Comment regarder Sheffield Wednesday vs Man City: diffusez en direct le 5e tour de la FA Cup depuis n’importe où ce soir

Après avoir remporté la Coupe Carabao et leur première pièce d’argenterie domestique le week-end, les Sky Blues de Pep Guardiola chercheront à garder le cap pour un doublé de coupe avec une victoire sur les Owls ce soir. Ne manquez pas un moment de l’action et regardez le match de 5e tour de la FA Cup de ce soir où que vous soyez avec l’aide de notre guide de diffusion en direct Sheffield Wednesday vs Man City.

Une victoire de 2-1 contre Aston Villa à Wembley dimanche a vu Man City lever la Coupe EFL pour la troisième saison consécutive, et dans une campagne qui les a laissés loin derrière Liverpool en championnat, une deuxième victoire de la FA Cup au trot serait contribuer à atténuer toute déception potentielle.

Vous vous opposez à City pour une place en quart de finale? Sheffield Wednesday, qui pansera ses blessures après une défaite démoralisante 3-1 à domicile contre Derby County en championnat ce week-end.

Sheffield Wednesday vs Man City FA Cup 5th round – Où et quand

Ce 5e tour de la FA Cup aura lieu ce soir à Hillsborough à Sheffield Londres. Le jeu démarre à 19h45 GMT au Royaume-Uni (où il est gratuit sur la BBC). Il est 14h45 HE ou 11h45 PT aux États-Unis, où un abonnement ESPN + est le meilleur moyen de regarder Sheffield mercredi contre Manchester City en FA Cup aujourd’hui. Si vous cherchez à vous connecter depuis l’Australie, vous aurez un début tôt le matin à 6h45 AEDT jeudi.

Sheffield mercredi ne semble pas avoir eu beaucoup de chance avec le tirage de la FA Cup ces dernières saisons.C’est la deuxième année consécutive qu’ils sont opposés aux détenteurs de la coupe, après avoir affronté Chelsea au 4ème tour l’année dernière.

Ceux qui espèrent une victoire choc de la part de l’équipe nationale voudront peut-être ignorer les livres d’histoire – City a réussi mercredi dernier lors de ses quatre réunions précédentes de la FA Cup, la plus récente étant une victoire 2-1 à l’Etihad sous l’ancien patron Manuel Pelligrini en janvier 2015 qui a vu James Milner marquer les deux buts de la ville.

L’équipe locale peut au moins tirer des encouragements de sa victoire surprise sur l’équipe de Premier League Brighton & Hove Albion lors du tour précédent, tandis que le retour de blessure de leur meilleur buteur Steven Fletcher fournira également un coup de pouce.

Nous vous expliquerons ci-dessous les meilleures façons de regarder l’action du 5e tour de la FA Cup au Royaume-Uni et dans le reste du monde, afin que vous puissiez vous assurer de trouver un streaming en direct Sheffield Wednesday vs Manchester City fiable et facile d’accès.

Sheffield Wednesday vs Manchester City en direct: regardez gratuitement le 5e tour de la FA Cup au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent regarder le match de la FA Cup ce soir est qu’il a été diffusé en clair sur la BBC, avec une couverture commençant à 19h30 GMT sur BBC 1. Vous pourrez également diffuser le match en direct sur l’application et le site Web BBC iPlayer.

Vous devrez avoir une licence TV valide si vous voulez regarder le match au Royaume-Uni, mais en supposant que vous en ayez un, il est gratuit de regarder Sheffield Wednesday vs Manchester City ce soir avec ces options. Il y a aussi le site Web de BBC Sport qui montrera tout le jeu en utilisant la couverture de BBC One.

Pas au Royaume-Uni aujourd’hui? Essayez de regarder le match depuis l’étranger et vous constaterez que la couverture de la BBC a été géo-bloquée. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas regarder – vous pouvez télécharger et installer un service VPN, qui vous aidera à faire en sorte que votre ordinateur portable ou mobile apparaisse comme s’il était de retour au Royaume-Uni …

Regardez Sheffield Wednesday vs Man City: diffusez en direct la FA Cup depuis l’extérieur de votre pays en ce moment

Aux Etats-Unis? Ensuite, continuez à faire défiler, car nous avons vos options de visualisation ci-dessous … alerte spoiler, vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +. Et les fans de foot au Canada et en Australie peuvent également voir qui diffuse le grand match du 5e tour de la FA Cup d’aujourd’hui pour eux.

Mais si vous êtes à l’étranger pour le jeu et que vous ne pouvez pas regarder votre couverture à domicile en ligne parce qu’elle est géo-bloquée, nous avons une alternative pratique pour vous permettre de regarder comme si vous étiez de retour sur votre canapé à la maison.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible.

ExpressVPN (qui est également livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc. Consultez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel.

Et n’oubliez pas qu’un VPN n’est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres pays à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Comment regarder Sheffield Wednesday vs Man City: diffuser en direct la FA Cup aux États-Unis

Le service d’abonnement en ligne ESPN + a de nouveau le droit de diffuser la FA Cup aux États-Unis cette saison

Il ne coûte que 4,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streaming TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Ce choc du 5ème tour intrigant débute à 14 h 45 HE ou 11 h 45 PT aux États-Unis, et vous pouvez vous inscrire ici pour y accéder sur ESPN +.

Comment diffuser Sheffield Wednesday vs Man City en Australie

ESPN a une fois de plus réussi à décrocher les droits de diffusion de la FA Cup, donc c’est idéal si vous êtes déjà abonné à sa suite de chaînes.

Sinon, vous pouvez choisir Kayo Sports. Le forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Leurs applications signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Comment diffuser en direct Sheffield Wednesday vs Manchester City au Canada

SportsNet World est la voie à suivre si vous souhaitez regarder le match de Sheffield Wednesday vs Man City 5e tour de la FA Cup au Canada. Bien qu’ils aient peut-être perdu les droits du football de Premier League dans la région au profit de DAZN, un abonnement à Sportsnet coûte actuellement 19,99 $ par mois et vous donnera un accès en direct aux matchs de la NBA, de la NFL, de la LNH et de la MLB. Si tout ce qui vous intéresse, c’est l’action de la FA Cup cette semaine, le service propose également un laissez-passer de 7 jours pour 9,99 $.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P