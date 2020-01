Comment regarder Simona Halep vs Garbine Muguruza: diffuser en direct la demi-finale de l’Open d’Australie de n’importe où

Simona Halep est-elle imbattable? La star roumaine est le seul joueur qui reste à l’Open d’Australie dans l’un ou l’autre match nul qui n’a pas encore perdu de set cette quinzaine. Debout sur son chemin apparemment inévitable vers la finale féminine est la star espagnole non ensemencée Garbine Muguruza qui a un tournoi à retenir.

Ne manquez pas cette occasion de regarder l’action se dérouler de n’importe où dans le monde grâce à notre guide de diffusion en direct Halep vs Muguruza Australian Open.

Simona Halep vs Garbine Muguruza – où et quand

L’Open d’Australie se déroule à Melbourne Park, ce match se déroulant dans sa principale Rod Laver Arena.

Cet intrigant affrontement en demi-finale est inscrit dans le cadre de la deuxième séance de l’après-midi de jeudi sur le terrain. Cela signifie que les joueurs ne seront pas sur le terrain avant 15h30 AEDT au plus tôt, ce qui signifie un départ le matin à 4h30 GMT pour ceux qui se connectent depuis le Royaume-Uni, et un départ tardif à 23h30 HE et 20h30 PT mercredi pour les gens de la NOUS.

Halep a l’air impérieuse, après avoir pris seulement 53 minutes pour envoyer Anett Kontaveit en quart de finale, dans un match qui l’a vu limiter son adversaire à seulement deux matchs. Alors que Muguruza est entré dans le tournoi sans être inquiet, il ne faut pas oublier que le joueur de 26 ans a été une double victoire majeure dans un passé pas si lointain, après avoir triomphé à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017.

Plus important encore, son bilan face à Halep est bon, après avoir battu son adversaire à trois reprises. Elle n’a perdu que deux fois contre Halep, la plus récente étant une défaite en demi-finale de Roland-Garros 6-1 6-4 en 2018, qui est la seule rencontre précédente du Slam.

Assurez-vous de ne rien manquer de cette demi-finale de l’Open d’Australie 2020 en suivant notre guide de diffusion en direct Halep vs Muguruza ci-dessous – peu importe où vous êtes sur Terre.

Diffusion en direct de l’Open d’Australie 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous essayez de découvrir quelles sont vos options de visionnement en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, nous avons toutes ces informations un peu plus loin dans ce guide de diffusion en direct de tennis.

Mais si vous êtes loin de votre pays et que vous souhaitez toujours capter la couverture de votre diffuseur habituel, alors préparez-vous à être déçu si vous essayez de regarder en ligne, vous obtiendrez probablement un message d’erreur décrivant le fait que l’action de tennis ne peut pas être regardée de l’étranger.

La meilleure façon d’effacer ce réseau est de télécharger et d’installer un VPN (cliquez sur le lien si vous n’êtes pas certain de ce que c’est). Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous évaluons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils (par exemple Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PS4) et les services de streaming, se classe parmi les plus rapides et les plus sécurisés, et dispose même d’une garantie de remboursement de 30 jours pour que vous puissiez effectivement essayer avant vous achetez tandis que si vous vous inscrivez pour une année entière, Express vous offrira 49% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits.

Et n’oubliez pas qu’un VPN n’est pas seulement pour regarder le tennis. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres territoires à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les services bancaires en ligne, il n’est pas difficile de voir pourquoi leur popularité augmente.

Comment diffuser en direct Simona Halep vs Garbine Muguruza GRATUITEMENT Down Under

Vous voulez regarder cet énorme affrontement en demi-finale Down Under? Le diffuseur de l’Open d’Australie de cette année est à nouveau Channel 9, ce qui signifie que le tennis est gratuit à regarder si vous êtes en Australie. Tôt regarder en ligne ou sur mobile? Ensuite, votre destination de diffusion en direct de l’Open d’Australie est 9Now.

En dehors de l’Australie, mais vous voulez toujours regarder? Ensuite, jetez vos yeux vers le bas pendant que nous vous expliquons comment regarder votre couverture nationale avec un VPN.

Comment regarder l’Open d’Australie 2020: diffusion en direct aux États-Unis

L’Open d’Australie et ce match seront diffusés par ESPN et la chaîne de tennis. Les utilisateurs du câble sont donc prêts à partir, le match devant débuter après 23h30 HE et 20h30 PT tard mercredi.

Ou, si vous êtes un coupe-cordon, vous pouvez également obtenir ESPN sur une gamme de services de streaming TV. Consultez la liste ci-dessous pour plus d’informations à leur sujet.

Pour ceux qui cherchent à diffuser, le service d’abonnement du réseau ESPN + aura une grande couverture de l’action de Melbourne, montrant plus de 1 400 heures d’action du tournoi cette année, y compris les trois championnats de double (hommes, femmes, mixtes) plus les garçons Championnats de Simple et Filles, ainsi que les Championnats en fauteuil roulant. ESPN + coûte 4,99 £ par mois et ajoute une quantité croissante de contenu à sa liste – de l’UFC au football de la FA Cup et bien plus encore.

Et si vous avez accès à l’un de ces services mais que vous vous retrouvez en dehors des États-Unis cette quinzaine, puis retournez vos yeux vers le haut et découvrez comment l’obtention d’un VPN pourrait vous aider.

Comment diffuser Simona Halep vs Garbine Muguruza en direct au Royaume-Uni

Eurosport est l’endroit où il faut être pour l’Open d’Australie, et vous pouvez regarder votre abonnement à votre service via Sky, Virgin Media et TVPlayer. Il y a de bonnes nouvelles si vous ne l’avez pas déjà, car Eurosport propose également un ESSAI GRATUIT qui vous permettra de regarder ce match et jusqu’à la finale du week-end.

Pour ceux qui cherchent à diffuser, il y a aussi l’option d’Eurosport Player et son application dédiée. Il en coûte 6,99 £ par mois, ou 39,99 £ si vous vous engagez sur une année entière.

Celui-ci doit commencer à 4h30 GMT tôt jeudi matin.

Pas au Royaume-Uni pour regarder le tennis? Vous pouvez éviter le blocage géographique en téléchargeant et en installant un VPN comme décrit ci-dessus.

Comment diffuser Halep vs Muguruza en direct au Canada

Au Canada, les droits de tous les tournois du Grand Chelem de tennis appartiennent à TSN, et l’Open d’Australie 2020 ne fait pas exception. Cela signifie donc que vous pouvez y accéder via votre téléviseur, en ligne ou sur l’application TSN si vous avez accès au service.

L’utilisation d’un VPN est la voie à suivre si vous souhaitez accéder à un compte lorsque vous êtes à l’étranger.

Comment diffuser en direct l’Open d’Australie en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, vous allez pouvoir suivre toute l’action sur Sky NZ, bien que ce soit évidemment un service payant. Il comprend l’accès sur mobile et tablettes via l’application Sky Go. Le match commencera vers 17h30 NZDT.

Si vous voulez assister à l’action mais que vous êtes hors de Nouvelle-Zélande au cours de la quinzaine, vous pouvez bien sûr utiliser un VPN pour accéder à la couverture de Sky.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation