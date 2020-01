Comment regarder Wolves vs Man United: diffuser en direct le football de troisième tour de la FA Cup depuis n’importe où en ce moment

Le troisième tour de la FA Cup voit l’entrée des équipes de haut niveau et avec lui quelques affrontements en Premier League.

Samedi voit l’un de ces grands affrontements en équipe, Man United se rendant aux Wolves lors d’une répétition des deux rencontres du tournoi en quarts de finale de la saison dernière. Lisez la suite pour regarder toute l’action de la FA Cup en temps réel, peu importe où vous êtes dans le monde, avec notre guide de diffusion en direct Wolves vs Man United.

Les loups ont été éliminés 2-1 la dernière fois, mais de quel côté se qualifiera pour le prochain tour cette fois?

Wolves vs Man United – où et quand

Cette épreuve de force de la FA Cup de troisième ronde aura lieu au stade Molineux.

Le jeu lui-même démarre à 17 h 31 GMT (12 h 31 HE ou 9 h 31 HE aux États-Unis et 4 h 31 AEDT en Australie dimanche matin).

Avec un seul point séparant les deux équipes de la ligue, le match de samedi sur le papier semble être une affaire très disputée. United entre dans le match à la suite d’une défaite dommageable à Arsenal, tandis que les Wolves ont subi deux défaites en championnat au rebond – la plus récente étant une défaite de 2-1 contre Watford en difficulté.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer entrent dans le match avec un œil sur leur derby de demi-finale de la Coupe EFL avec Manchester City mardi, ce qui pourrait donner un avantage à l’équipe de Nuno Espirito Santo.

C’est une rencontre de FA Cup à ne pas manquer. Ci-dessous, nous allons vous expliquer les meilleures façons de regarder l’action au Royaume-Uni et dans le reste du monde afin que vous puissiez vous assurer que vous pouvez facilement diffuser en direct Wolves vs Man United.

Diffusion en direct Wolves vs Man United de l’extérieur de votre pays

Aux Etats-Unis? Ensuite, continuez à faire défiler, car nous avons vos options de visualisation ci-dessous … alerte spoiler, vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +. Et les fans de foot au Royaume-Uni et dans Down Under peuvent également voir qui y diffuse.

Mais si vous êtes à l’étranger pour le jeu et que vous ne pouvez pas regarder votre couverture à domicile en ligne parce qu’elle est géo-bloquée, nous avons une alternative pratique pour vous permettre de regarder comme si vous étiez de retour sur votre canapé.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur service VPN actuellement disponible.

VPN express (qui est également livré avec une garantie de remboursement de 30 jours) est le meilleur VPN classé au monde en ce moment. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Vérifiez Express VPN et obtenez 3 mois supplémentaires gratuits lorsque vous vous abonnez à un plan annuel.

Et n’oubliez pas qu’un VPN n’est pas seulement pour le football … vous pouvez en faire beaucoup. Du déblocage de sites restreints et de la surveillance de Netflix dans d’autres pays à l’ajout d’une couche de sécurité supplémentaire pour les achats et les opérations bancaires en ligne.

Comment diffuser en direct Wolves vs Man United au Royaume-Uni

BT Sport a une fois de plus des droits exclusifs de diffusion en direct au Royaume-Uni pour la part du lion de la FA Cup de cette saison, y compris ce match. Il vous en coûtera seulement 10 £ par mois pour vous abonner si vous êtes déjà un client de BT fixe ou à large bande, mais ce prix augmente à 16 £ par mois si vous avez Sky TV avec BT Broadband. De même, si vous avez Sky TV et TalkTalk TV et que vous n’avez pas BT Broadband, ce coût s’élève à 29,99 £.

Si vous cherchez à diffuser le jeu, l’application BT Sport ou BTSport.com est l’endroit où vous devez aller, permettant la visualisation sur mobile, tablette et PC.

Et maintenant, BT a enfin introduit un pass mensuel BT Sport autonome, qui vous permet de payer 25 £, quels que soient les autres abonnements que vous avez.

La couverture commence à 17 h sur BT Sports 1 et sera également diffusée sur la nouvelle chaîne BT Sport Ultimate, qui présentera le jeu en glorieux HDR et 4K, avec le son Dolby Atmos.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni ce dimanche, vous devrez télécharger un VPN et suivre les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Hors du Royaume-Uni ce soir? Essayez de regarder le match depuis l’étranger et vous constaterez que la couverture de la BBC a été géo-bloquée. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas regarder – vous pouvez télécharger et installer un service VPN, qui vous aidera à faire en sorte que votre ordinateur portable ou mobile apparaisse comme s’il était de retour au Royaume-Uni …

Comment regarder la FA Cup: diffusion en direct aux États-Unis GRATUITEMENT

Le service d’abonnement en ligne ESPN + a de nouveau le droit de diffuser la FA Cup aux États-Unis cette saison

Il ne coûte que 4,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de streamer TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Ce choc du troisième tour intrigant démarre à 12 h 31 HE et à 9 h 31 aux États-Unis, et vous pouvez vous inscrire ici pour y accéder sur ESPN +.

Comment diffuser Wolves vs Man United en Australie

ESPN a une fois de plus réussi à empocher les droits de diffusion de la FA Cup, donc idéal si vous êtes déjà abonné à sa suite de chaînes.

Sinon, vous pouvez choisir Kayo Sports. Le forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser sur deux appareils simultanément. Alternativement, le service propose également un package Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Leurs applications signifient que vous pouvez y accéder depuis votre appareil choisi où que vous soyez (bien que vous ayez besoin d’un VPN si vous l’emportez à l’étranger).

Comment diffuser Wolves vs Man United au Canada

SportsNet World est la voie à suivre si vous souhaitez regarder le match au Canada. Bien qu’ils aient peut-être perdu les droits du football de Premier League dans la région au profit de DAZN, un abonnement à Sportsnet coûte actuellement 19,99 $ par mois et vous donnera un accès en direct aux matchs de la NBA, de la NFL, de la LNH et de la MLB. Si tout ce qui vous intéresse, c’est l’action de la FA Cup le week-end, le service propose également un laissez-passer de 7 jours pour 9,99 $.

