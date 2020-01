Comment regarder Titans vs Chiefs: diffuser en direct le championnat de conférence AFC de la NFL de n’importe où aujourd’hui

Le Championnat de la Conférence AFC est en jeu et aujourd’hui, vous pourrez voir les Titans du Tennessee affronter les Chiefs de Kansas City au Arrowhead Stadium avec le vainqueur se dirigeant directement vers le Super Bowl LIV à Miami Gardens, en Floride. Nous sommes là pour vous assurer que vous capturez chaque minute de l’énorme match de la NFL d’aujourd’hui – voyez comment obtenir une diffusion en direct Titans vs Chiefs, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Titans du Tennessee vs chefs de Kansas City – quand et où?

Les Titans du Tennessee affronteront les Chiefs de Kansas City dans le championnat de conférence AFC au 75 000+ Arrowhead Stadium à Kansas City, Missouri.

L’heure de coup d’envoi est fixée à 14 h 05, heure locale, donc à 15 h 05 HE, 12 h 05 PT, 20 h 05 GMT ou 7 h 05 AEDT le lundi.

Kansas City a terminé la saison régulière au sommet de l’AFC West avec une fiche de 12-4. Le week-end dernier, les Chiefs ont affronté les Texans de Houston lors de la ronde divisionnaire des éliminatoires de 2020. Les Texans ont entamé le premier quart fort avec trois touchés, mais au deuxième et au troisième trimestre, les chefs défenseurs Damien Williams et l’ailier rapproché Travis Kelce ont tous deux marqué trois touchés chacun pour un score final de 51-31. Le quart-arrière Patrick Mahomes et les Chiefs peuvent-ils vaincre les Titans à domicile pour une place dans le Super Bowl?

Le Tennessee a quant à lui terminé la saison régulière à la deuxième place de l’AFC Sud avec une fiche de 9-7. Dans leur affrontement contre les Ravens le week-end dernier, les Titans sont repartis avec une victoire de 28-12 et la semaine précédente, l’équipe a éliminé les Patriots pour mettre fin à la dynastie de la Nouvelle-Angleterre. Les Titans peuvent-ils arrêter les Chiefs et remporter le championnat de conférence AFC?

Que vous soyez un fan des Titans au Tennessee, un fan des Chiefs à Kansas City ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir laquelle de ces équipes AFC se rendra au Super Bowl 2020 – nous vous montrerons comment obtenir une diffusion en direct Titans vs Chiefs de n’importe où dans le monde et il est même gratuit de regarder aux États-Unis grâce à un simple flux.

Regardez le jeu Titans vs Chiefs en ligne depuis l’extérieur de votre pays (ou dans une panne d’électricité)

Vous regardez ce jeu depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie? Nous vous expliquerons comment rattraper le match de la NFL plus loin dans l’article.

Mais si vous êtes ailleurs dans le monde – ou si une panne de couverture vous empêche de regarder aux États-Unis – alors il y a toujours un moyen de diffuser en direct les Titans vs Chiefs en ligne (et vous n’avez même pas besoin de les taudir avec un flux granuleux et illégal que vous avez trouvé sur Reddit). Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un VPN – ou un réseau privé virtuel – pour changer l’adresse IP en une adresse dans un état ou un pays différent qui a un flux. Et ce n’est même pas difficile à faire.

Nous avons testé plus de 100 VPN pour essayer de choisir le meilleur et nous pensons qu’ExpressVPN est le MVP. Il est rapide, sécurisé et compatible avec de nombreux appareils (y compris Android, iOS, Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, etc.). Vous pouvez même l’essayer gratuitement pendant 30 jours. C’est pourquoi Express prend tous les éloges.

Inscrivez-vous à ExpressVPN pendant 12 mois maintenant et vous obtiendrez 49% de réduction sur le prix habituel ainsi que 3 mois supplémentaires GRATUITS. Excellent rapport qualité / prix pour un excellent service.

À partir de là, il vous suffit d’ouvrir l’application VPN, d’appuyer sur “ choisir l’emplacement ” et de sélectionner l’emplacement approprié – c’est super facile à faire. Choisissez n’importe quel pays diffusant un flux NFL en direct et regardez comme si vous étiez dans ce pays.

Comment regarder les Titans vs Chiefs aux États-Unis gratuitement

Si vous vivez aux États-Unis et que vous avez une télévision, vous pourrez regarder ce match de la NFL tel qu’il sera diffusé sur CBS. Le réseau montrera le jeu Titans vs Chiefs d’aujourd’hui à 15 h 05 HE / 12 h 05 PT, mais vous pouvez également diffuser ce jeu en ligne en utilisant le propre service de streaming de CBS, CBS All Access, qui coûte 5,99 $ ou 9,99 $ par mois selon que vous choisissez l’option avec ou sans publicités.

Vous n’avez pas de câble mais vous voulez quand même regarder ce match? Ne vous inquiétez pas car vous pouvez également diffuser ce jeu gratuitement sur votre smartphone ou votre tablette en téléchargeant l’application Yahoo Sports.

Pas aux États-Unis ce soir, mais vous voulez toujours regarder cette diffusion gratuite de Yahoo Sports? Procurez-vous ensuite un VPN pour regarder comme si vous étiez de retour aux États-Unis.

Puis-je regarder avec le NFL Game Pass?

Eh bien, c’est un non et un oui. Le NFL Game Pass aux États-Unis vous permettra uniquement de regarder une rediffusion du jeu, mais pas l’action en direct.

Fait intéressant, c’est une autre histoire avec un International NFL Game Pass où tous les matchs d’après-saison sont diffusés en direct … dommage que vous ne puissiez pas y accéder officiellement si vous et l’adresse IP de votre ordinateur portable êtes aux États-Unis.

D’autres façons dont les coupe-câbles peuvent diffuser la NFL en ligne

Sling TV 40 $ par mois – Sling TV répartit ses options NFL en direct entre son plan Blue de 30 $ par mois et son plan Orange de 30 $ par mois. En combinant les deux, vous obtenez un rabais de 10 $ et l’accès à Fox, NBC, ESPN et au réseau NFL.

Hulu avec Live TV 40 $ par mois – Hulu avec Live TV comprend CBS, Fox, NBC et ESPN mais ne vient pas avec NFL Network.

FuboTV 35 $ pour le premier mois – FuboTV vous donne le premier mois à un tarif réduit mais après cela le prix augmente à 45 $ par mois. Le service comprend CBS, Fox, NBC et le réseau NFL mais n’est pas fourni avec ESPN.

DirecTV Now 50 $ par mois – DirecTV Now comprend CBS, Fox, NBC, ESPN et pour 5 $ supplémentaires, vous pouvez ajouter le réseau NFL. Cependant, avec ce service, vous ne pouvez regarder le football que sur les chaînes de télévision locales en direct.

YouTubeTV 40 $ par mois – YouTubeTV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN mais tout comme avec Hulu avec Live TV, il n’y a pas de réseau NFL.

Comment diffuser Chiefs vs Titans au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match Chiefs vs Titans d’aujourd’hui sur Sky Sports et le réseau commencera sa couverture du match à 19h00 sur Sky Sports Action et à 19h30 sur Sky Sports Main Event.

Si vous voulez suivre votre équipe NFL préférée pendant les séries éliminatoires et jusqu’au Super Bowl cette année, alors vous devez en savoir plus sur l’International Game Pass de la NFL car il vous permettra de regarder chaque match restant pour seulement 21,99 £ avec le Passe des séries éliminatoires.

Cela dit, le Now TV avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £ semble assez bon en ce moment. En payant 20 £ ce week-end, vous obtiendrez un mois entier d’action Sky Sports – idéal si vous aimez également le football de Premier League, le cricket, le MMA et bien plus encore.

Hors du Royaume-Uni ce week-end? Si le blocage géographique vous empêche de regarder l’action de la NFL, vous pouvez essayer de télécharger et d’installer un VPN comme décrit plus haut sur la page. Cela vous permettra ensuite de changer votre adresse IP au Royaume-Uni et de regarder comme si vous étiez assis à la maison.

Obtenez gratuitement une diffusion en direct du Championnat de la Conférence AFC au Canada

Les fans de Candian NFL pourront regarder le match Titans vs Chiefs d’aujourd’hui sur CTV et le réseau diffusera le match à 15 h HE / 12 h HP.

Cependant, si vous préférez diffuser ce jeu en ligne, sur mobile ou sur vos appareils de streaming préférés (via les goûts d’Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox One et PS4), alors le service de streaming DAZN vous a couvert. Cela coûte 20 $ par mois ou 150 $ par an, mais il y a aussi un essai gratuit disponible si vous voulez le tester par vous-même pour regarder les Titans vs Chiefs.

Diffusion en direct de Titans vs Chiefs en Australie gratuitement

Si vous êtes un grand fan de football américain qui ne veut manquer aucune des actions pendant les séries éliminatoires, alors vous devez connaître le International Game Pass de la NFL. C’est la première option évidente qui vous permettra de voir tous les matchs d’après-saison et même le Super Bowl pour 68,99 AUD.

Les fans de football américain en Australie pourront regarder le match Titans vs Chiefs d’aujourd’hui sur Foxtel à partir de 7h00 AEDT lundi. Vous aurez besoin du forfait Sports de Foxtel pour le regarder, mais vous pouvez également diffuser ce jeu sur mobile à l’aide de l’application Foxtel Go.

Alternativement, le service par-dessus Kayo Sports diffusera également le match d’aujourd’hui. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’ESSAI GRATUIT de 14 jours de Kayo Sports pour regarder les Titans vs Chiefs.

