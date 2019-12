Comment regarder Winter Love Island en ligne: diffusion gratuite depuis le Royaume-Uni ou l'étranger

Nous échangerions beaucoup plus tôt des chocolats chauds pour des cocktails, des pulls pour des maillots de bain et des mensonges sur la plage – et les producteurs de Love Island semblent d'accord, car ils ont lancé la toute première Winter Love Island!

Vous ne pouvez pas attendre des re-couplages choquants et un drame de villa? Continuez votre lecture pour découvrir comment regarder Winter Love Island en ligne, où que vous soyez.

Regardez Love Island en ligne: quand et où? ITV2 est votre destination de vacances, Winter Love Island sera diffusée le dimanche 12 janvier. Nous n'avons pas encore d'heure spécifique mais mettons à jour cette page régulièrement, alors continuez à vérifier.

Nous adorons notre cadeau de Noël d'ITV cette année – une autre saison de Love Island! C'est vrai, plus besoin d'attendre 12 mois pour obtenir votre solution, la série télévisée à succès sera de retour pour améliorer le mois de janvier de tout le monde.

Compte tenu de la période de l'année, l'Espagne n'était malheureusement pas une option – mais l'Afrique du Sud lumineuse et ensoleillée était disponible à la place, et des pics furtifs que nous avons vus, la nouvelle villa vaut 5,3 millions, c'est deux fois la taille de la villa à Majorque!

Et il y a un autre changement dans cette émission en dehors de l'emplacement, Caroline Flack a dû démissionner en raison des accusations d'agression contre son petit ami. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas laissé sans hôte, car Laura Whitmore remplacera son remplaçant.

Donc, si vous êtes prêt à mettre tous vos œufs dans le même panier, nous pouvons garantir que ce spectacle est 100% de votre type sur papier. Déjà prêt à regarder les célibataires de cette année trouver l'amour? Tout comme nous, continuez à faire défiler vers le bas pour savoir comment regarder Winter Love Island en ligne, que vous soyez au Royaume-Uni ou que vous n'ayez pas de vacances.

Comment regarder Winter Love Island en ligne gratuitement au Royaume-Uni:

Si vous allez être au Royaume-Uni tout au long du spectacle, il ne pourrait pas être plus facile de le regarder. Rassemblez simplement vos amis et votre famille autour de la télévision le dimanche 12 janvier, date de sa première, et bien que nous n'ayons pas encore d'heure de début spécifique – nous mettrons à jour cette page régulièrement, alors assurez-vous de continuer à vérifier!

Mais si vous préférez regarder Love Island en ligne, vous pouvez facilement la regarder via le site Web d'ITV ou la regarder sur vos appareils mobiles via l'application ITV Hub que vous pouvez téléchargez ici pour Android et ici pour votre iPhone ou iPad.

L'autre façon de regarder ITV en ligne est de passer par TVPlayer.com – nous préférons en fait cette option car le flux a tendance à être de meilleure qualité et plus robuste. C'est aussi un site plus rapide, plus réactif et plus rapide à mettre en service. C'est toujours gratuit et légal aussi.

Comment regarder Winter Love Island en ligne à l'extérieur du pays:

Si vous êtes du Royaume-Uni et que vous avez prévu des vacances pendant le spectacle, nous ne serons pas jaloux que vous soyez au soleil pendant que nous faisons face à la pluie – nous vous dirons simplement comment vous pouvez toujours obtenir votre dose et éviter tout blocage géographique gênant. En utilisant un VPN, vous pouvez changer votre adresse IP en une au Royaume-Uni qui vous permettra de diffuser l'événement en utilisant votre compte ITV. Continuez à lire et nous vous montrerons comment.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons les recommander comme les trois meilleurs VPN actuellement disponibles: 1. Express VPN (livré avec une garantie de remboursement de 30 jours)

Il s'agit du meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Vérifiez Express VPN et obtenez 3 mois GRATUITS avec un plan annuel

2. NordVPN La technologie SmartPlay fait de NordVPN un excellent choix abordable pour le streaming

3. IPVanish prend en charge jusqu'à 10 appareils, donc idéal en déplacement et en mettant l'accent sur la sécurité Et même si un VPN est l'antidote parfait pour partir en vacances sans votre solution Winter Love Island, ce n'est pas tout pour quoi ils sont bons. Du déblocage de sites restreints à l'observation de Netflix et Hulu à l'étranger, en passant par l'ajout d'un niveau de sécurité supplémentaire pour les opérations bancaires et les achats, un VPN est toujours utile.

Qui accueillera Winter Love Island?

Même si Caroline Flack a été le visage familier des cinq dernières années pour cette émission populaire, elle a démissionné cette année car elle a été accusée d'avoir agressé son petit ami Lewis Burton.

Et il a finalement été annoncé que Laura Whitmore remplacera Caroline en tant qu'animatrice de cette série télévisée à succès. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler d'elle auparavant, Whitmore est un diffuseur et actrice irlandais.

Les fans peuvent être assurés que ce sera le seul grand changement à se produire, vous pouvez toujours vous attendre à voir le comédien Iain Stirling faire des blagues et exprimer la série.

Qui ont été les gagnants de Love Island 2019?

Amber Gill et Greg O'Shea, et bien qu'ils se soient maintenant séparés – il est sûr de dire qu'ils étaient le couple préféré de tout le monde depuis un certain temps. Amber est entrée dans la villa le premier jour et même si elle a eu un peu de mal, elle s'est définitivement hissée au sommet en étant couronnée gagnante – et Greg est entré dans la villa le jour 43.

Qu'obtiennent les gagnants de Winter Love Island UK?

En plus de trouver leurs âmes sœurs bien sûr, ils obtiennent également la modique somme de 50 000 £ qu'ils peuvent choisir de partager avec leur partenaire ou de garder pour eux. Et bien sûr, ils peuvent être couronnés alors que les gagnants de cette année descendent inévitablement dans le Temple de la renommée de Love Island.