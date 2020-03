Comment regarder The English Game en ligne: diffusez la nouvelle émission de n’importe où

Si vous êtes l’un des nombreux fans de sport à déplorer la perte du football au coronavirus, alors The English Game – un nouveau drame historique de Netflix Originals du créateur de Downton Abbey – pourrait vous aider à satisfaire ces affres pour footy. Il devrait être un grand succès auprès des fans des drames d’époque et des fans de sport privés de football, alors lisez la suite pour savoir comment regarder The English Game en ligne à peu près partout dans le monde.

La feuille de triche du jeu anglais

The English Game est une nouvelle série produite par le service de streaming qui est désormais disponible exclusivement sur Netflix dans toutes les régions.

Les six épisodes ont été mis à disposition pour regarder en une seule fois afin que vous puissiez obtenir votre correction de drame sportif historique tout de suite.

La production à gros budget se concentre sur le choc culturel des étudiants de la classe supérieure d’Eton College qui avaient développé une forme de football et des ouvriers d’usine qui ont poussé le jeu un peu plus loin en créant des clubs professionnels dans les villes industrielles.

Il met en vedette Edward Holcroft du Kingsman et la star de Game of Thrones Charlotte Hope et a été réalisé par Birgitte Staermose de la princesse espagnole et Tim Fywell de Happy Valley.

Lisez la suite pour découvrir comment regarder The English Game et diffuser la nouvelle série en ligne de tous les coins du globe.

Comment regarder The English Game sur Netflix

Le jeu anglais a été produit exclusivement par le service de streaming Netflix. Les six épisodes ont été téléchargés en un seul lot le 20 mars.

Cela signifie que pour regarder l’émission, vous aurez besoin d’un abonnement au service de streaming populaire si vous voulez regarder la dernière période de Julian Fellowes.

Netflix propose trois plans tarifaires mensuels:

NOUS: Le niveau de base coûte 8,99 $ par mois et permet un affichage à la fois en définition standard. Standard arrive à 12,99 $ par mois et offre un streaming haute résolution et deux écrans à la fois, tandis que le niveau Premium coûte 15,99 $ et offre quatre écrans de visualisation simultanée ainsi que le streaming Ultra HD.

ROYAUME-UNI: Les niveaux Netflix au Royaume-Uni sont les mêmes qu’aux États-Unis. Le niveau de base coûte 5,99 £ par mois, Standard coûte 8,99 £ par mois tandis que le niveau Premium coûte 11,99 £.

Australie: Le trio de plans tarifaires de Netflix coûte comme suit Down Under: le niveau de base coûte 9,99 $ par mois, Standard coûte 13,99 $ par mois et le niveau Premium compatible 4K coûte 19,99 $.

Canada: Les trois niveaux de Netflix coûtent comme suit au Canada: le niveau de base coûte 9,99 $ par mois, le standard coûte 13,99 $, tandis que le niveau Premium coûte 16,99 $.

Comment regarder The English Game de l’extérieur de votre pays

Le jeu anglais est prêt à être déployé à un moment où les gens cherchent désespérément quelque chose de nouveau à regarder. Si vous cherchez à rester coincé mais que vous vous retrouvez coincé à l’étranger dans le verrouillage dans un pays où Netflix n’est pas disponible, vous pourriez vous inquiéter de ne pas pouvoir regarder l’émission en utilisant votre service de streaming normal, en raison de la géographie embêtante. restrictions de blocage.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder The English Game, où que vous soyez, en changeant votre adresse IP en une autre dans un autre endroit.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors regarder facilement The English Game à peu près partout dans le monde.

