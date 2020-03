Comment regarder Westworld en ligne: diffuser la saison 3 de n’importe où

Les hôtes et les humains convergent plus que jamais, et de chaque parc jusqu’à la vallée au-delà, les choses ne devraient que devenir encore plus confuses alors que la saison 3 orne à nouveau nos écrans à partir du 15 mars. Nous savons que vous ne voudrez pas pour manquer une seule pièce du puzzle, alors lisez la suite pour découvrir comment regarder Westworld en ligne, avec un flux en direct disponible où que vous soyez dans le monde.

Regardez Westworld en ligne: quand et où?

La saison 3 de Westworld commence le 15 mars à 21 h HE / 21 h HP. L’épisode 1 sera téléchargé sur les services de streaming de HBO pour la diffusion ET, ce qui signifie que ceux de Pacific Time pourront diffuser à partir de 18 heures. Les bandes-annonces ont été disséquées et les théories ont été remises en question, mais enfin il est temps de regarder – voici comment.

La saison 3 replongera dans le monde étrange et merveilleux de ce parc à thème fatidique, avec une liste de huit épisodes contrairement aux dix habituels que nous avons l’habitude de recevoir au cours des deux dernières saisons.

Des rumeurs et des théories ont couru sur Internet au cours des 16 mois qui ont suivi la finale de la saison 2, qui nous a tous laissé perplexe. Des rebondissements intrigants de la terre aux sauts dans le temps qui auront probablement un sens dans quelques épisodes, il y a beaucoup de questions sans réponse dans l’air.

Mais vous savez probablement déjà tout cela! Donc, si vous avez juste besoin de vous rappeler comment regarder la saison 3 de Westworld en ligne – ou, en fait, l’un des épisodes précédents – continuez à lire et nous vous dirons votre option depuis votre coin du monde.

Comment regarder Westworld en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Si vous essayez d’accéder à un flux Westworld de l’extérieur de votre pays (peut-être en vacances ou en travaillant à l’étranger?), Vous pourriez avoir du mal à dépasser les restrictions de blocage géographique. HBO, Sky Atlantic et le reste ne sont pas directement accessibles depuis l’extérieur des États-Unis, mais l’installation d’un VPN vous permettra de regarder Westworld en ligne rapidement et facilement.

Un VPN est un réseau privé virtuel qui bloque essentiellement les données sur votre ordinateur des sites Web que vous visitez pour des raisons de sécurité, donc changer votre adresse IP en un pays séparé est aussi simple que de choisir dans une liste déroulante.

Notre préféré est ExpressVPN. Vous pouvez vous connecter rapidement et facilement à de nouveaux emplacements et regarder à partir d’une large gamme d’appareils, des mobiles Android aux consoles de jeux. De plus, Express offre également une garantie de remboursement de 30 jours, et si vous vous inscrivez pour un abonnement de 12 mois, vous pouvez économiser 49% et obtenir trois mois gratuits.

Une fois que vous avez installé votre VPN, sélectionnez simplement le pays vers lequel vous souhaitez basculer dans le menu, et vous pourrez vous diriger vers votre diffuseur normal pour regarder Westworld en ligne.

Comment regarder Westworld en ligne aux États-Unis

La meilleure façon de regarder Westworld en ligne aux États-Unis est via l’un des propres services de streaming de HBO. Si vous utilisez déjà HBO pour votre abonnement au câble, vous pourrez accéder aux derniers épisodes dès qu’ils seront disponibles.

Cependant, vous pouvez également vous inscrire à HBO Now pour 15 $ par mois (plus un essai gratuit de 7 jours) et regarder toute la saison en temps réel. Si vous n’êtes pas prêt à souscrire un abonnement HBO Now distinct et que vous ne recevez pas déjà votre câble via HBO Go, il existe d’autres façons de regarder Westworld en ligne.

Amazon Prime: Si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pouvez ajouter la diffusion HBO à votre plan pour le même coût de 14,99 $ par mois.

Hulu: Ajoutez HBO à votre abonnement Hulu moyennant des frais supplémentaires et vous pourrez conserver tous vos services en un seul endroit.

Assistez à la saison 3 de Westworld le dimanche soir à 21 h HE / 21 h HP à partir du 15 mars.

Comment regarder la saison 3 de Westworld au Royaume-Uni

Westworld sera diffusé via Sky Atlantic au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pouvez tout regarder pendant son déroulement en utilisant un abonnement Now TV. Procurez-vous le Now TV Entertainment Pass pour 5,49 £ par mois pendant quatre ou six mois pour seulement 31,99 £ en ce moment, vous économisant 40% sur votre streaming. Les tarifs mensuels habituels sont de 8,99 £, et vous paierez cela sur une base continue si vous choisissez de profiter de l’essai gratuit de 7 jours.

Et rappelez-vous, si vous êtes loin du Royaume-Uni et que vous souhaitez toujours regarder via Sky ou cet essai Now TV FREE, vous pouvez profiter de cette route VPN comme décrit ci-dessus.

Vous pouvez commencer à regarder la saison 3 de Westworld à partir du lundi 16 mars à 21 h sur Sky Atlantic, puis à la même heure les sept prochains lundis suivants.

Comment regarder Westworld en ligne au Canada

Crave est votre source incontournable pour une gamme de séries HBO et Showtime au Canada. Le service propose des abonnements disponibles auprès de votre câblodistributeur ou un abonnement autonome Crave + Movies + HBO pour 19,98 $ CAD par mois. De plus, vous pouvez profiter d’une semaine supplémentaire gratuitement si vous êtes un nouveau membre.

Vous pouvez regarder des épisodes de la saison 3 le dimanche à 21 h HE.

Comment regarder la saison 3 de Westworld en ligne en Australie

Foxtel a les droits de diffusion sur Westworld en Australie, ce qui signifie que vous pouvez regarder l’intégralité de la saison trois en temps réel. Vous pouvez regarder Westworld en ligne avec l’abonnement Foxtel de base qui coûte 49 AU $ par mois, mais si vous recherchez le package complet avec un abonnement Netflix inclus, vous regardez à 99 $ par mois.

Les épisodes de la saison 3 de Westworld devraient être diffusés Down Under le lundi soir à 20h30 sur Fox Showcase.

Où puis-je regarder les anciens épisodes de Westworld?

Préparez-vous pour la dernière saison en rattrapant les anciens épisodes de Westworld en ligne. Heureusement, il existe de nombreuses façons de grignoter les deux premières saisons, où que vous soyez dans le monde.

NOUS: HBO Now et HBO Go proposent tous deux des épisodes précédents de Westworld pour rattraper leur retard, mais vous pouvez également regarder les saisons un et deux sur DirecTV.

ROYAUME-UNI: Vous pourrez capturer tous les épisodes précédents de Westworld grâce à un Now Entertainment Entertainment Pass. C’est particulièrement pratique si vous cherchez à regarder la saison trois en même temps. Si vous êtes abonné à Sky TV, vous pouvez également regarder les deux dernières saisons de l’émission en utilisant Sky Go.

Partout ailleurs: Si vous ne trouvez pas l’accès à la demande aux anciens épisodes de Westworld où vous êtes, il y a toujours un VPN. Changez simplement votre emplacement aux États-Unis ou au Royaume-Uni et vous pourrez profiter des dernières années d’épisodes de Westworld en utilisant l’un des services énumérés ci-dessus.