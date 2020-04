Comment regarder The Challenge en ligne: diffuser Total Madness de n’importe où

Célébrant maintenant une décennie et demie à l’antenne, The Challenge revient sur les écrans de télévision cette semaine, opposant 21 des anciens concurrents les plus notoires de l’émission à sept nouveaux venus tirés du monde de la télé-réalité.

Cette 35e saison historique est sous-titrée Total Madness et MTV promet que la course actuelle présentera les défis les plus extrêmes de l’histoire de la série. Prêt pour toute l’action? Continuez à lire pour savoir comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne, peu importe où vous êtes dans le monde.

Aide-mémoire The Challenge Season 35

La saison 35 du Challenge sera diffusée aux États-Unis sur MTV à 20 h HE / HE le 1er avril. De nouveaux épisodes devraient être diffusés à la même heure tous les mercredis par la suite – et il existe de nombreuses options de visionnage mondial pour des marchés comme le Royaume-Uni, l’Australie et Le Canada aussi. Lisez la suite pour notre guide complet.

L’animateur et coureur de BMX TJ Lavin revient une fois de plus à la barre, tandis que la compétition de cette saison présente des visages familiers d’Ex on the Beach (États-Unis et Royaume-Uni), The Real World, Are You the One ?, Geordie Shore et So You Think You Can Danse.

Oui, les enfants des années 90 … qui lisent vraiment le monde réel.

Fini les demeures de luxe et les piscines somptueuses des saisons passées, au lieu de cela, les acteurs se retrouvent cette fois isolés et vivent dans un bunker qui est quelque peu approprié pour l’époque où nous nous trouvons actuellement.

Les vétérans des saisons passées qui reviennent pour la 35e série incluent CT, Johnny ‘Bananas’ Devenanzio, Wes, Jenna, Tori et Nany, ainsi que de nouveaux concurrents qui seront familiers aux téléspectateurs de Survivor, Big Brother et Amazing Race.

Prêt à voir qui gagnera une part du prix d’un million de dollars? Continuez à lire pour savoir comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne de n’importe où, et que faire si vous vous retrouvez coincé loin de chez vous.

Regardez The Challenge: Total Madness en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous vous trouvez loin de chez vous pour affaires ou pour des vacances prolongées lorsque le dernier épisode tombe, ne désespérez pas. Vous pouvez toujours profiter de toutes les dernières actions de The Challenge.

L’utilisation d’un VPN vous permettra de diffuser Total Madness, peu importe d’où vous regardez. Ce logiciel de base peut changer votre adresse IP afin que vous puissiez accéder à chaque épisode en direct ou à la demande à mesure que les épisodes deviennent disponibles, comme si vous étiez à la maison.

Il existe des centaines de VPN que vous pouvez acheter en ligne, mais nous vous recommandons ExpressVPN. C’est rapide, sûr et facile à installer. Il est compatible avec une multitude d’appareils, notamment Apple TV, Amazon Fire TV Stick, la Xbox, PlayStation et les logiciels iOS et Android.

Avec une garantie de remboursement flexible de 30 jours, ExpressVPN est particulièrement attrayant. Mais encore mieux, si vous achetez un plan annuel, vous bénéficiez d’une remise de 49% et de 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre géniale pour un kit de plus en plus indispensable.

Une fois installé, recherchez simplement l’emplacement de votre pays d’origine ou sélectionnez-le dans la liste prédéfinie, puis cliquez sur se connecter. Vous pouvez ensuite regarder The Challenge en ligne et diffuser Total Madness de n’importe où.

Comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne aux États-Unis

Si vous avez le câble, The Challenge: Total Madness est diffusé chaque semaine sur MTV à 20h00 ET / PT puis disponible en streaming via le portail et l’application en ligne de MTV.

C’est gratuit si vous avez le câble – il vous suffit de saisir les détails de votre fournisseur pour regarder. Alternativement, il existe de nombreux services de streaming TV coupe-câble qui couvrent vos besoins de visualisation.

Chacun est livré avec un essai gratuit, généralement de 7 jours.

Sling TV: MTV est disponible via l’option Orange ou Blue de Sling qui coûte 25 $ plus un supplément mensuel de 5 $ requis pour le module complémentaire «Comédie»FuboTV: 55 $ p / m pour environ 90 chaînes, y compris des stations locales comme CBS.AT&T maintenant: De leurs nombreux plans, le moins cher est de 65 $ / m pour plus de 40 chaînes, y compris HBO.

Alternativement, vous pouvez acheter pas moins de 20 saisons de Total Challenge sur Amazon Prime Video, avec la saison 34 de l’année dernière au prix de 19,99 $ pour tous les épisodes en qualité HD.

Malheureusement, MTV ne joue pas bien avec Hulu – mais entre des charges de spectacles Hulu incroyables et l’offre d’essai GRATUITE actuelle, cela pourrait aussi valoir la peine d’être vérifié. Parce que le stockage de contenu est tout aussi important que le stockage de munitions, non?

N’oubliez pas que si vous vous trouvez en dehors des États-Unis pendant ces périodes sans précédent pour une raison quelconque, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour accéder au service de streaming que vous utiliseriez normalement pour regarder Total Challenge et d’autres émissions –

Comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne au Canada

La grande nouvelle pour les fans canadiens de l’émission est que The Challenge: Total Madness sera diffusé en même temps que les États-Unis sur MTV Canada tous les mercredis à 20 h HE / HE avec une répétition à 2 h HE / HE le matin.

Vous pouvez regarder en ligne sur MTV.ca ou via les applications MTV iOS ou Android – vous aurez besoin d’activer votre appareil et de vous connecter avec votre fournisseur de télévision pour un accès complet.

Si vous avez déjà trié ce problème mais que vous n’êtes pas à la maison cette semaine, envisagez d’utiliser un VPN pour contourner ces restrictions de blocage géographique.

Comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne en Australie

Bien que disponible un peu plus tard qu’aux États-Unis, la bonne nouvelle est que la série sera diffusée en bas sur MTV Australia.

Diffusée une semaine après sa diffusion aux États-Unis, la première de la saison de The Challenge: Total Madness devrait être diffusée sur MTV Australie le mardi 7 avril à 21h30 AEST.

Bien qu’il soit question que MTV Australia est sur le point de devenir une chaîne gratuite à la suite de la fusion de Viacom avec CBS, la chaîne reste actuellement disponible uniquement en tant que chaîne de base via des services de télévision payante tels que Foxtel, Austar, TransTV, Neighbour Cable et chercher.

Si vous êtes désespéré de regarder l’émission en tandem avec le public américain, les Américains qui se trouvent actuellement en Australie pour quelque raison que ce soit peuvent utiliser un bon VPN pour se réinstaller à la maison.

Comment regarder The Challenge: Total Madness en ligne au Royaume-Uni

MTV UK est la maison habituelle de l’émission, mais de manière quelque peu surprenante, il n’y a aucun plan de diffusion confirmé pour la saison 35 du Challenge au Royaume-Uni.

Cela signifie que le seul moyen garanti de regarder l’émission à ce stade sera d’utiliser un VPN comme indiqué ci-dessus, puis de syntoniser l’une des stations du monde entier diffusant l’émission.

N’oubliez pas que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

