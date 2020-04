Comment regarder WrestleMania 36: diffuser en direct le WWE PPV en ligne gratuitement dès maintenant

Les sports en direct peuvent être en vacances prolongées en raison de la pandémie de coronavirus, mais le spectacle incontournable qu’est la WWE WrestleMania se déroule ce week-end – et le début de l’action n’est plus qu’à quelques instants. Il y a quelques différences par rapport aux années précédentes, comme vous vous en doutez, mais nous sommes là pour vous renseigner et vous dire comment regarder une diffusion en direct de WrestleMania 36 en 2020 de n’importe où dans le monde – gratuitement, rien de moins!

Aide-mémoire de WWE WrestleMania 36

WrestleMania 36 se déroule sur deux nuits ce week-end – Samedi 4 avril et dimanche 5 avril – pour la première fois dans l’histoire de la WWE. L’action débute à 19 h HE les deux jours, soit 16 h HP, minuit (12h) BST et 9h AEST le lendemain matin. En règle générale, les émissions de WrestleMania durent environ cinq heures, mais nous nous attendons à ce que l’action soit divisée cette année avec environ 2-3 heures de wrasslin ‘chaque jour.

Que vous y pensiez comme le Show of Shows, le Showcase of the Immortals, ou juste une autre excuse pour jeter des brewskis le week-end, il ne fait aucun doute que WrestleMania est l’événement le plus prestigieux du calendrier de la WWE. Ce n’est pas différent en 2020, même si WrestleMania 36 semble légèrement différent des versements précédents.

La principale chose à savoir est que WrestleMania 36 se tiendra à huis clos pour la première fois de son illustre histoire – et qu’elle se déroulera sur deux nuits cette année. Le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, est le principal “ lieu ”, après le déplacement de l’événement du stade Raymond James à Tampa en raison de restrictions sur les rassemblements de masse pendant la pandémie de coronavirus, mais d’autres lieux devraient également figurer ce week-end samedi , Le 4 avril et le dimanche 5 avril.

Il y a également eu un changement majeur dans la carte WrestleMania 36, ​​après que Roman Reigns se soit retiré de son épreuve de force du Championnat universel contre Goldberg pour des problèmes de coronavirus – Braun Strowman est taquiné en remplacement de l’affrontement. Ailleurs, Dana Brooke et Rey Mysterio sont également en quarantaine et manqueront l’événement.

La doublure argentée pour les fans de la WWE est que WrestleMania 36 sera hébergé par nul autre que Rob Gronkowski, la légende de la NFL et ancienne star des New England Patriots. Gronk a remporté trois anneaux du Super Bowl et a remporté cinq apparitions au Pro Bowl au cours de sa carrière écourtée, se retirant du jeu comme la meilleure fin de tous les temps aux yeux de beaucoup.

Les autres points forts de la carte WrestleMania 36 incluent The Undertaker vs AJ Styles dans une bagarre Boneyard, et un match de rancune à l’ancienne entre Edge et Randy Orton. Le combat phare de la nuit, cependant, est la confrontation au championnat de la WWE entre l’actuel détenteur du titre Brock Lesnar et Drew McIntyre.

Prêt à passer à l’action? Nous vous indiquerons ci-dessous les meilleures façons de diffuser en direct WrestleMania 36 – GRATUITEMENT, rien de moins! Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le grand paiement à la carte de la WWE ce week-end.

Comment diffuser en direct WWE WrestleMania depuis l’extérieur de votre pays

Si vous lisez ceci aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie, n’hésitez pas à faire défiler vers le bas, car nous avons décrit ci-dessous toutes vos options de streaming en direct WrestleMania 36. Si vous êtes du Japon et que vous voulez voir les Kabuki Warriors défendre leurs ceintures WWE Women’s Tag Team contre Alexa Bliss et Nikki Cross, passez directement au WWE Network – où une offre d’essai gratuite vous attend (plus d’informations ci-dessous).

Mais si vous n’avez pas la chance d’être dans un pays où la seule façon d’attraper la lutte est par le biais de PPV coûteux ou via un flux illégal sommaire que vous avez trouvé dans les ruelles d’Internet, vous découvrirez peut-être que votre la couverture locale est géo-bloquée où que vous soyez. Si tel est le cas, vous voudrez utiliser un logiciel intelligent appelé VPN pour pouvoir regarder un flux en direct WWE plus fiable et sécurisé comme vous le feriez chez vous.

Il y a littéralement des centaines de VPN parmi lesquels choisir, mais comme pour nos tests approfondis, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un rabais de 49% et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre géniale pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite accéder facilement à un flux en direct WWE 36 en ligne à partir de pratiquement n’importe où dans le monde – y compris gratuitement.

Diffusion en direct gratuite de WrestleMania 36: comment regarder sur le réseau WWE

Nous allons directement à la chasse et dire que le réseau WWE devrait être le premier arrêt de tout le monde pour la couverture de lutte la plus complète de la planète. Il s’agit d’un service d’abonnement payant (pensez à Netflix, mais uniquement pour la WWE) disponible à peu près partout dans le monde, de l’Afghanistan au Zimbabwe et aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

La liste des appareils sur lesquels vous pouvez regarder est presque aussi longue, avec des applications pour iOS et Android, PlayStation, Xbox, Apple TV, Roku et Smart TV toutes incluses.

Le coût varie bien sûr selon le pays dans lequel vous vous trouvez, mais les factures mensuelles de 9,99 $ ou 9,99 £ aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient vous donner une idée approximative. Cela inclut la diffusion en direct de WrestleMania 36, ​​ainsi que la possibilité de revoir chaque PPV mis en place non seulement par la WWE, mais aussi par WCW et ECW.

Vous voulez juste regarder l’action de l’événement principal ce week-end et vous ne voulez pas du réseau WWE après ce soir? Vous avez de la chance car il y a essai gratuit du service disponible. Rendez-vous simplement sur le réseau WWE pour vous inscrire et les nouveaux abonnés pourront voir par eux-mêmes si cela leur convient.

Comment diffuser en direct WrestleMania 36: regarder gratuitement aux États-Unis

Si vous regardez depuis les États-Unis, alors vous abonner au réseau WWE est votre meilleur pari car c’est le moyen le plus rentable de regarder, car son essai gratuit d’un mois vous permettra de saisir toute l’action de ce soir sans perdre un centime .

Des fournisseurs à la carte comme Dish et Xfinity présentent également WrestleMania 36 à la télévision, mais le prix est fixé à 59,99-69,99 $ – une grande partie de votre budget de stockage de papier toilette. Et si vous recherchez plus que des costumes ridicules et des paroles de poubelle, n’oubliez pas que Disney Plus offre actuellement un essai gratuit de 7 jours et propose un tas de contenu génial – des Simpsons à Star Wars, Marvel et Pixar.

N’oubliez pas non plus que si l’essai gratuit du réseau WWE n’est pas disponible où que vous soyez, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour accéder au service comme vous le feriez depuis chez vous.

Comment diffuser gratuitement WrestleMania en direct au Canada

Comme c’est le cas dans le pays d’origine de la WWE, le réseau WWE est également l’endroit le moins cher et le plus pratique pour regarder WrestleMania 36 au Canada. Cependant, vous pouvez choisir d’aller avec SaskTel, Shaw ou BellMTS – mais attendez-vous à payer des prix similaires aux fournisseurs de PPV aux États-Unis.

Et toute personne à l’extérieur du Canada qui souhaite diffuser en direct WrestleMania 36 comme elle le ferait dans le Grand Nord blanc devrait envisager d’essayer un VPN pour accéder aux services et à la couverture qu’elle aurait normalement avec un pack de 6 Moosehead à portée de main.

Comment diffuser en direct WWE WrestleMania 36: détails gratuits de la diffusion en direct au Royaume-Uni

Léchant ses blessures après la fin du sport en direct dans le monde entier, BT Sport joue actuellement à Scrooge et refuse de diffuser en direct WrestleMania 36 en ligne. Vous pouvez payer 19,95 £ pour le regarder via BT Sport Box Office, qui est disponible pour les abonnés BT, Sky et Virgin Media.

Pourtant, bien qu’il s’agisse de l’une des options PPV mondiales les plus abordables, il jette toujours 20 £ de votre fonds de désinfectant pour les mains lorsque vous pouvez regarder WrestleMania 36 en ligne gratuitement avec le réseau WWE gracieuseté de son essai GRATUIT d’un mois.

Comme toujours, utilisez un VPN pour regarder la WWE comme vous le feriez normalement au Royaume-Uni si vous vous trouvez à l’étranger pour WrestleMania 36.

Comment regarder WrestleMania 2020: diffusion en direct gratuite en Australie

Si vous êtes en Australie, WrestleMania sera diffusé en direct à 9h00 AEST dimanche et lundi matin sur la chaîne PPV du Foxtel Main Event, où il en coûte 30 $.

Heureusement cependant, WWE Network est également disponible en Australie, donc c’est aussi un bon choix si vous préférez économiser de l’argent et même pouvoir regarder à nouveau tous les événements PPV de la WWE.

Comment diffuser gratuitement WrestleMania 36 au Japon

Les Kabuki Warriors sont les championnes en titre de la WWE Women’s Tag Team et défendront leur ceinture à WrestleMania 36 contre les adversaires Alexa Bliss et Nikki Cross. Cela signifie que les fans de catch au Japon ont toutes les raisons de vouloir se lever tôt dimanche et lundi matin, l’action WrestleMania devant commencer à 8h00, heure normale du Japon, les deux jours.

Le réseau WWE est disponible au Japon depuis quelques années et, compte tenu de son offre d’essai gratuite, est le moyen le plus abordable d’obtenir une diffusion en direct de WrestleMania au Japon. Les options PPV locales existent certainement – vérifiez votre fournisseur, mais DMM.com, J: Com et Sukachan offrent probablement tous l’événement – mais ne représentent pas nécessairement le meilleur rapport qualité-prix.

WrestleMania 36: carte complète pour le plus grand événement de la WWE 2020

• Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre – Championnat de la WWE

• Goldberg (c) contre TBC – Match Firehouse Funhouse

• Edge contre Randy Orton – Dernier homme debout match

• The Undertaker vs AJ Styles – Match de Boneyard

• Sami Zayn (c) contre Daniel Bryan – Championnat intercontinental

• Kevin Owens contre Seth Rollins

• Bayley (c) contre Sasha Banks contre Lacey Evans contre Tamina contre Naomi – Fatal 5-Way pour le championnat féminin SmackDown

• Aleister Black contre Bobby Lashley

• The Street Profits (c) contre Austin Theory & Angel Garza – Championnats par équipe Raw Tag

• Elias contre Baron Corbin

• The Miz & John Morrison (c) vs The New Day vs. The Usos – Match de triple menace pour les championnats par équipes SmackDown Tag

• Otis contre Dolph Ziggler

• The Kabuki Warriors (c) contre Alexa Bliss & Nikki Cross – Championnats par équipes féminines

