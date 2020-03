Comment regarder The Good Doctor: diffusez la finale de la série 3 en ligne n’importe où

La saison 3 du drame médical The Good Doctor se dirige vers ce qui promet d’être une conclusion mordante, le Dr Shaun Murphy se retrouvant au milieu d’une catastrophe naturelle.

Divisé en deux parties hebdomadaires, le premier épisode de la finale voit la ville de San Jose secouée par un tremblement de terre massif qui met le personnel de l’hôpital Saint-Bonaventure en alerte rouge avec la vie de collègues et d’amis en jeu.

Le double est probablement l’un des événements télévisés les plus parlés de la saison, alors lisez la suite pour savoir comment regarder The Good Doctor en ligne à peu près partout dans le monde.

Aide-mémoire The Good Doctor

La saison 3 de The Good Doctor a commencé à être diffusée aux États-Unis sur ABC en septembre de l’année dernière. La première partie de la finale de la saison sera diffusée à 22 h HE / HE le lundi 23 mars, l’épisode final devant sortir à la même heure la semaine prochaine (30 mars).

Parmi les personnes en danger pendant le tremblement de terre figurent le Dr Neil Melendez et le Dr Aaron Glassman, qui assistent à un événement caritatif lorsque les tremblements ont frappé.

Pendant ce temps, l’ancienne colocataire de Shaun et son amoureuse Lea se retrouvent piégées dans un bâtiment au bord de l’effondrement, l’incitant à se lancer dans une dangereuse mission de recherche et sauvetage.

Avec ABC suggérant fortement qu’un membre clé de la distribution est sur le point de perdre la vie dans la catastrophe, la finale n’est pas quelque chose que tout fan de la série se voudra manquer.

Dans cet esprit, voici comment regarder The Good Doctor et diffuser la finale de la saison 3 en ligne de tous les coins du monde.

Comment regarder The Good Doctor aux États-Unis

Si vous avez le câble, vous pouvez écouter la finale de la saison 3 en deux parties sur ABC à partir de 22h HE et PT ou 19h CT le lundi 23 et 30 mars. ABC a également une plate-forme en ligne gratuite où vous pouvez regarder des épisodes en direct ou revoir les versements précédents de la saison en cours, mais vous devrez peut-être saisir d’abord les détails de votre fournisseur de câble.

Alternativement, il existe une multitude de services de streaming TV qui devraient vous donner accès à la programmation ABC. Chaque plate-forme est livrée avec une période d’essai gratuite, généralement d’environ 7 jours:

Hulu + TV en direct: Un forfait de base avec plus de 65 chaînes et du contenu à la demande pour 54,99 $ par mois. De nombreux modules complémentaires sont disponibles. Vérifiez si ABC est disponible dans votre région. Si vous ne pouvez pas le diffuser en direct, des épisodes de The Bachelor sont en ligne à regarder le lendemain de la diffusion du programme.

AT&T maintenant: A de nombreux plans, le moins cher étant de 65 $ / m pour plus de 40 chaînes, qui comprend ABC ainsi que HBO. Comme ABC n’est disponible que sur certains marchés, vous devez vérifier que vous avez accès au flux en direct de la chaîne.

YouTube TV: 44,99 $ pour plus de 70 chaînes. Les épisodes de The Bachelor peuvent être regardés sur demande et en direct, bien que la double vérification ABC soit disponible pour diffuser dans votre région en entrant votre code postal.

Amazon Prime Video: Vous pouvez acheter les épisodes les plus récents de The Bachelor sans être inscrit sur Amazon Prime (1,99 $ pour la qualité SD). De plus, l’application ABC peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Android (Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku, Xbox 360), mais vous devrez saisir les informations d’identification de votre fournisseur de câble. Sachez que les émissions en direct d’ABC ne sont disponibles que sur certains marchés.

Comment regarder The Good Doctor de l’extérieur de votre pays

Si vous cherchez à vous connecter à la fin de la saison 3 de The Good Doctor, mais que vous vous retrouvez coincé à l’étranger, vous pourriez vous inquiéter de ne pas pouvoir regarder l’émission en utilisant votre service de streaming normal, en raison de restrictions de blocage géographique .

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de regarder The Good Doctor où que vous soyez. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande à mesure qu’ils deviennent disponibles, comme si vous étiez allongé sur le canapé à grignoter votre plat à emporter préféré.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder The Good Doctor à peu près partout dans le monde.

Pouvez-vous regarder The Good Doctor au Royaume-Uni?

La saison 3 de Good Doctor est diffusée via Sky Witness au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pouvez tout regarder pendant son déroulement en utilisant un abonnement à Now TV.

Procurez-vous le Now TV Entertainment Pass pour 5,49 £ par mois pendant quatre ou six mois pour seulement 31,99 £ en ce moment, vous économisant 40% sur votre streaming. Les tarifs mensuels habituels sont de 8,99 £, et vous paierez cela sur une base continue si vous choisissez de profiter de l’essai gratuit de 7 jours.

De nouveaux épisodes de la série sortiront mardi à 21 heures sur Sky Witness, mais les diffusions sont un peu en retard sur les États-Unis, le premier épisode de la finale en deux parties devant être diffusé le 31 mars.

Et rappelez-vous, si vous êtes loin du Royaume-Uni et que vous souhaitez toujours regarder via Sky ou cet essai Now TV FREE, vous pouvez profiter de cette route VPN comme décrit ci-dessus.

Comment regarder The Good Doctor en Australie

La grande nouvelle pour les fans australiens de l’émission est que la saison 3 est diffusée gratuitement sur Seven Network avec de nouveaux épisodes diffusés presque en tandem avec les États-Unis le mardi soir.

Mieux encore, tous les épisodes seront disponibles en ligne en ligne pour les téléspectateurs australiens à diffuser via le service de streaming 7Plus du réseau

Visionnez The Good Doctor en ligne au Canada

Les fans au Canada ont de la chance car CTV diffuse actuellement la saison 3 de l’émission en même temps que leurs voisins américains le lundi à 10 / 8MT.

Si vous cherchez à diffuser l’émission, rendez-vous sur le site Web du réseau, mais vous devrez sélectionner votre fournisseur de services de télévision et vous connecter avec votre compte CTV.

