Comment regarder Tottenham vs RB Leipzig: diffusion en direct de la Ligue des champions de football en ligne de n’importe où

Son Heung-min étant désormais sur la liste des blessures à long terme grâce à un bras fracturé, les Spurs épuisés pourraient devoir changer de tactique ce soir lors du match aller de la Ligue des champions contre le RB Leipzig. Pour voir comment joue le Special One, utilisez notre guide de diffusion en direct Tottenham vs RB Leipzig (où que vous soyez dans le monde).

Le broyage des résultats de Jose Mourinho, la première marque de défense, n’a pas été une caractéristique du jeu des Spurs depuis qu’il a pris le relais dans le nord de Londres, avec leur ligne de fond qui fuit, ce qui signifie qu’ils ont dû recourir à surclasser l’opposition dans de nombreux jeux.

Tottenham vs RB Leipzig en direct – où et quand

Le match de Ligue des Champions de ce soir aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium de Londres avec un coup d’envoi à 20 heures, heure locale.

Cela en fait un coup d’envoi à 15 h HE et à 12 h HP aux États-Unis. Pour ceux qui cherchent à se connecter depuis Down Under, c’est un départ à 7h AEDT.

Mais la blessure de Son, associée à Harry Kane, un absent de longue durée, signifie que les Spurs sont maintenant quelque peu brillants et ne devraient pas porter le jeu à leurs adversaires de haut niveau qui ne sont actuellement qu’à un point du leader du Bayern Munich en Bundesliga.

Leipzig a reçu un coup de pouce ce week-end, avec une victoire 3-0 sur le Werder Bremen qui a mis fin à une récente baisse de forme. Alors que Julian Nagelsmann a une crise défensive à gérer en raison de la suspension de Dayot Upamecano et de la blessure d’Ibrahima Konate et Willi Orban, il peut au moins faire appel au formidable trio avant de Dani Olmo, Patrick Schick et Timo Werner pour prendre le pouls de leur diminuée ligne arrière.

Lisez la suite pour savoir comment regarder ce qui semble être une rencontre fascinante en Ligue des champions, peu importe où vous êtes dans le monde, avec le guide de TechRadar pour obtenir une diffusion en direct Tottenham vs RB Leipzig.

Faites défiler vers le bas pour découvrir vos options de visionnement du football pour le match de ce soir dans certains des principaux pays qui regardent la Ligue des champions à travers le monde. Et si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous craignez de ne pas rattraper le match, ne transpirez pas. Avec la possibilité d’utiliser un service VPN, vous pouvez syntoniser ces appareils, peu importe où vous êtes dans le monde. Et surtout, c’est vraiment facile à faire.

Un VPN vous permet de modifier votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent.

Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPad, tablettes, etc.

Et n'oubliez pas qu'un VPN n'est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup.

Comment diffuser Tottenham vs RB Leipzig en direct au Royaume-Uni

La chaîne d’abonnement BT Sport a à nouveau les droits exclusifs de montrer la Ligue des champions au Royaume-Uni, et diffusera Chacun match de la compétition 2019/20 sur l’une de ses chaînes TV ou en ligne. Le match de ce soir sera diffusé sur la chaîne BT Sports 2 avec une couverture commençant à 19h00 GMT.

N’oubliez pas que BT a finalement introduit un nouveau pass sportif mensuel de 25 £ cette saison, afin que vous puissiez obtenir tous les avantages de BT Sport sans engagement.

Si vous cherchez à diffuser le match de ce soir, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC.

Si vous vous retrouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder l’un des matchs de la Ligue des champions, ne vous inquiétez pas des blocs géographiques sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment diffuser en direct Spurs vs RB Leipzig aux États-Unis

À la suite de l’acquisition par TNT des droits de football de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, il diffusera plus de 340 matches dans les deux compétitions cette saison, y compris l’affrontement de ce soir à Londres.

Vous pouvez diffuser le match via le service B / R Live de Turner en ligne, via son application ou sur des appareils comme Apple TV, Roku et Amazon Fire TV. Il en coûte 2,99 $ pour un sous-marin unique, 9,99 $ par mois ou – de loin le meilleur rapport qualité-prix – 79,99 $ pour une année entière, ce qui signifie que vous pourrez voir tous les matchs restants du tournoi en direct.

Il y a aussi la possibilité de regarder le match de ce soir en direct sur TNT, UniMas, TUDN, fuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV et AT&T TV Now.

Le coup d’envoi du match de ce soir est 15 h HE, 12 h HP.

Comment diffuser GRATUITEMENT le match de la Ligue des champions de ce soir au Canada

Pour la saison 2019/20, les matchs en direct de la Ligue des champions sont diffusés au Canada par le service d’abonnement sportif en constante évolution, DAZN. La chaîne diffusera en direct tous les matchs de la compétition, y compris Tottenham vs RB Leipzig.

Les forfaits DAZN coûtent 20 $ par mois ou 150 $ par année au Canada, bien que vous ayez l’option d’un essai gratuit d’un mois si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant.

Et n’oubliez pas … l’utilisation d’un VPN est le moyen d’obtenir ce flux en direct gratuit de la Ligue des Champions si vous êtes absent du Canada lorsque le jeu que vous souhaitez regarder est en ligne.

Comment diffuser en direct Tottenham vs RB Leipzig en Australie

En Australie, Optus Sport diffusera à nouveau chaque match de la Ligue des Champions en direct cette saison. La couverture Optus peut être diffusée via mobile et tablette avec l’application de la chaîne, tandis que les coupeurs d’accords peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Si vous êtes en dehors de l’Australie et que vous souhaitez vous connecter à Optus Sport, vous pouvez utiliser l’un de nos VPN préférés ci-dessus et regarder la couverture d’un autre pays. Le match de ce matin débute à 7h AEDT.

Comment regarder Tottenham vs RB Leipzig en Nouvelle-Zélande

Le diffuseur officiel de la Ligue des champions en Nouvelle-Zélande est Sky Sports. Le réseau diffusera plus de 100 matchs en direct pour la compétition 2019/20, y compris le match de ce soir, qui sera diffusé Sky Sport 7 avec une couverture à partir de 7h55 NZST.

Pour le streaming mobile, les utilisateurs peuvent se connecter via l’application SKY Go.

Comment diffuser en direct le match de l’UEFA Champions League de ce soir en Inde

En Inde, Sony Pictures Networks (SPN) continue de diffuser l’UEFA Champions League, diffusant chaque match de la compétition de cette saison.

La chaîne vers laquelle se diriger pour le match de ce soir est Sony Ten 2, le jeu devant débuter à 1h30, heure de New Delhi.

La couverture de SPN s’étendra sur les deux téléviseurs et son service over-the-top SonyLIV.

Comment diffuser toute l’action en ligne directement sur votre téléviseur

La possibilité de diffuser en direct tout le football sur votre téléphone ou votre tablette est indéniablement utile – vous n’avez pas à manquer un seul objectif, même si vous n’êtes pas à la maison. Mais si vous souhaitez diffuser le football d’Internet sur votre téléviseur, il peut être utile de prendre une boîte de streaming. Consultez notre guide des meilleurs lecteurs multimédias en streaming, où les goûts d’Apple TV, Roku et Amazon Fire sont tous inclus.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P