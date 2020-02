Comment regarder The Walking Dead en ligne: saison 10 en direct depuis n’importe où

Avec l’identité de Dante révélée et la guerre entre The Survivors et The Whisperers qui bat son plein, il est sûr de dire que la première partie de la saison 10 nous a laissé un immense cintre.

Et maintenant, il est temps pour la deuxième partie tant attendue – alors continuez à lire car nous vous disons comment regarder The Walking Dead en ligne – peu importe où vous êtes sur Terre.

REGARDEZ LES MORTS MARCHEURS EN LIGNE: QUAND ET O??

La deuxième partie de la saison 10 de The Walking Dead sera présentée le dimanche 23 février sur Fox à 21h HE / 20h C / 18h PT et un jour plus tard le lundi 24 février à 21h GMT au Royaume-Uni.

La première partie de l’apocalypse a apporté de nouvelles batailles et de nouveaux défis pour le reste de l’humanité. Alors que la mi-finale a apporté beaucoup de suspense et à la vraie mode Walking Dead, un accrochage très intense, grâce aux jeux d’esprit d’Alpha avec les Survivors.

Nous avons trop de questions auxquelles il faut répondre, donc si vous êtes prêt pour la prochaine partie du massacre, continuez à lire pendant que nous vous expliquons comment regarder The Walking Dead en ligne et à la télévision.

Et si vous ne pouvez pas accéder à l’émission sur une télévision dans votre pays, votre meilleur pari pourrait être en ligne en utilisant un VPN. Apprenez-en plus ci-dessous.

Regardez The Walking Dead en ligne de n’importe où dans le monde:

Si vous êtes loin de chez vous, hors du pays, vous pouvez toujours obtenir votre dose de mort-vivant. Cela est possible en utilisant un VPN pour contourner les restrictions géographiques habituelles – vous pouvez donc diffuser en direct The Walking Dead en même temps qu’il diffuse aux États-Unis.

Quel VPN vous convient le mieux? Notre préféré est ExpressVPN. Et comment l’utilisez-vous pour regarder The Walking Dead en ligne? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Comment regarder The Walking Dead aux États-Unis:

Pour regarder la deuxième partie de la saison 10 de Walking Dead aux États-Unis, vous pouvez le faire plus facilement avec l’accès à AMC lui-même qui diffusera l’émission à 21 h HE / 20 h C / 18 h HP le dimanche.

Cependant, si vous n’avez pas de câble, vous pouvez accéder aux émissions AMC avec une connexion Internet et un service payant comme DirectTV Now, Sling TV ou PlayStation Vue. Vous pouvez également regarder toute la saison 10 de Walking Dead sur Amazon Video, Apple iTunes, FandangoNOW et VUDU. Ce qui signifie que vous pouvez le regarder sur votre ordinateur portable, smartphone, smartTV ou tablette.

La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir des essais gratuits avec certains de ces serveurs, donc si vous voulez essayer avant d’acheter, c’est aussi une option.

Pas aux États-Unis ce dimanche? Alors, ne vous sentez pas obligé de passer à côté. Revenez à nos instructions pour savoir comment regarder via un VPN ci-dessus, puis vous pourrez regarder à travers votre méthode en ligne préférée ci-dessus.

Comment regarder The Walking Dead au Royaume-Uni:

La deuxième partie de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusée sur Fox TV le lundi 24 février à 21h GMT. Fox TV est une chaîne payante incluse dans certains forfaits Sky, Virgin Media et TalkTalk.

Au-delà de cela, vous pouvez également accéder à la chaîne en utilisant un service basé sur un engagement moins comme Now TV. Cela vous permet de payer un forfait pour une période de temps afin que vous n’ayez pas besoin de vous engager. Pour cela, vous pouvez opter pour le pack Divertissement pour 8,99 £ par mois qui peut être annulé de mois en mois et comprend un essai GRATUIT d’une semaine.

Pas au Royaume-Uni pour regarder? C’est OK, vous n’avez pas besoin de le configurer pour enregistrer ou de compter sur le rattrapage – obtenez votre correctif de zombie en téléchargeant un VPN et en regardant où que vous soyez comme décrit ci-dessus.

Où puis-je regarder les anciens épisodes de The Walking Dead?

Il n’est jamais trop tard pour commencer à regarder The Walking Dead avec ses neuf saisons déjà terminées et pleines d’excitation qui ne vieillit jamais. Il existe de nombreuses façons de rattraper son retard:

NOUS: Vous avez beaucoup d’options, alors faites votre choix! Voici une liste pratique de certains des plus populaires que nous avons trouvés: Amazon Video, iTunes, Fandango Now et Vue. Tous ces services de streaming ont tous les 10 saisons de The Walking Dead.

ROYAUME-UNI: Maintenant, la télévision propose chaque épisode de Walking Dead sur son service, bien que vous deviez faire BEAUCOUP de visionnage excessif si vous souhaitez les intégrer à un Entertainment Pass d’un mois. Cependant, si vous êtes un client Amazon Prime, vous pouvez simplement y aller pour rattraper le retard sur les 9 premières saisons.

Partout ailleurs: Si vous avez chassé haut et bas et que vous ne trouvez toujours aucun endroit montrant les 132 anciens épisodes (!) De The Walking Dead, alors cela pourrait valoir la peine d’essayer un VPN pour y accéder. Ensuite, vous pouvez potentiellement les récupérer auprès d’une source américaine ou britannique.

