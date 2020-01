Comment regarder Star Trek: Picard en ligne – Diffusez le nouveau spectacle de n’importe où

Les Trekkies se réjouissent! Patrick Stewart sera de nouveau téléporté sur nos écrans en tant que Jean-Luc Picard, ancien capitaine de l’USS-Enterprise. Étant donné que l’acteur a dit qu’il avait fini de jouer le personnage après le film Star Trek: Nemesis, il y a un frisson garanti pour les fans qui regardent Star Trek: Picard en ligne alors que Stewart reprend le rôle emblématique et retrouve Brent Spiner, Jonathan Frakes, les acteurs de la prochaine génération. et Marina Sirtis après 18 ans.

Regarder Star Trek: Picard en ligne: quand et où?

Le retour de Picard sera diffusé en exclusivité sur CBS All Access à partir du jeudi 23 janvier et disponible à une minute après minuit tôt le matin (ou tard le mercredi soir).

Un nouvel épisode de dix au total sera disponible tous les jeudis matin à partir de 12h01 PT / 3h HE.

Cependant, la nouvelle série ne sera pas tous des phasers flamboyants et vitesses de distorsion. Le producteur exécutif Alex Kurtzman a promis un «spectacle plus contemplatif» avec un look «réel», et la bande-annonce finale de Star Trek: Picard crée certainement une ambiance mélancolique en plus d’un spectacle visuel impressionnant.

À partir de la fin du 24ème siècle, nous trouvons un Picard retraité vivant une vie tranquille sur Terre. Romulus a été détruit et l’ancien capitaine est toujours hanté par les événements malheureux à la fin de Star Trek: Nemesis. Ainsi, lorsqu’une jeune femme nommée Dahj vient vers lui pour obtenir de l’aide, il se retrouve à entrer dans la mêlée intergalactique une fois de plus.

Lisez la suite pour ‘faire en sorte’ et regardez Star Trek: Picard en ligne où que vous soyez.

Si vous vous trouvez loin de chez vous lorsque le dernier épisode tombe – à l’étranger pour affaires ou pour des vacances prolongées – ne laissez pas les blocs géographiques gâcher votre plaisir. “Il y a un moyen de sortir de chaque boîte, une solution à chaque casse-tête”, a dit à juste titre le capitaine Picard.

Supposons que vous vous trouviez dans un pays où ce contenu n’est pas disponible. L’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder Star Trek: Picard en ligne, peu importe où vous vous trouvez. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP, vous pouvez donc accéder à chaque épisode en direct ou rattraper la série, comme si vous étiez à la maison.

Il existe des centaines de VPN parmi lesquels choisir. Notre favori personnel est ExpressVPN. Il est rapide, sécurisé et simple à utiliser. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Xbox, PlayStation et les logiciels iOS et Android.

Ce qui rend ExpressVPN encore plus attrayant, c’est sa garantie de remboursement flexible de 30 jours. Mais encore une fois, si vous vous abonnez à un plan annuel, vous bénéficierez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre exceptionnelle sur un logiciel essentiel.

Une fois téléchargé, recherchez l’emplacement de votre pays d’origine ou sélectionnez-le dans la liste prédéfinie, puis connectez-vous. Vous devriez alors pouvoir regarder Star Trek: Picard en ligne sans aucune difficulté.

Comment regarder Star Trek: Picard en ligne aux États-Unis

Cette série très attendue est exclusive à CBS All Access aux États-Unis, vous devrez donc vous inscrire sur son site de streaming pour suivre les intrigues de Starfleet à la fin du 24e siècle.

Il s’agit de 5,99 $ pour leur plan de publicité limitée ou de 9,99 $ pour diffuser sans interruption. Les deux options sont livrées avec une semaine GRATUITE et vous pouvez annuler à tout moment, vous pouvez donc regarder des épisodes gratuitement.

Vous vous attendez à rester? Vous économisez 15% si vous achetez un abonnement annuel.

Comment regarder Star Trek: Picard en ligne au Royaume-Uni (et GRATUITEMENT)

Les téléspectateurs britanniques devront attendre 24 heures après la diffusion aux États-Unis pour voir le nouveau Star Trek. Disponible à partir du vendredi 24 janvier et exclusif à Amazon Prime Video, un nouvel épisode sera mis en ligne tous les vendredis sur une période de dix semaines.

Avec Amazon Prime Video, vous bénéficiez de nombreux avantages en plus de l’accès à des milliers de films et de séries télévisées, le tout pour 7,99 £ par mois. Il existe également un essai gratuit de 30 jours. Cela signifie que vous pouvez regarder quatre épisodes de la série au fur et à mesure de leur mise en ligne, ou attendre dix semaines et les grignoter tous en une seule fois, sans dépenser un sou.

Comment regarder Star Trek: Picard en ligne au Canada

Les Trekkies canadiens ont deux options disponibles. Premièrement, les chaînes câblées CTV Sci-Fi et la chaîne spécialisée de langue française Z diffuseront Star Trek: Picard à 21 h HE / 18 h HP tous les jeudis, à partir du 23 janvier.

Si vous n’avez pas accès au câble (ou que vous ne le voulez pas), le service de streaming Crave est là pour vous. Il coûte 9,99 $ par mois et comprend les séries télévisées à succès et la chaîne premium Showtime. Il existe également un certain nombre d’options de mise à niveau disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Comment regarder Star Trek: Picard en ligne en Australie

Grâce à Amazon Prime Video, vous pouvez également regarder Star Trek: Picard en ligne en Australie à partir du 24 janvier, avec le service OTT distribuant le spectacle à l’international dans plus de 200 pays.

Les Antipodeans peuvent s’abonner à Prime pour 6,99 $ par mois. Si vous êtes nouveau sur Amazon Prime, cependant, vous avez droit à un essai gratuit de 30 jours et pourriez regarder environ quatre épisodes de ce drame hebdomadaire à mesure qu’ils deviennent disponibles, pour rien!

