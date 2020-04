Comment regarder The Last Dance: diffuser le documentaire de Michael Jordan en ligne n’importe où

La NBA peut être reportée en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas beaucoup de bonnes choses à regarder en ce moment. En fait, l’une des séries sportives les plus attendues de tous les temps devrait atterrir sur les écrans de télévision du monde entier cette semaine. Fan de basket ou pas, vous avez entendu parler de MJ alors voici comment regarder The Last Dance en ligne et diffuser le nouveau documentaire de Michael Jordan où que vous soyez.

Aide-mémoire de The Last Dance

The Last Dance suit Michael Jordan et les Chicago Bulls de 1997/98 alors qu’ils se lancent dans la dernière manche du championnat NBA de leur dynastie. Deux épisodes de la mini-série en 10 parties sont diffusés chaque dimanche d’ici le 19 mai sur ESPN à partir de 21 h HE (18 h HP). Ceux sans câble peuvent facilement se connecter à ESPN via un Forfait Sling TV Orange de grande valeur, qui est maintenant réduit à seulement 20 $ pour le premier mois.

Initialement programmée pour être diffusée en juin pour coïncider avec la finale de la NBA, la date de sortie de The Last Dance a été avancée à avril en raison du verrouillage de COVID-19. Il est réalisé par le cinéaste sportif vétéran Jason Hehir, qui est également derrière le documentaire acclamé par la critique Andre the Giant, et retrace la finale du championnat de la dynastie des Chicago Bulls des années 90 et son leader mercurial, Michael Jordan.

Avec six titres NBA à son actif, Jordan n’est pas seulement le meilleur basketteur de tous les temps – désolé non désolé, fans de LeBron – mais sans doute le plus grand athlète de l’histoire du sport américain. Seuls Tom Brady et Tiger Woods obtiennent même une place à la même table.

Mais loin d’être une simple collection de films surlignés, The Last Dance propose de nouvelles interviews franches et des séquences inédites inédites. La saison NBA 1997/98 est explorée de manière à attirer l’attention sur la personnalité dominante de Jordan tout autant que sur ses dunks épiques. Ce devait être sa dernière année avec les Bulls et le point culminant d’une odyssée de retour qui a commencé en 1995 lorsque la légende a décidé de poursuivre ses ambitions en tant que joueur de baseball professionnel dans la MLB.

Pour compiler tout cela, une équipe de tournage de NBA Entertainment est allée dans les coulisses avec les Bulls tout au long de la campagne, après avoir obtenu l’approbation de Jordan, du propriétaire des Bulls Jerry Reinsdorf et de l’entraîneur-chef Phil Jackson.

Et en plus de nous rappeler pourquoi nous voulions désespérément “ être comme Mike ” dans les années 90 et faire la queue pendant des heures pour la dernière paire de baskets Air Jordan, le documentaire se concentre également sur d’autres membres clés de l’équipe Bulls – confrère Hall of Les célèbres Scottie Pippen et Dennis Rodman, ainsi que le tireur d’élite Steve Kerr (maintenant entraîneur-chef des Golden State Warriors).

Luc Longley? Désolé Aussies, il ne figure pas tellement … mais vous avez un aperçu de l’exportation la plus célèbre de Perth. Avec tout cela à l’esprit, voici comment regarder The Last Dance en ligne – diffusez le nouveau documentaire de Michael Jordan de n’importe où dans le monde en suivant notre guide.

Comment regarder The Last Dance aux États-Unis aujourd’hui

Aux États-Unis, ESPN présente deux épisodes de The Last Dance tous les dimanches à 21 h et 22 h HE (18 h et 19 h HP) jusqu’au 19 mai.

ESPN est une chaîne câblée, bien sûr, donc toute personne souhaitant couper le cordon et regarder sans engagement devrait envisager de regarder Sling TV. C’est un service de streaming de grande valeur qui inclut ESPN dans le cadre de son package Orange – vous pouvez actuellement obtenir votre premier mois pour seulement 20 $ dans le cadre d’une offre à durée limitée et la gamme comprend également AMC, BBC America, et bien plus encore

Alternativement, vous pouvez obtenir ESPN avec un forfait Hulu + Live TV, qui coûte 54,99 $ par mois – mais peut être essayé GRATUITEMENT pendant 7 jours. Et quiconque se trouve en dehors des États-Unis et souhaite accéder à des services de streaming comme ceux-ci – tout comme il le ferait depuis son domicile – n’a qu’à saisir des logiciels intelligents comme ExpressVPN pour se réinstaller aux États-Unis.

Est-ce que The Last Dance est sur Netflix?

Pour un grand nombre de personnes, c’est un oui ferme!

Netflix est le partenaire de distribution mondial d’ESPN pour The Last Dance et les nouveaux épisodes de la mini-série devraient être diffusés sur le service de streaming populaire juste après leur diffusion sur la chaîne câblée – vers 3 h 00 HE ou 12 h 00 HP tous les lundis en Amérique du Nord, ou 8 h 00 BST dans le Royaume-Uni, où il se retrouvera probablement parmi les meilleurs spectacles de Netflix UK le plus tôt possible.

Netflix Australia et Netflix Canada offriront également la série en streaming après sa première diffusion sur ESPN aux États-Unis, alors lisez la suite et nous vous expliquerons comment regarder The Last Dance où que vous soyez.

(Crédit image: JEFF HAYNES / . via .)

Comment regarder The Last Dance de n’importe où dans le monde

Vous avez déjà un service de streaming comme Netflix pour regarder The Last Dance? Tout est simple jusqu’à ce que vous vous trouviez à l’étranger, lorsque des restrictions de blocage géographique ennuyeuses vous couperont probablement de votre fournisseur de streaming normal. Certes, – la plupart des gens ne vont nulle part de sitôt. Mais les voyages mondiaux reprendront un jour et, dans le pire des cas, vous pourriez même être coincé à l’étranger.

Heureusement, il existe une solution simple au blocage géographique. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de diffuser The Last Dance où que vous soyez. Ce simple logiciel modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes en direct ou à la demande au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles, comme si vous étiez allongé sur le canapé en essayant d’enseigner aux enfants comment épeler l’“ auto-isolement ”.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder The Last Dance à partir de pratiquement n’importe quel endroit imaginable.

Comment regarder The Last Dance: diffuser le documentaire au Royaume-Uni

Les fans de basket-ball et, plus précisément, les membres de Netflix au Royaume-Uni ont du bon, car de nouveaux épisodes de The Last Dance feront leur chemin vers le service de streaming populaire tous les lundis après leur diffusion sur ESPN aux États-Unis.

Cela signifie que toute personne abonnée à Netflix pourra regarder The Last Dance sur une gamme d’appareils, notamment des téléviseurs intelligents, des décodeurs, des téléphones mobiles, des tablettes, des PC, des ordinateurs portables, des machines Mac, des consoles et bien plus encore.

Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni pour une raison quelconque et ne pouvez pas accéder à votre service de streaming habituel, n’oubliez pas que vous pouvez toujours saisir un VPN et vous diriger vers Blighty pour regarder Netflix comme vous le feriez depuis chez vous.

Stream The Last Dance en ligne: comment regarder en Australie

Comme au Royaume-Uni, Netflix a les droits exclusifs de streaming pour The Last Dance en Australie. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui sont déjà abonnés au service, mais ceux qui ne le feront pas trouveront que c’est une grande valeur à partir de seulement 9,99 $ par mois. De nouveaux épisodes seront diffusés tous les lundis vers 18 heures AEST.

Si vous vous rendez à l’étranger et craignez que le blocage géographique ne vous empêche de regarder The Last Dance et Netflix Australia comme vous le feriez normalement, ne vous inquiétez pas – utilisez simplement un VPN pour vous diriger vers Down Under.

Comment regarder The Last Dance au Canada cette semaine

Vous sentez un thème? Netflix Canada abrite The Last Dance et les épisodes seront mis en ligne chaque lundi.

Quiconque pourrait se retrouver à l’extérieur du Canada et veut regarder des émissions comme The Last Dance comme il le ferait à la maison peut le faire en utilisant un VPN.

