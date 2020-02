Comment regarder Wilder vs Fury 2: diffusez en direct le match revanche de boxe de n’importe où samedi

Si le résultat du match revanche Deontay WIlder vs Tyson Fury n’était jugé que sur la conversation trash, celui-ci se dirigerait probablement vers un autre tirage au sort! Mais le temps de la pantomime touche à sa fin et le sérieux de la boxe prendra bientôt le dessus.

C’est un combat que même les fans occasionnels ne voudront pas manquer et nous sommes ici pour vous dire exactement comment diffuser en direct Wilder vs Fury 2, peu importe où vous êtes dans le monde – ainsi que des informations clés comme l’heure Wilder vs Fury, date et undercard.

Le grand combat de ce week-end est promu comme “ une affaire inachevée ”, après que le premier affrontement Wilder vs Fury en 2018 s’est terminé par une décision controversée de tirage au sort. Rien de moins que le titre des poids lourds WBC est en jeu à Las Vegas, les deux boxeurs défendant également des records invaincus.

Aide-mémoire Wilder vs Fury 2

Le match revanche Tyson Fury vs Deontay Wilder se déroule à Las Vegas à l’emblématique MGM Grand ce samedi 22 février.

Le spectacle commence à 19h00 ET / 16h00 PT avec beaucoup d’action undercard à apprécier avant que les têtes d’affiche commencent leur promenade sur le ring quelque part autour minuit HE / 21 h HP, ce qui signifie que l’heure britannique de Wilder vs Fury 2 ne devrait pas se produire avant environ 5h GMT.

Debout à un imposant 6 pieds 7 pouces de hauteur, Deontay Wilder est tout simplement un artiste KO. L’Américain de 34 ans possède un dossier de 42-0-1 qui comprend 41 victoires stupéfiantes par KO. Le plus récent a vu le plancher du bombardier de bronze Luis Ortiz en novembre 2019 pour une nouvelle victoire décisive.

De l’autre côté du ring, la taille de l’homme britannique Tyson Fury est un 6 pieds 9 pouces encore plus intimidant. Le favori des fans de Manchester s’envolera pour Vegas avec un dossier de 29-0-1 avec 20 victoires par KO. Il est surtout connu pour avoir vaincu Wladimir Klitschko en 2015 pour devenir le champion incontesté des poids lourds du monde.

À présent, vous pouvez probablement dire que cela a le potentiel de devenir un combat légendaire, alors permettez-nous de vous dire comment diffuser en direct Wilder vs Fury 2 et regarder toute l’action de Vegas en temps réel.

Comment regarder Wilder vs Fury 2: diffusez en direct le grand combat de l’extérieur de votre pays

Lisez la suite pour des informations spécifiques sur qui montre Wilder vs Fury 2 à la télévision et PPV dans différents pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais la première chose à noter est que toute personne se trouvant à l’étranger pour le grand combat peut toujours regarder Tyson Fury vs Deontay Wilder via leur diffuseur ou service domestique habituel en utilisant un VPN. Autrement connu sous le nom de réseau privé virtuel, c’est un astucieux logiciel qui vous permet d’accéder au contenu de votre pays d’origine en toute légalité. Surtout, cela signifie que vous n’aurez pas à flâner dans les coins les plus vagues d’Internet pour un flux.

Nous avons testé de manière exhaustive toutes les meilleures options VPN et pouvons affirmer en toute sécurité qu’ExpressVPN est le meilleur service complet pour diffuser Fury vs Wilder. Pourquoi? Nos évaluateurs ont constaté qu’il était facile à configurer, offrait des connexions fiables et offrait des fonctionnalités de sécurité impressionnantes.

De plus, il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours et vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS lorsque vous vous inscrivez à un plan annuel. C’est un coup de grâce!

Wilder vs Fury 2 en direct: regardez le combat aux États-Unis

Wilder vs Fury 2 est un événement à la carte aux États-Unis qui est promu conjointement par Fox Sports et ESPN +. C’est un combat coûteux, bien sûr, avec le prix Fury vs Wilder 2 fixé à 79,99 $ – bien plus que partout ailleurs dans le monde.

Si vous crachez la pâte, vous pouvez utiliser l’application Fox Sports pour diffuser en direct Wilder vs Fury. Alternativement, passer par ESPN + et vous inscrire à un sous-marin d’un an dans le processus vous donnera accès à des tonnes de contenu supplémentaire, y compris l’UFC, le football, le hockey, le baseball … même le cricket si vous le souhaitez!

Et si vous êtes en dehors des États-Unis et que vous souhaitez surveiller votre couverture locale, n’oubliez pas que vous pouvez toujours essayer l’offre GRATUITE de 3 mois d’ExpressVPN. Son plan annuel est la meilleure option VPN et la moins chère pour les fans de boxe et d’autres sports, vous permettant de regarder les flux en direct Fury vs Wilder où que vous soyez dans le monde

Diffusez le combat Fury en direct au Royaume-Uni

De la tête au box-office de BT Sport

BT Sport Box Office est le diffuseur de télévision britannique exclusif WIlder vs Fury 2, ce qui signifie que vous pouvez acheter le combat sur BT TV, Sky ou Virgin Media – et diffuser en direct Wilder vs Fury 2 où que vous soyez dans le pays.

BT a fixé le prix britannique de WIlder vs Fury 2 à 24,95 £ et l’action principale commencera vers 2 heures du matin le dimanche 23 février. Le bombardier de bronze et le roi tzigane devraient commencer leur promenade sur le ring très attendue vers le sonner vers 5 heures du matin, quand vous voudrez certainement avoir un flux en direct de qualité Wilder vs Fury en place et en cours d’exécution sur votre appareil préféré.

Pas au Royaume-Uni ce week-end? Essayez ExpressVPN et obtenez trois mois GRATUITS avec cette offre

Comment regarder Wilder vs Fury 2: retransmettre en direct le grand combat de cette semaine en provenance d’Australie

Connectez-vous au Main Event

Comme pour le premier combat entre les deux poids lourds, Main Event est la chaîne PPV pour regarder Fury vs Wilder en Australie. Son prix est de 49,95 $ et l’action devrait débuter le dimanche 23 février à 13h00 AEDT / 10h00 AWST – des heures vraiment sociables par rapport à d’autres parties du monde.

Les Australiens qui se trouvent hors du pays mais veulent se connecter à la couverture du Main Event peuvent profiter d’un service VPN comme ExpressVPN, qui est d’une grande valeur et vous offre 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un plan de 12 mois.

Diffusion en direct de Wilder contre Fury en direct en Nouvelle-Zélande

Les fans basés en Nouvelle-Zélande peuvent assister à ce match revanche de boxe majeur sur Sky Arena. Semblable à la plupart des autres plateformes de streaming, vous devrez payer le PPV, qui coûte 39,95 $.

La carte principale débutera vers 14 heures, mais si vous voulez simplement regarder le match principal, cela ressemblera plus à 17 heures.

Fury vs Wilder 2: détails undercard

En plus de regarder Tyson Fury affronter Deontay Wilder, il y a un certain nombre d’autres combats à succès prévus ce samedi à Vegas.

La première rencontre undercard de la nuit sera un combat junior de poids moyen entre Sebastian Fundora et Daniel Lewis. Bien qu’aucun des deux ne soit un nom connu, c’est un choc intrigant pour les fans de boxe désireux d’avoir un aperçu potentiel de l’avenir. Le principal sujet de discussion ici est le fait que Fundora mesure 6 pieds 5 pouces mais parvient toujours à faire les 154 livres. Lewis, pour sa part, est un combat australien prometteur qui a déjà combattu aux Jeux olympiques.

Après cela, Emanuel Navarrete défendra son titre WBO super bantamweight dans la nuit contre le challenger Jeo Tupas Santisima juste avant l’événement principal. Les poids lourds Charles Martin (27-2-1, 24 KO) et Gerald Washington (20-3-1, 13 KO) entreront également sur le ring dans un éliminateur de titre potentiel.

Wilder vs Fury 2 aura lieu le samedi 22 février au MGM Grand de Las Vegas. L’action débute à 18 h, heure du Pacifique américain, à 21 h HE et à 2 h 00, heure du Royaume-Uni. Cependant, avec une undercard complète à passer avant que Fury et Wilder ne reprennent le ring, l’événement principal ne devrait pas commencer avant 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni. Cela signifie que vous allez brûler l’huile de minuit ou définir une alarme précoce si vous souhaitez regarder toute l’action en direct. Si vous souhaitez en faire une nuit complète, voici ce que vous pouvez attendre.

Tout – le meilleur VPN n ° 1

