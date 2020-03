Comment regarder The Plot Against America: diffusez la nouvelle série David Simon en ligne de n’importe où

The Plot Against America est la nouvelle mini-série de David Simon et Ed Burns. Si ces noms vous semblent familiers, c’est parce qu’ils sont le duo derrière The Wire – sans doute la meilleure émission de télévision de tous les temps, selon ce que vous pensez des Sopranos, Breaking Bad et Game of Thrones. Les deux ont également collaboré sur The Corner et Generation Kill, il est donc sûr de dire que c’est un partenariat qui ne laisse pas tomber les téléspectateurs. Lisez la suite et notre guide vous expliquera toutes les façons de regarder The Plot Against America en ligne, où que vous soyez dans le monde.

The Plot Against America: feuille de triche

The Plot Against America est une mini-série de six épisodes de David Simon et Ed Burns, les créateurs de The Wire. Il est basé sur un roman de 2004 de Philip Roth et diffuse Lundi soir sur HBO à 21h aux États-Unis, entre le 16 mars et le 20 avril. L’émission dépeint une histoire alternative dans laquelle l’aviateur-cum-xénophobe Charles Lindbergh bat le FDR pour devenir président américain aux élections de 1940 et l’Amérique n’entre pas par la suite dans la Seconde Guerre mondiale. Tout est raconté à travers les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière à Newark, New Jersey et les stars de Winona Ryder.

Basé sur un roman de Philip Roth du même nom de 2004, The Plot Against America dépeint une histoire alternative où Charles Lindbergh, et non Franklin D Roosevelt, a remporté l’élection présidentielle américaine de 1940. En conséquence, le pays est dirigé dans une direction résolument fasciste et isolationniste – le plus important étant de ne pas entrer dans la Seconde Guerre mondiale.

Nous n’allons pas aller plus loin, car nous détestons les spoilers autant que vous, mais une dernière chose à savoir est que The Plot Against America possède de sérieux atouts. Winona Ryder incarne Evelyn, une jeune femme célibataire et sœur d’Elizabeth de Zoe Kazan, qui entame une relation avec le rabbin Lionel Bengelsdorf, interprété par John Turturro.

The Plot Against America semble être l’une des meilleures nouvelles émissions de télévision de 2020 et nous avons hâte de regarder le prochain épisode – car avouons-le, avec les sports reportés par le coronavirus partout, l’auto-isolement va être un peu ennuyeux sans quelques bonnes choses à regarder. Dans cet esprit, voici comment regarder The Plot Against America en ligne et diffuser la nouvelle série de tous les coins du globe.

Comment regarder The Plot Against America de l’extérieur de votre pays

Cela ressemble à un spectacle à regarder, non? Nous sommes heureux que vous soyez d’accord. Et la bonne nouvelle pour beaucoup, c’est que la date de sortie de The Plot Against America est là – bien que seulement dans quelques pays désignés par les États-Unis. D’autres marchés mondiaux sont confrontés à une attente pour regarder le nouveau spectacle de David Simon. Cela signifie que si vous regardez généralement l’émission sur HBO chez vous aux États-Unis, vous ne serez pas nécessairement en mesure de capter le prochain épisode de l’étranger en raison du phénomène malheureux connu sous le nom de blocage géographique.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d’un VPN vous permettra de diffuser The Plot Against America où que vous soyez. Ce type de logiciel intelligent modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder aux épisodes de vos émissions préférées en direct ou à la demande au fur et à mesure de leur disponibilité, comme si vous étiez allongé sur le canapé à grignoter … tout ce qui est toujours disponible dans les rayons des supermarchés.

Bien qu’il y ait des centaines de VPN à choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre brillante pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez alors facilement regarder The Plot Against America à peu près partout dans le monde.

Comment regarder The Plot Against America en ligne aux États-Unis

Comme avec son magnum opus The Wire, la nouvelle série de David Simon The Plot Against America est diffusée sur HBO aux États-Unis. Les nouveaux épisodes sont diffusés à 21 h le lundi soir et tous ceux qui s’abonnent à la chaîne câblée premium peuvent utiliser son service de streaming HBO Go pour regarder du contenu en déplacement.

Mais si vous ne voulez pas vous abonner à un paquet de câble coûteux, vous pouvez également obtenir HBO sur ces services over-the-top de grande valeur:

Sling TV: Avec des forfaits à partir de seulement 20 $, Sling TV est quelque chose d’un rêve de coupe-cordon et est un moyen facile de regarder HBO sans signer votre vie à un fournisseur de câble trop cher. Vous pouvez l’utiliser sur presque tous les principaux appareils de diffusion en continu, y compris Apple TV, Roku, Amazon Fire TV et Chromecast – ou le lancer sur le pouce sur les mobiles Android et iOS.FuboTV: Offrant un accès à plus de 100 chaînes, y compris HBO, les forfaits FuboTV commencent à seulement 54,99 $ par mois – mais vous pouvez d’abord obtenir un essai gratuit pour voir si cela vous convient.

Et rappelez-vous, selon notre guide ci-dessus, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme ExpressVPN pour regarder The Plot Against America en ligne comme si vous étiez à la maison.

Le complot contre l’Amérique n’a pas de date de sortie au Royaume-Uni confirmée encore. Quand il s’agit de Blighty, il est plus que probable que Sky Atlantic sera sa chaîne hôte, compte tenu de sa relation avec HBO. L’automne 2020 a été envisagé comme un point de lancement probable, et ceux qui ne sont pas abonnés à Sky peuvent toujours obtenir un Now TV Entertainment Pass pour diffuser The Plot Against America (en supposant, bien sûr, qu’il s’agisse du Royaume-Uni).

Ceux qui peuvent visiter le Royaume-Uni à partir d’un pays où The Plot Against America est disponible doivent savoir qu’ils peuvent regarder le dernier épisode comme ils le feraient à la maison – c’est un cas simple d’attraper un VPN, en vous dirigeant vers votre pays de résidence puis accéder au service de streaming que vous utilisez normalement.

Comment The Plot Against America en ligne en Australie

Les fans de télévision en Australie sont parmi les chanceux, car ils peuvent regarder The Plot Against America. En fait, il n’y a qu’un jour de retard par rapport au temps d’antenne américain d’origine. Foxtel est votre guichet unique pour le nouveau spectacle de David Simon et présentera chaque semaine de nouveaux épisodes de The Plot Against America à partir du mardi 17 mars à 20h30 AEDT.

Cela signifie que vous pouvez également regarder The Plot Against America en ligne en utilisant le service de streaming Foxtel Now, qui commence à seulement 25 $ par mois. Il offre même un essai GRATUIT de 10 jours afin que vous puissiez voir si cela vous convient.

Si vous partez à l’étranger et craignez que le blocage géographique ne vous empêche de regarder des émissions comme The Plot Against America with Foxtel Now, comme d’habitude, ne vous inquiétez pas – utilisez simplement un VPN pour vous diriger vers l’Australie et vous pourrez diffuser comme d’habitude.

Regardez The Plot Against America: détails de la diffusion en direct pour le Canada

Les amateurs de télévision au Canada ont également de la chance, car la chaîne canadienne de HBO diffusera de nouveaux épisodes de Plot Against America en direct chaque semaine à 21 heures lundi soir – en même temps qu’elle est diffusée aux États-Unis. Ceux qui cherchent un moyen de regarder l’émission en ligne devraient consulter Crave, qui est la branche de diffusion en continu de HBO au Canada,

Et si vous payez déjà pour du contenu HBO mais que vous vous trouvez à l’extérieur du Canada pour le prochain épisode de The Plot Against America, ne vous inquiétez pas – regardez comme vous le feriez à la maison en utilisant un VPN pour réapparaître comme par magie au Canada et accéder à votre habituel service de streaming provenant d’ailleurs.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P