Comment regarder Paris-Nice 2020: diffusion en direct à vélo en ligne de n’importe où

Le tour cycliste Paris-Nice est de retour pour 2020, ce qui signifie huit jours de course professionnelle à vivre, en traversant certains des plus beaux sites de la Côte d’Azur. Cette course n’est pas connue comme la course au soleil pour rien – c’est une beauté. Et vous pouvez tout regarder en utilisant une diffusion en direct de Paris-Nice.

Paris-Nice 2020 – où et quand

L’événement Paris-Nice se déroulera du dimanche 8 mars au dimanche 15 mars en France.

La plupart des étapes commencent à 11h CET heure locale (10h GMT, 3h PT, 6h HE).

La course Paris-Nice en huit étapes en est à sa 78e édition. Le parcours se déroulera sur un total de 1 206 km au départ de Plaisir et se terminant, vous l’aurez deviné, Nice. Au fur et à mesure que la course se rapproche de Nice, les collines deviennent plus intenses avec les grimpeurs qui s’imposent dans ces étapes. Les trois premiers jours sont relativement plats mais l’avant-dernière étape a une montée de 15 km avec une pente de 7,3% jusqu’au col de Turini.

Tout cela fait partie de l’UCI World Tour, c’est la deuxième course de la saison, en fait. Attendez-vous donc à ce que de nombreux coureurs et équipes de renom soient présents. C’est d’ailleurs cette course qui a obligé les coureurs de l’UCI à porter un casque en tout temps, suite au décès d’Andrey Kivilev après une blessure à la tête subie lors d’un accident.

L’année dernière, le Colombien Egan Bernal a remporté la victoire pour Team Sky. En 2018, c’est l’Espagnol Marc Soler de Movistar qui l’a remporté. Les trois années précédentes qui ont vu l’équipe Sky gagner avec le Colombien Sergio Henao en 2017, Geraint Thomas de Grande-Bretagne en 2016 et l’Australien Richie Porte en 2015.

En dépit du plus grand nombre de victoires, avec 21, la France n’a pas remporté de victoire française depuis 1997. Serait-ce l’année? Vous pouvez regarder et découvrir en utilisant un flux en direct de Paris-Nice partout dans le monde. Lisez la suite pour savoir comment regarder où vous êtes.

Diffusion en direct de Paris-Nice 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada plus loin dans ce guide. La bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme en France et en Australie, c’est que c’est à la télévision gratuite. Cela sera montré sur France 3 et SBS respectivement.

Si vous êtes obsédé par le cyclisme et refusez de manquer une étape – même lorsque vous êtes en voyage d’affaires ou en vacances – alors vous serez déçu de voir votre couverture nationale géo-bloquée lorsque vous essayez de diffuser en ligne depuis l’étranger . C’est là que l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) aide vraiment. Il vous permet de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine. Vous laissant ainsi regarder comme si vous y étiez.

Ils sont étonnamment faciles à utiliser et ont le double avantage de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous en avons testé de nombreuses

Comment diffuser Paris-Nice 2020 en direct au Royaume-Uni

Cette année, Eurosport couvrira la course Paris-Nice 2020. Cela signifie une couverture en direct des courses sur Eurosport 1 qui peut être regardée à la télévision ou sur des appareils intelligents. Le seul inconvénient est qu’il n’est pas gratuit, vous devrez donc saisir le lecteur Eurosport autonome pour le regarder sur un ordinateur portable ou mobile (6,99 £ par mois ou 39,99 £ pour toute l’année) ou l’ajouter à votre Sky, Virgin ou BT Plan de télévision.

Bien sûr, si vous êtes absent, vous avez la possibilité d’utiliser l’un de nos meilleurs VPN comme décrit ci-dessus. Réglez votre emplacement en Angleterre et regardez Eurosport comme si vous étiez à la maison.

Diffusion en direct de Paris-Nice 2020 en Australie GRATUITEMENT

La grande nouvelle pour les fans de cyclisme australien est que toute l’action de Paris-Nice 2020 devrait être diffusée sur SBS.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez capturer cette émission SBS – l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder comme si vous étiez de retour à la maison sur votre ordinateur portable, mobile ou autre appareil de streaming TV.

Comment regarder Paris-Nice 2020: diffusion en direct aux États-Unis

Paris-Nice 2020 est diffusé par NBC Sports Gold aux États-Unis. Cela sera diffusé en ligne, donc si vous avez l’application, vous pouvez en profiter n’importe où. Cependant, pour ceux qui n’ont pas accès à ce flux, il existe d’autres options.

Pour la couverture la plus étendue que NBC a à offrir, vous pouvez vous abonner à NBC Sports Gold, qui offre un laissez-passer pour le vélo pour 54,99 $, offrant une couverture en direct, à la demande et sans publicité du Tour.

Si vous êtes des États-Unis, mais veulent toujours regarder, n’oubliez pas d’explorer l’itinéraire VPN ci-dessus.

Comment regarder Paris-Nice 2020: Canada en direct

Les Canadiens pourront participer à l’action Paris-Nice 2020 via FloBikes qui diffuse en ligne afin que vous puissiez regarder n’importe où.

Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des principaux événements cyclistes tout au long de l’année.

Pas au Canada pour attraper ce flux de Flobikes? Eh bien, vous connaissez la réponse maintenant … l’utilisation d’un VPN est le moyen de vous assurer de ne pas manquer un instant.

