Comment regarder Strictly Come Dancing Christmas Special 2019: streaming du Royaume-Uni ou de l'étranger

Missing Strictly Come Dancing? Nous aussi, et les gagnants de 2019 pourraient être couronnés, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas avoir de boule de Noël.

C'est vrai … Strictly revient sur nos écrans avec un spécial de Noël! Cela signifie une heure complète de foxtrots, jives et bien d'autres danses spectaculaires. Assurez-vous de continuer à lire car nous vous expliquons comment regarder le Strictly Come Dancing Christmas Special 2019 en ligne – peu importe où vous êtes dans le monde.

Regardez Strictly Come Dancing Christmas Special 2019: quand est-ce que c'est?

Les anciens candidats et célébrités Strictly seront cha-cha-cha'ing sur votre écran le jour de Noël à 16 h 40 sur BBC One.

Êtes-vous en vacances quand il est diffusé? Faites défiler vers le bas pour voir comment vous pouvez toujours l'attraper.

Enfilez vos chaussures de danse ou un pyjama (ce sera Noël après tout) et préparez-vous pour ce qui va être un spectacle Strictly amusant et festif incroyable.

Les fans auront droit à des performances de certains anciens concurrents familiers, dont Gemma Atkinson, Joe Sugg et Mark Wright. Avec l'ancien duo jouant aux côtés de leurs partenaires réels,

Mais ce n'est pas tout! Strictement a confirmé que le présentateur de Good Morning Britain, Richard Arnold, se produira également, habillé comme nul autre que The Grinch – il dansera avec Luba Mushtuk. Donc, si vous êtes prêt pour les cannes de bonbon, les cloches et tous les paillettes et l'or, continuez à lire pendant que nous vous expliquons comment obtenir votre dose de danse de Noël.

Et pour ceux d'entre vous en dehors du Royaume-Uni, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à manquer toute l'action fabuleuse festive, vous pouvez simplement diffuser en direct Strictly Come Dancing Christmas Special 2019 en utilisant un service VPN.

Comment regarder Strictly Come Dancing Christmas spécial en ligne gratuitement au Royaume-Uni:

Prêt à attraper toute la magie merveilleuse des célébrités? Nous le sommes très certainement et heureusement, c'est assez simple à regarder. Rendez-vous sur BBC One sur votre téléviseur le mercredi 25 décembre à 16 h 40.

Ou, si vous préférez regarder Strictly Come Dancing Christmas Special en ligne, BBC iPlayer sera l'endroit où diffuser. Ou utilisez le service TVPlayer.com. C'est une plateforme gratuite et facile à utiliser donnant accès à un certain nombre de canaux différents.

Diffusez Strictly Come Dancing Christmas Special de n'importe où dans le monde gratuitement:

Vous prenez des vacances de Noël? Malheureusement, vous pouvez constater que Strictly est géo-restreint, ce qui signifie que vous ne pouvez pas le regarder lorsque vous êtes hors du Royaume-Uni. Heureusement, il existe un moyen simple de contourner ce bloc: un VPN.

Cela vous permet de déplacer votre adresse IP vers le Royaume-Uni et de continuer à regarder le Strictly Christmas Special sans interruption. Une fois que vous avez votre adresse IP britannique en place, vous pouvez ensuite vous diriger vers l'une des plates-formes mentionnées ci-dessus – BBC iPlayer ou TVPlayer.

Maintenant, la question ultime …. Quel VPN vous convient le mieux? Notre numéro un et favori absolu est ExpressVPN. Et comment l'utilisez-vous pour accéder à un flux en direct Strictly? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir en trois étapes faciles:

1. Téléchargez et installez un VPN

Le moyen le plus simple et le plus simple de diffuser gratuitement ce spécial de Noël est de télécharger et d'installer un VPN. Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec tous vos appareils, prend en charge la plupart des services de streaming et se classe parmi les plus rapides. Vous pouvez même l'installer sur des appareils tels que Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation. Donc, pour un guichet unique, vous ne pouvez pas vous tromper avec Express.

ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et si vous cliquez ici, vous pouvez obtenir 49% de réduction et 3 mois gratuits, aussi.

2. Connectez-vous à l'emplacement du serveur approprié

Ouvrez simplement l'application VPN, appuyez sur “ choisir l'emplacement '' et sélectionnez n'importe où au Royaume-Uni – c'est super facile à faire.

3. Allez à TVPlayer.com

Ce service est entièrement gratuit et légal à utiliser avec toutes les chaînes britanniques Freeview en un seul endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver le Strictly Christmas Special le jour, asseyez-vous et profitez-en!

Découvrez la bande-annonce de Strictly Come Dancing Christmas Special 2019:

Meilleur pour

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Performance et sécurité

Équilibre des options et facilité d'utilisation