Comment regarder Super Bowl LIV gratuitement sur Apple TV, iPhone, Web

Le Super Bowl LIV est prévu à 18h30. ET / 15 h 30 PT le dimanche 2 février, les 49ers de San Francisco affrontant les Chiefs de Kansas City à Miami. Suivez la procédure pour regarder le jeu gratuitement sur Apple TV, iPad, iPhone et sur le Web sans connexion par câble ni abonnement à l’application.

Il peut souvent être difficile de regarder des événements majeurs sans connexion par câble ou application payante sur des appareils de streaming comme Apple TV et plus encore. C’est pourquoi il est formidable de voir Fox rendre le Super Bowl LIV gratuit pour regarder les applications Fox Sports, NFL et Yahoo Sports sans abonnement ni connexion par câble.

Le jeu sera également diffusé en continu sur NFL.com, vous pouvez donc regarder n’importe où vous avez accès à un navigateur.

Autre bonus, le Super Bowl LIV sera diffusé en 4K afin que les appareils comme Apple TV 4K et Fire TV 4K puissent bénéficier d’une expérience de visionnement encore meilleure. Curieusement, cependant, sur Apple TV 4K, ce sera 4K en SDR (plage dynamique standard) au lieu de HDR (via le Verge).

Comment regarder le Super Bowl LIV sur Apple TV, iPhone, iPad et Web

Sur votre Apple TV, iPhone ou iPad, téléchargez l’une de ces applications:

NFL

Fox Sports

Yahoo Sports

Dimanche, recherchez l’option pour regarder le match en direct sur la page principale de l’une des applications

Sur n’importe quel Mac ou PC, vous pouvez également vous rendre sur NFL.com pour regarder le Super Bowl LIV

Si vous êtes abonné à un service de streaming TV en direct comme Hulu, DirecTV Now, YouTube TV, etc., vous pouvez syntoniser Fox pour le jeu sur Apple TV ou d’autres appareils Apple.

Qui: San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs

Quand: Dimanche 2 février à 18h30 ET / 15 h 30 PT

Où: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Floride

Spectacle de mi-temps: Jennifer Lopez et Shakira. La NFL mettra à disposition un «album visuel» de toutes les performances du Super Bowl sur Apple Music, Spotify, YouTube, etc.

Annonces Super Bowl: Adage garde une trace de toutes les annonces du Super Bowl, alors consultez tout, de Coke, Doritos, Amazon, Walmart, à Donald Trump et Mike Bloomberg.

