sur une base autonome à partir de seulement 25 $ et il offre même un essai GRATUIT de 10 jours afin que vous puissiez voir si cela vous convient.

Si vous partez à l’étranger et craignez que le blocage géographique ne vous empêche de regarder des émissions comme Outlander avec Foxtel Maintenant, comme d’habitude, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas – utilisez simplement un VPN pour vous diriger vers l’Australie et vous ” Je pourrai diffuser comme d’habitude.

Que diriez-vous de diffuser Outlander au Canada

Les fans d’Outlander qui espèrent regarder l’émission au Canada ont de la chance.

Outlander Season 5 est diffusé exclusivement dans la région sur le réseau W. Chaque nouvel épisode est diffusé à 21 h HE, en même temps qu’il est montré aux États-Unis.

Pour regarder en ligne, accédez au site Web officiel de W et connectez-vous avec votre fournisseur de télévision.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P