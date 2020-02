Comment regarder UFC 247: Streaming en direct Jones vs Reyes de n’importe où ce soir

Deux grands poids légers invaincus, une championne de poids mouche redoutée et une gagnante de poids lourds sous la menace de perdre sa ceinture – une diffusion en direct de l’UFC 247 ressemble à une à ne pas manquer.

UFC 247 – où et quand?

L’UFC 247 débutera ce soir au Toyota Center de Houston, au Texas.

Si vous voulez simplement voir la carte principale, l’heure de mise au point est 22h HE, 19h PT et 3h GMT. Pour les préliminaires, vous devrez vous connecter vers 20 h HE, 17 h HP et pour ceux du Royaume-Uni à 1 h 00 GMT.

ESPN + est votre endroit à regarder aux États-Unis, vous pouvez en savoir plus sur le streaming américain et les autres options de pays ci-dessous.

De toute évidence, le combat pour se démarquer ici est l’événement principal Jon Jones contre Dominick Reyes. Beaucoup considèrent cela comme un combat terminé, avec des chances que Jones remporte la victoire presque certain avant le début du match.

Bien que cela semble être une observation injuste contre Reyes, un combattant invaincu qui a éliminé l’ancien champion KO Chris Weidman en 2019, il est contre un homme avec une histoire UFC légèrement incroyable.

Connectez-vous pour regarder l’UFC 247 en ligne et vous entendrez probablement des commentaires répétés sur Jones et sa victoire attendue. Actuellement assis à un dossier de 25-1 (sa seule défaite étant la disqualification), Jones est le combattant n ° 1 livre pour livre de l’UFC et détient plusieurs records dans sa catégorie de poids pour le plus de défenses de titre, le plus de victoires et la plus longue séquence de victoires .

Bien que les chances ne soient pas exactement en faveur de Reyes, s’il réussit cette victoire, elle restera dans l’histoire comme l’un des meilleurs combats de MMA de l’histoire – plus de raisons suffisantes pour attraper une diffusion en direct de l’UFC 247.

Besoin de plus de raisons? Valentina Shevchenko. La championne des poids mouches des femmes se fraye un chemin dans sa division, à court de combattants dignes et un peu comme Reyes, la concurrente de Valentina, Katlyn Chookagian, aura beaucoup de mal à remporter une victoire.

Prêt à saisir toute l’action? Faites défiler vers le bas pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le visionnage d’une diffusion en direct de l’UFC 247, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Diffusion en direct de l’UFC 247 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes un grand fan de l’UFC essayant d’attraper l’une des actions de l’UFC 247 mais que vous n’êtes pas dans le pays pour regarder les événements, vous constaterez probablement que la couverture est géo-bloquée. Vous pouvez essayer d’utiliser un VPN pour changer votre adresse IP en un pays où les combats sont diffusés et regarder cette carte principale comme si vous étiez de retour à la maison.

Les réseaux privés virtuels sont également pratiques si vous êtes soucieux de diffuser en toute sécurité sur le Web, grâce au cryptage qu'ils utilisent pour masquer vos informations. Et le meilleur ne consignera pas non plus vos informations personnelles.

En effet, ExpressVPN a fait ses preuves comme offrant des connexions ultra rapides, une sécurité étanche et est vraiment, vraiment facile à télécharger et à utiliser. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

De plus, si vous souscrivez à un an d’ExpressVPN, vous obtiendrez 3 mois supplémentaires GRATUITS et un rabais savoureux de 49% sur le tarif mensuel habituel.

Comment regarder l’UFC 247 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Pour tous les téléspectateurs chevronnés de l’UFC aux États-Unis, vous saurez probablement que ESPN + a les droits exclusifs sur tous les combats de l’UFC depuis l’année dernière. Cela signifie que c’est votre seul endroit pour regarder l’UFC 247.

Vos options pour regarder l’événement dépendent de si vous avez déjà plongé et acheté un abonnement à ESPN +. Si vous l’avez fait, alors le chemin le plus évident est avec un forfait UFC, qui vous coûte 84,98 $. Bien que cela puisse sembler beaucoup, cela ne vous donne pas seulement le PPV UFC 247, mais vous obtiendrez un abonnement d’un an à ESPN + (qui coûterait normalement 50 $ à lui seul).

En plus de pouvoir diffuser l’événement de ce soir. Un abonnement à ESPN + ouvre également l’accès à plus de 20 nuits UFC Fight Nights en direct, ainsi que du contenu original, y compris la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions, et il y a aussi l’avantage de moins de publicités .

Ceux qui ont déjà souscrit à ESPN + devront emprunter un itinéraire légèrement différent. Cela signifie acheter le PPV à un coût de 64,99 $.

Vous pouvez vous connecter pour regarder toute l’action, y compris les combats préliminaires, le samedi 8 février à 20 h HE / 17 h HP.

Et ne vous inquiétez pas si vous voulez saisir le pay-per-view mais allez être en dehors des États-Unis quand il est. Faites simplement défiler la page un peu pour découvrir comment utiliser un VPN pour regarder un flux UFC 247 en direct de l’étranger.

Diffusion en direct de l’UFC 247 au Royaume-Uni

BT Sport détient les droits de diffusion exclusifs de l’UFC au Royaume-Uni et en Irlande. Cependant, la bonne nouvelle pour les abonnés est que, contrairement à certains événements UFC antérieurs, la carte ne sera pas PPV, toute l’action étant présentée sans frais supplémentaires sur BT Sport 2.

Comme d’habitude, la carte principale commencera assez tard / tôt au Royaume-Uni à 3 heures du matin, alors assurez-vous de vous préparer en conséquence. Si c’est un peu trop tard pour vous, ne vous inquiétez pas car BT Sport propose également une page de relecture sans spoiler qui vous permettra de regarder la carte UFC 247 complète à votre convenance. Vous voulez revoir toute l’action MMA? Eh bien, vous pouvez, car le réseau rejouera l’événement complet sur BT Sport 2 à partir de 22 heures dimanche soir.

Pour ceux qui ne craignent pas de perdre le sommeil pour assister à toute l’action à l’UFC 247, BT Sport diffusera également en direct les autres combats sur son application BT Sport et sur son site Web. Et n’oubliez pas que vous pouvez désormais obtenir BT Sport sans engagement massif, grâce au pass mensuel de 25 £.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, il est facile de le faire avec un outil pratique – saisissez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Capturez un flux UFC 247 en Australie

Pour toute personne en Australie, l’endroit où se diriger pour votre diffusion en direct de l’UFC 247 est le Main Event. Vous devrez débourser 54,95 $ pour récupérer le PPV ici, mais cela vous permet d’accéder à l’ensemble de l’événement.

La couverture en Australie commencera le dimanche 9 février à 14h AEDT puis sera rejouée à 20h puis toutes les 6 heures à partir de 6h, juste au cas où vous la manqueriez la nuit.

Stream UFC 247: Jones vs Reyes en Nouvelle-Zélande

Les fans basés en Nouvelle-Zélande peuvent assister à cette importante bagarre MMA sur Sky Arena. Semblable à la plupart des autres plateformes de streaming, vous devrez payer le PPV, qui coûte 39,95 $.

La carte principale débutera à 16 h, mais si vous voulez saisir toute l’action, les préliminaires préliminaires commencent à 12 h 30. Vous pouvez assister à cet événement principal à 16 heures le dimanche. Cependant, Sky Arena n’inclut pas les préliminaires.

Si vous souhaitez regarder l’intégralité de l’événement, vous avez deux options. Soit vous obtenez un UFC Fight Pass. Ou, vous téléchargez un VPN et essayez de regarder l’UFC 247 en ligne à partir du service de streaming d’un autre pays.

Carte UFC 247: Qui se bat ce soir?

Carte principale:

Jon Jones V Dominick Reyes (poids léger léger)

Velntina Shevchenko V Katlyn Chookagian (Poids mouche pour femmes)

Juan Adams V Justin Tafa (poids lourd)

Mirsad Bektic V Dan Ige (poids plume)

Derrick Lewis V Ilir Latifi (poids lourd)

Préliminaires:

Trevin Giles V Antonio Arroyo (poids moyen)

Alex Morono V Kalinn Williams (poids welter)

Lauren Murphy V Andrea Lee (poids mouche féminin)

Premières préliminaires:

Miles Johns V Mario Mautista (poids coq)

Dominigo Pilarte V Journey Newson (poids coq)

Andre Ewell V Jonathan Martinez (poids coq)

UFC 247 FAQ: toutes les informations dont vous avez besoin

Qu’est-ce qui est si excitant avec l’UFC 247?

Deux combats pour le titre – un dans la division des poids lourds légers, un dans le poids mouche des femmes – tous deux mettant en vedette quatre combattants fascinants. Juste les deux combats phares à eux seuls font de l’UFC 247 une montre digne, ajoutez tous les alignements haut de gamme ci-dessous et celui à ne pas manquer.

Ceux qui aiment un double poids lourd pour les âges seront là pour Jones et Reyes, toute personne désireuse de regarder la domination dans la division des poids mouches ne peut pas manquer Valentina et Chookagian, puis ces deux combats seront suivis d’une richesse de talents.

Qui sont Jon Jones et Dominick Reyes?

Si vous avez le moindre intérêt pour l’UFC, vous aurez entendu parler de Jon Jones. Le combattant livre pour livre # 1 est une légende vivante et chaque combattant à affronter lui cherche à le détrôner.

Connu pour ses coudes mortels, ses coups dévastateurs à la poitrine et sa stature écrasante, il est un mur de briques que vous aurez du mal à percer. Cependant, si quelqu’un va l’intensifier et le battre, ce sera Reyes.

L’un des meilleurs combattants MMA en devenir, Reyes est actuellement invaincu et accumule rapidement des victoires. Il est devenu connu pour ses coups de pied rapides comme l’éclair et ses KO massifs, s’il parvient à prendre Jones au dépourvu, ce pourrait être le combat de la décennie, sinon une durée de vie.

Qui est le favori pour gagner le combat Jones vs Reyes?

Jon Jones ressemble au favori à gagner par tous les bookmakers et la grande majorité des fans. De manière réaliste, Reyes devrait faire un peu de miracle si l’histoire de Jones devait se passer.

Quels sont les autres points forts de l’UFC 247?

Bien que le combat pour le titre soit évidemment la partie la plus excitante pour la plupart des fans de ce sport, il y a quelques autres matchs pour se faire entendre.

Valentina Shevchenko a dominé la division des poids mouches féminins et de nombreux fans s’attendent au même sort dans son duel avec Chookagian que Jon Jones avec Reyes – une victoire dominante.

Valentina est un combattant punissant susceptible de dominer tout le match et si nous sommes honnêtes, il est peu probable qu’il soit battu. Seul Chookagian, son concurrent numéro 1, a une chance.

Quand Jones et Reyes sont-ils entrés pour la dernière fois sur le ring?

Jon Jones est entré pour la dernière fois dans l’Octogone en juillet 2019. Il a battu Thiago Santos dans une décision de la cinquième ronde. Quant à Reyes, il a remporté deux combats en 2019, un en octobre et un en mars. Plus notable, Reyes a affronté le combattant populaire Chris Weidman en l’emportant par KO au premier tour.

Que reçoit un fan de l’UFC avec son abonnement ESPN +?

Beaucoup de choses se passent – un abonnement à ESPN + ouvre l’accès à plus de 20 nuits UFC Fight Nights en direct, ainsi que du contenu original, y compris la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions, et il y a également l’avantage de moins d’annonces.

