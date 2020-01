Comment regarder Tour Down Under 2020: diffusion en direct à vélo en ligne de n’importe où

Les fans de vélo se réjouissent! La course d’ouverture du calendrier du World Tour commence ici avec le Santos Tour Down Under 2020 en Australie du Sud. Notre guide ci-dessous vous guidera à travers les étapes dont vous aurez besoin pour diffuser en direct l’action cycliste Tour Down Under 2020, peu importe où vous êtes dans le monde.

Présentant les 17 équipes mondiales UCI, le Tour Down Under est un indicateur précoce de qui sera le défi pour les Classiques du printemps à venir.

Tour Down Under 2020 – où et quand

La course masculine de la 22e édition du Tour Down Under commence son parcours à travers le sud de l’Australie pour de bon à Tanunda le 21 janvier et se termine avec sa sixième étape à Willunga Hill à Adélaïde le 26 janvier.

Chaque course par étapes commence à 11h heure locale ACDT (23h30 GMT, 15h30 PT, 18h30 HE), à l’exception des deux dernières étapes qui commencent vingt minutes plus tôt à 10h40 heure locale ACDT.

Tout comme l’Open d’Australie de tennis, les organisateurs du Santos Tour Down Under ont confirmé que la course 2020 se déroulera comme prévu, malgré les feux de brousse ravageant l’Australie, mais la qualité de l’air sera surveillée tout au long.

Avec 921,2 km de conduite et 12 047 m / 39 524 pieds d’escalade, les coureurs seront ravis que le temps semble être plus clément cette année, avec des températures qui devraient être dans les 20 degrés pour la durée. Avec son arrivée en montée, l’étape 2 de Sterling semble être un moment clé, tandis qu’une arrivée en montée encore plus exigeante à Paracombe sur l’étape 3, et une finale épuisante de l’étape de la soie dentaire au sommet de Willunga Hill en font une course qui favorise peut-être plutôt les grimpeurs forts. que les sprinters.

Le Sud-Africain Daryl Impey cherche à remporter une troisième victoire au classement général de la course, mais sera probablement confronté à une forte concurrence cette année du double défi australien de Richie Porte et Rohan Dennis.

Vous pouvez regarder en direct toute l’action du sud de l’Australie en utilisant notre guide de diffusion en direct du Tour Down Under 2020.

Diffusion en direct Tour Down Under 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs australiens, britanniques, américains et canadiens plus loin dans ce guide. La bonne nouvelle pour les fans de cyclisme en Australie, c’est que c’est à la télévision gratuite.

Si vous êtes obsédé par le cyclisme et refusez de manquer une étape – même lorsque vous êtes en voyage d’affaires ou en vacances – alors vous serez déçu de voir votre couverture nationale géobloquée lorsque vous essayez de diffuser en ligne depuis l’étranger . C’est là que l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) aide vraiment. Il vous permet de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en celui qui est de retour dans votre pays d’origine. Vous laissant ainsi regarder comme si vous y étiez.

Ils sont étonnamment faciles à utiliser et ont le double avantage de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous en avons testé de nombreuses – notre choix n ° 1 est ExpressVPN en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa simplicité d’utilisation. Nous aimons également qu’il puisse être utilisé sur de nombreux systèmes d’exploitation et appareils (par exemple iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours.

Ou lisez plus avec notre sélection des meilleurs services VPN disponibles aujourd’hui.

Diffusion en direct Tour Down Under 2020 GRATUITEMENT en Australie

La grande nouvelle pour les fans de cyclisme australien est que toute l’action du Tour Down Under 2020 devrait être diffusée dans son intégralité via le propre réseau gratuit australien Seven Network.

La couverture du réseau sera également disponible en ligne en direct pour les téléspectateurs en Australie via le service de streaming 7Plus du réseau.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez capter la diffusion de 7Plus – un VPN vous permettra de regarder comme si vous étiez de retour à la maison sur votre ordinateur portable, mobile ou autre appareil de streaming TV.

Comment diffuser Tour Down Under 2020 en direct au Royaume-Uni gratuitement

Pour les résidents du Royaume-Uni, le principal défi sera d’être éveillé du jour au lendemain pour regarder. Mais au moins c’est gratuit, car la chaîne FreeSports montre une couverture en direct.

Vous verrez la station listée sur TNT, Sky, Virgin, BT TV et plus encore. Ou, si vous souhaitez regarder plus tôt en ligne, vous pouvez diffuser le Tour Down Under en direct sur le site Web de TVPlayer.com.

Eurosport présentera également des faits saillants.

Si vous voulez regarder le drame se dérouler comme il se passe, mais vous êtes en dehors du Royaume-Uni cette semaine, vous avez la possibilité d’utiliser l’un de nos meilleurs VPN comme décrit ci-dessus. Réglez votre emplacement au Royaume-Uni et regardez FreeSport comme si vous étiez de retour à Blighty.

Comment regarder le Tour Down Under 2020: diffusion en direct aux États-Unis

Le Tour Down Under 2020 est diffusé par NBC Sports Live Extra aux États-Unis. Cela sera diffusé en ligne, donc si vous avez l’application, vous pouvez en profiter n’importe où. Cependant, pour ceux qui n’ont pas accès à ce flux, il existe d’autres options.

Pour la couverture la plus étendue que NBC a à offrir, vous pouvez vous abonner à NBC Sports Gold, qui offre un laissez-passer pour le vélo pour 54,99 $, offrant une couverture en direct, à la demande et sans publicité du Tour.

Si vous êtes des États-Unis, mais veulent toujours regarder, n’oubliez pas d’explorer l’itinéraire VPN ci-dessus.

Comment regarder le Tour Down Under 2020: Canada en direct

Les Canadiens pourront participer à l’action Tour Down Under 2020 via FloBikes qui diffuse en ligne afin que vous puissiez regarder de n’importe où.

Un abonnement mensuel vous coûtera 30 $ tandis qu’un compte annuel vous coûtera 150 $ (12,50 $ par mois), ce qui vous donnera accès à la couverture des principaux événements cyclistes tout au long de l’année.

Pas au Canada pour attraper ce flux de Flobikes? Eh bien, vous connaissez la réponse maintenant … l’utilisation d’un VPN est le moyen de vous assurer de ne pas manquer un instant.

Comment diffuser en direct Tour Down Under en Nouvelle-Zélande

Sky Sports présentera le Tour Down Under dans la Nouvelle-Zélande voisine. Nous ne pouvons pas voir de façons gratuites de regarder, ennuyeusement. Pour les utilisateurs de mobiles et de tablettes, assurez-vous de saisir l’application Sky Go.

Et si vous êtes abonné mais que vous vous trouvez à l’étranger pendant que l’événement est en cours, jetez un œil vers le haut pour savoir comment l’utilisation d’un VPN peut aider à éviter le blocage géographique.

Meilleur pour

Tout – le meilleur VPN n ° 1

Torrent et trafic P2P

Équilibre des options et facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation