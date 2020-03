Comment regarder une diapositive dans Windows 10?

Vous ne saviez sûrement pas que vous pouvez voir vos photos sur une diapositive dans Windows 10. Au cas où vous auriez téléchargé des images de votre appareil photo sur votre mobile ou clé USB. Et maintenant, vous avez le besoin de les partager avec vos amis et votre famille dans lesquels vous souhaitez également le faire dans une belle présentation.

Nous allons vous montrer comment le faire dans un diaporama acceptable dans Windows 10 en utilisant différents outils.

Pour cela, il existe deux méthodes intégrées, l’une consiste à

L’application Photos et l’autre sont à l’aide de l’Explorateur de fichiers. Il

le plus grand avantage de l’application Photos est qu’elle a un accès immédiat

vers d’autres albums et dossiers sans scruter via l’Explorateur de fichiers.

À son tour, la version de l’explorateur de fichiers

fournit un contrôle de présentation

de diapositives intégrées qui ne sont pas présentes dans l’application

Les photos

Il est courant que tout ce que vous avez à faire soit de double-cliquer sur un fichier image pour lancer l’application Photos. Si elle n’est pas configurée comme application d’image par défaut sur votre ordinateur, vous devez cliquer avec le bouton droit sur une photo, déplacer le curseur sur «Ouvrir avec» et sélectionner «Photos».

Avec cette étape simple, vous pouvez voir vos photos sous forme de diapositives dans Windows 10

Au moment où l’application est chargée, vous pouvez voir l’image statique sur votre écran. Vous devez passer votre souris sur le côté gauche ou droit de l’image et là vous pouvez avancer ou “revenir” vers une autre image en utilisant les superpositions de flèches virtuelles.

Si vous souhaitez démarrer un diaporama, vous devez cliquer sur le bouton à trois points situé dans le coin supérieur droit. Là, un menu déroulant sera développé avec une option appelée «Diaporama» dans la zone supérieure. Vous cliquerez sur cette option et la présentation commencera ainsi.

L’utilisation de diaporamas dans Windows 10

Une fois que vous avez commencé la présentation, elle passera par toutes les images stockées dans le dossier associé à la photo initiale. Ce diaporama n’ajoutera pas d’images stockées dans des sous-dossiers.

Pour conserver ces commandes, vous devez appuyer sur la touche fléchée droite pour passer à l’image suivante. Vous pouvez également appuyer sur la touche fléchée gauche qui revient à l’image précédente.

À partir de maintenant, vous pouvez ajouter un dossier à l’application Photos et y voir un diaporama spécifique à tout moment. Vous devez d’abord cliquer sur le bouton Windows de votre barre des tâches, puis sur l’application Photos qui se trouve dans le menu Démarrer.

Si vous ne le trouvez pas, vous devez écrire «Photos» immédiatement après avoir appuyé sur le bouton Windows. L’application Photos étant déjà ouverte, vous devez sélectionner «Dossiers» dans la barre d’outils de l’application puis l’icône «Ajouter un dossier».

Lorsque vous passez à l’étape suivante, vous devrez voir l’un des deux scénarios. Une fenêtre contextuelle avec des dossiers suggérés. Vous devez ignorer cela et cliquer sur le lien “Ajouter un autre dossier” pour ouvrir l’Explorateur de fichiers. Pour lequel vous pouvez toujours ajouter des dossiers ultérieurement.

Lorsque la fenêtre contextuelle n’est pas présente, vous devez appuyer sur le bouton “Ajouter un dossier”. Qui vous envoie directement à l’Explorateur de fichiers. Avec cet explorateur de fichiers ouvert, vous pouvez rechercher un dossier que vous souhaitez ajouter et cliquer sur le bouton “Ajouter ce dossier aux images”.

En cas d’ajout de dossiers aux images

Après avoir fermé l’Explorateur de fichiers, vous devez cliquer une fois que vous avez pu ouvrir le dossier que vous venez d’ajouter dans l’application Photos. À l’intérieur, vous cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit, puis sur l’option Présentation dans le menu déroulant.

Au moment où votre écran s’assombrira et le diaporama commencera. Vous pouvez voir des images spécifiques dans le diaporama simplement en maintenant la touche CTRL enfoncée, tout en sélectionnant chaque image dans le dossier. Vous pouvez également sélectionner une chaîne d’images en même temps en maintenant enfoncé le bouton SHIFT et en sélectionnant ainsi la première et la dernière image.

Pour les deux méthodes, vous devez cliquer avec le bouton droit après avoir sélectionné vos images et sélectionné l’option “Ouvrir” dans le menu contextuel. Lorsque l’application Photos est chargée et définie par défaut, vous devez démarrer le diaporama conformément aux instructions.

En utilisant des outils d’image dans l’Explorateur de fichiers

Cette méthode n’utilise pas l’application Photos. Il est basé sur l’utilisation d’outils intégrés dans l’explorateur de fichiers. Ainsi, vous pouvez voir des images dans un diaporama qui se trouve dans n’importe quel dossier de votre ordinateur, une clé USB ou un lecteur externe.

Un exemple de ceci est lorsque vous avez des images qui sont accumulées dans le dossier Téléchargements, vous pouvez sélectionner n’importe quelle image et les regarder dans un diaporama, même si elles sont divisées en sous-dossiers séparés.

Tout d’abord, vous devez cliquer sur l’icône du dossier qui se trouve dans la barre des tâches. Cela pourrait ouvrir l’Explorateur de fichiers. Vous devez accéder au dossier que vos images stockent et cliquer sur une image pour la sélectionner.

L’onglet “Gérer” devrait apparaître avec l’option “Outils d’image” dans la barre d’outils. Vous cliquez sur cette nouvelle entrée “Image Tools” puis appuyez sur le bouton “Slideshow” dans le menu déroulant qui en résulte.

Comment démarrer un diaporama dans l’Explorateur de fichiers

Vos écrans s’assombriront, c’est là que le diaporama commencera. Si vous préférez, vous pouvez voir les images dans un sous-dossier spécifique. Vous devez accéder à ce dossier, sélectionner une image et suivre les étapes.

Très similaire à cette application Photos, vous pouvez voir des images

spécifique à tout diaporama simplement en appuyant et maintenant

la touche CTRL pendant que vous sélectionnez chaque image dans le dossier. Vous pouvez aussi

sélectionner une chaîne d’images en conjonction avec la touche MAJ tout en sélectionnant

La première et la dernière image.

Bien que contrairement à l’application Photos, vous devez sélectionner «Outils d’image» pour les deux cas. Suivi par “Diaporama” pour voir les images que vous avez sélectionnées pour votre présentation. Il vous suffit de faire une tâche très simple, avec un clic droit sur n’importe quelle image, cela permettra la progression des diapositives.