Comment regarder Survivor en ligne: diffuser Winners at War de n’importe où

L’émission de télévision Survivor est l’incarnation même de l’endurance. Un groupe de candidats bloqués ensemble pendant plus d’un mois sont contraints de vivre de leurs esprits, de relever des défis d’équipe difficiles et d’essayer d’éviter l’expulsion pour gagner un million de dollars et devenir “Sole Survivor”. La longévité de l’émission est tout aussi impressionnante. Animé par Jeff Pabst depuis sa création en 2000, il reste l’une des émissions de télévision les plus populaires à la télévision – et nous vous aiderons à vous assurer que vous pouvez regarder Survivor en ligne, peu importe où vous êtes dans le monde.

Regarder Survivor en ligne: quand et où?

Vous voulez vous amuser aux Fidji? Survivor: Winners at War est diffusé tous les mercredis soirs sur CBS à 20h ET / PT et 19h CT. Les épisodes sont également disponibles pour regarder en direct sur CBS All Access et à la demande dès qu’ils deviennent disponibles.

Les producteurs ont considérablement augmenté la mise pour Survivor: Winners at War. Surnommée «la plus grande bataille de l’histoire de Survivor», elle réunit vingt anciens gagnants – les meilleurs des meilleurs – pour s’affronter pour un prix sans précédent de 2 millions de dollars. Parmi eux, “Boston Rob” Mariano, Parvati Shallow et la seule double gagnante de l’histoire de l’émission, Sandra Diaz-Twine.

Apporter encore plus de chaleur à l’île fidjienne est le retour d’Edge of Extinction – une bouée de sauvetage pour les candidats précédemment élus – tandis que la première a introduit des jetons de feu, qui permettent aux particuliers d’acheter du luxe, de la nourriture et des avantages. Attendez-vous à un drame. Attendez-vous à la sournoiserie. Attendez-vous à plus de rebondissements que les suspects habituels

Pour éviter de manquer les épreuves et les tribulations de cette 40e saison épique, lisez la suite. Nous détaillons comment regarder Survivor: Winners at War en ligne de n’importe où et que faire si vous vous retrouvez coincé loin de chez vous.

Regardez Survivor: Winners at War en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Des géoblocs qui vous font vous sentir comme un paria au bord de l’extinction? Si vous vous trouvez loin de chez vous pour affaires ou pour des vacances prolongées lorsque le dernier épisode tombe, ne désespérez pas. Vous pouvez toujours profiter de toutes les dernières intrigues de Survivor.

Ou dites que vous vous trouvez dans une région où ce contenu n’a pas été rendu disponible. L’utilisation d’un VPN vous permettra de diffuser Survivor: Winners at War en streaming, peu importe d’où vous regardez. Ce logiciel de base peut changer votre adresse IP afin que vous puissiez accéder à chaque épisode en direct ou à la demande à mesure que les épisodes deviennent disponibles, comme si vous étiez à la maison.

Il existe des centaines de VPN que vous pouvez acheter en ligne, mais nous vous recommandons ExpressVPN. C’est rapide, sûr et facile à installer. Il est compatible avec une multitude d’appareils, notamment Apple TV, Amazon Fire TV Stick, la Xbox, PlayStation et les logiciels iOS et Android.

Avec une garantie de remboursement flexible de 30 jours, ExpressVPN est particulièrement attrayant. Mais, encore mieux, si vous achetez un forfait annuel, vous bénéficiez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre géniale pour un kit essentiel.

Une fois installé, recherchez simplement l’emplacement de votre pays d’origine ou sélectionnez-le dans la liste prédéfinie, puis cliquez sur se connecter. Vous pouvez ensuite regarder Survivor en ligne et diffuser Winners at War de n’importe où, ce qui vous laisse libre de voir Jeff Pabst faire griller les concurrents – mais pas littéralement – pendant Tribal Council.

Comment regarder Survivor: Winners at War en ligne aux États-Unis

Si vous avez le câble, Survivor est diffusé chaque semaine sur CBS à 20h ET / PT et 19h CT puis disponible en streaming sur CBS All Access aux États-Unis. C’est gratuit si vous avez le câble – il vous suffit de saisir les détails de votre fournisseur pour regarder. Sinon, c’est 5,99 $ par mois pour son plan de publicité limitée et 9,99 $ pour diffuser sans publicité.

Alternativement, il existe de nombreux services de streaming TV coupe-câble qui couvrent vos besoins de visualisation. Chacun est livré avec un essai gratuit, généralement de 7 jours:

FuboTV: 55 $ p / m pour environ 90 chaînes, y compris des stations locales comme CBS.Hulu + TV en direct: Un forfait de base avec plus de 65 chaînes et du contenu à la demande pour 54,99 $ par mois. De nombreux modules complémentaires sont disponibles.AT&T maintenant: De leurs nombreux plans, le moins cher est de 65 $ / m pour plus de 40 chaînes, y compris HBO.YouTube TV: 44,99 $ pour plus de 70 chaînes.Amazon Prime Video: Vous devez vous inscrire à Prime pour 12,99 $ par mois et inclure CBS All Access, ce qui représente un supplément de 5,99 $ par mois. Les deux viennent avec des essais gratuits.

Comment regarder Survivor: Winners at War en ligne au Canada

Si vous vivez au Canada et que vous avez le câble, Global TV diffuse de nouveaux épisodes de Survivor le même jour et à la même heure qu’aux États-Unis.

Vous pouvez également accéder gratuitement au service de streaming en ligne de Global si vous entrez les détails de votre fournisseur de services de télévision. Des épisodes complets de la chaîne sont également disponibles gratuitement sur les appareils de streaming Roku les sept premiers jours après leur diffusion.

Comment regarder Survivor: Winners at War en ligne en Australie (GRATUIT)

Les Australiens peuvent remercier 9Go de leur avoir apporté les dernières nouveautés en matière de comédie, de divertissement et de télé-réalité – le tout GRATUITEMENT! Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez regarder la programmation en direct de la chaîne et le contenu à la demande via le service de streaming en ligne 9Now. Créez simplement un compte Nine et connectez-vous pour regarder Survivor en ligne.

Bien sûr, si vous êtes loin d’Oz, vous devrez vous connecter à un service VPN comme ExpressVPN pour regarder Winners at War de n’importe où ailleurs.

Comment regarder Survivor: Winners at War en ligne au Royaume-Uni

Malheureusement, les fans britanniques ne sont pas invités à la soirée Parvati. Il n’y a aucun moyen direct de regarder les émissions CBS en direct ou à la demande pour le moment.

La seule façon dont nous pouvons penser à regarder est Si vous prenez un VPN comme mentionné ci-dessus et regardez un service comme CBS All Access (bien que cela puisse nécessiter d’avoir une carte de crédit américaine pour terminer le processus d’inscription) ou 9Now.

