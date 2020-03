Comment regarder UFC 248: diffusion en direct Israel Adesanya vs Yoel Romero n’importe où ce soir

La carte UFC 248 de ce soir ne présente pas un mais deux combats de championnat, bien que le combat à la une à Las Vegas soit sans conteste le champion des poids moyens Israel Adesanya affrontant le challenger en titre Yoel Romero – lisez la suite pour savoir comment vous pouvez diffuser en direct l’UFC 248 et regarder Adesanya vs Romero en ligne de partout dans le monde ce samedi.

Heure et date de l’UFC 248

L’UFC 248 a lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Si vous voulez simplement voir la carte principale, l’heure de mise au point est 22 heures HE, 19 heures PT et 3 heures GMT dans les premières heures du dimanche matin au Royaume-Uni. Pour les préliminaires, vous devrez casser votre première bière vers 20h HE, 17h PT ou 1h GMT. Les lecteurs américains qui cherchent à aller droit au but n’ont qu’à savoir que ESPN + est l’endroit idéal pour regarder le combat – lisez la suite pour en savoir plus sur les options de streaming en direct de l’UFC 248.

Adesanya entre dans le grand combat de ce soir avec une fiche impressionnante de 18-0. Le Nigérian-Néo-Zélandais, âgé de 30 ans, sera plein de confiance après sa victoire emphatique sur Robert Whittaker lors de sa dernière apparition en octogone en octobre à Melbourne.

Il fait maintenant face au vétéran cubain Yoel Romero, un ancien médaillé d’argent de lutte olympique qui est largement considéré comme l’un des combattants les plus sportifs à avoir jamais combattu à l’UFC. Le joueur de 40 ans n’a jusqu’à présent pas atteint les sommets dont ses compétences suggèrent qu’il est capable, mais ce combat lui offre une autre occasion de devenir enfin détenteur du titre de l’UFC.

L’expédition impitoyable d’Adesanya de Whittaker était un exploit que Romero n’a pas pu égaler lors de ses deux rencontres contre la star australienne, ce qui pourrait donner une indication sur l’issue probable de l’épreuve de force de samedi. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants du sport, Adesanya a 10 ans de moins que son adversaire et dispose d’un avantage de 6,5 pouces pour démarrer.

Prêt à saisir toute l’action? Faites défiler vers le bas pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la diffusion en direct d’un UFC 248 où que vous soyez dans le monde.

Comment diffuser en direct l’UFC 248 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes un grand fan de sports de combat essayant d’attraper l’action de l’UFC 248 mais que vous n’êtes pas dans le pays où vous regarderiez normalement les combats, vous constaterez probablement que la couverture est géo-bloquée. Vous pouvez essayer d’utiliser un VPN pour changer votre adresse IP en un pays où les combats sont diffusés et regarder cette carte principale comme si vous étiez de retour à la maison.

Les réseaux privés virtuels sont également pratiques si vous êtes soucieux de diffuser en toute sécurité sur le Web, grâce au cryptage qu’ils utilisent pour masquer vos informations. Et le meilleur ne consignera pas non plus vos informations personnelles. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur absolu en ce moment.

En effet, ExpressVPN (qui est également livré avec un Garantie de remboursement de 30 jours) a fait ses preuves comme offrant des connexions ultra rapides, une sécurité étanche et est vraiment, vraiment facile à télécharger et à utiliser. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc.

De plus, si vous souscrivez à un an d’ExpressVPN, vous obtiendrez 3 mois supplémentaires GRATUITS et un rabais savoureux de 49% sur le tarif mensuel habituel.

Comment regarder UFC 248 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN ce soir

Pour tous les téléspectateurs UFC chevronnés aux États-Unis, vous saurez probablement que ESPN + a les droits exclusifs sur tous les combats UFC autour. Cela signifie que c’est votre seul et unique endroit pour regarder l’UFC 248 aujourd’hui.

Vos options pour regarder l’événement dépendent de si vous avez déjà plongé et acheté un abonnement à ESPN +. Si vous l’avez fait, alors le chemin le plus évident est avec un forfait UFC, qui vous coûte 84,98 $. Bien que cela puisse sembler beaucoup, cela ne vous donne pas seulement le PPV UFC 248, mais vous obtiendrez un abonnement d’un an à ESPN + (qui coûterait normalement 50 $ à lui seul).

En plus de pouvoir diffuser l’événement de ce soir. Un abonnement à ESPN + ouvre également l’accès à plus de 20 nuits UFC Fight Nights en direct, ainsi que du contenu original, y compris la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions, et il y a aussi l’avantage de moins de publicités .

Ceux qui ont déjà souscrit à ESPN + devront emprunter un itinéraire légèrement différent. Cela signifiera l’achat direct du PPV au coût de 64,99 $.

Vous pouvez vous connecter pour regarder toute l’action, y compris tous les combats préliminaires ce soir (samedi 8 mars) à 20 h HE / 17 h HP.

Et ne vous inquiétez pas si vous voulez saisir le pay-per-view mais allez être en dehors des États-Unis quand il est. Faites simplement défiler la page un peu pour découvrir comment utiliser un VPN pour regarder un flux UFC 248 en direct de l’étranger.

Comment diffuser UFC 248 en direct au Royaume-Uni

BT Sport détient les droits de diffusion exclusifs de l’UFC au Royaume-Uni et en Irlande. Cependant, la bonne nouvelle pour les abonnés est que, contrairement à certains événements UFC antérieurs, la carte ne sera pas PPV, toute l’action étant présentée sans frais supplémentaires sur BT Sport 2 ce soir.

La préparation de l’événement principal commence à 23h GMT avec le compte à rebours UFC, tandis que la couverture des préliminaires commence à 1h du matin dimanche matin au Royaume-Uni.

De même, la carte principale commencera assez tard / tôt au Royaume-Uni à 3 heures du matin, alors assurez-vous de vous préparer en conséquence. Si c’est un peu trop tard pour vous, ne vous inquiétez pas car BT Sport propose également une page de relecture sans spoiler qui vous permettra de regarder la carte UFC 248 complète à votre convenance.

Vous voulez revoir toute l’action MMA? Eh bien, vous pouvez, car le réseau rejouera le combat de titre sur BT Sport 3 à partir de 22 heures dimanche soir.

La couverture du réseau de l’UFC 248 sera également disponible via l’application BT Sport et sur son site Web. Et n’oubliez pas que vous pouvez désormais obtenir BT Sport sans engagement massif, grâce au pass mensuel de 25 £.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, il est facile de le faire avec un outil pratique – saisissez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Regarder l’UFC 248: détails de la diffusion en direct en Australie

Pour toute personne en Australie, l’endroit où se diriger pour votre diffusion en direct de l’UFC 248 est le Main Event. Vous devrez débourser 54,95 $ pour récupérer le PPV ici, mais cela vous permet d’accéder à l’ensemble de l’événement.

La couverture en Australie commencera le dimanche 8 mars à 14h AEDT avec une rediffusion à 20h puis toutes les 6 heures à partir de 6h, au cas où vous la manqueriez la nuit.

Stream UFC 248: Adesanya vs Romero en Nouvelle-Zélande ce soir

Les fans basés en Nouvelle-Zélande peuvent assister à cette importante bagarre MMA sur Sky Arena. Semblable à la plupart des autres plateformes de streaming, vous devrez payer le PPV, qui coûte 39,95 $.

La carte principale débutera à 16 heures, heure locale, mais si vous voulez suivre toute l’action, les préliminaires préliminaires commencent à 12 h 30. Vous pouvez assister à cet événement principal à 16 heures le dimanche. Cependant, Sky Arena n’inclut pas les préliminaires.

Si vous souhaitez regarder l’intégralité de l’événement, vous avez deux options. Soit vous obtenez un UFC Fight Pass. Ou, vous pouvez télécharger un VPN pour regarder l’UFC 248 en ligne depuis l’étranger avec le service de streaming ou la chaîne de télévision que vous utiliseriez normalement (et sans aucun doute payez) à la maison.

Carte UFC 248: Détails sur la carte principale et la carte inférieure

Carte principale

· Israël Adesanya (champion) contre Yoel Romero (titre UFC des poids moyens)

· Zhang Weili (c) contre Joanna Jędrzejczyk (titre féminin UFC des poids paille)

· Beneil Dariush vs Drakkar Klose (léger)

· Neil Magny vs Li Jingliang (poids welter)

· Alex Oliveira contre Max Griffin (poids welter)

Carte préliminaire

· Sean O’Malley contre Jose Alberto Quinonez (poids coq)

· Mark Madsen vs Austin Hubbard (léger)

· Rodolfo Vieira contre Saparbek Safarov (poids moyen)

· Gerald Meerschaert contre Deron Winn (poids moyen)

Carte préliminaire anticipée

· Emily Whitmire contre Polyana Viana (poids de paille féminin)

· Danaa Batgerel contre Guido Cannetti (poids coq)

Que reçoit un fan de l’UFC avec son abonnement ESPN +?

Beaucoup, comme cela arrive – un abonnement à ESPN + ouvre l’accès à plus de 20 Nights Fight Nights en direct exclusifs, ainsi que du contenu original, y compris la série Contender de Dana White, UFC Destined et Ariel & The Bad Guy, ainsi que des combats classiques, des rediffusions et il y a aussi l’avantage de moins d’annonces.

