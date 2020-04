Comment regarder WrestleMania 36 gratuitement: diffusez en direct le WWE PPV n’importe où en 2020

WrestleMania de la WWE peut être une bête différente en 2020, mais c’est toujours l’événement le plus prestigieux du calendrier de lutte professionnelle. La pandémie de coronavirus signifie que la vitrine des immortels de cette année s’étalera sur deux jours, donc les plus grands combats sont encore à venir ce dimanche. Nous sommes ici pour vous renseigner et vous expliquer comment diffuser en direct WrestleMania 36 gratuitement – regardez toute l’action se dérouler de n’importe où avec l’aide de notre guide détaillé.

Aide-mémoire: heure et date de WrestleMania 36

La première nuit de WrestleMania 36 s’est déroulée le samedi 4 avril, donc tous les regards sont maintenant sur la deuxième partie – tenue aujourd’hui Dimanche 5 avril. la première cloche devrait sonner à 19 h HE ce soir, qui est 16h PT, minuit (12h) BST et 9h AEST le lendemain matin. Ci-dessous, nous décrivons toutes les meilleures options de diffusion en direct WrestleMania gratuites. Si vous rencontrez des problèmes sous forme de blocage géographique, gagnez du temps et prenez un VPN pour vous connecter comme vous le feriez normalement depuis chez vous.

Détenu à huis clos en raison du virus Covid-19, WrestleMania 36 se déroule désormais principalement au WWE Performance Center à Orlando, en Floride – l’événement ayant été déplacé du Raymond James Stadium de Tampa en raison de restrictions sur les rassemblements de masse aux États-Unis. .

ALERTE SPOIL: quelques résultats de WrestleMania 36 sont révélés ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour plus de détails sur la façon de regarder WrestleMania et de diffuser gratuitement le WWE PPV ce soir.

La carte WrestleMania 36 a également connu quelques bouleversements en raison de la situation sans précédent. Roman Reigns s’est retiré de son épreuve de force pour le championnat universel contre Goldberg – après quoi le remplaçant Braun Strowman a remporté une victoire choc samedi et est maintenant le nouveau détenteur de la ceinture. Lisez la suite pour une liste complète des résultats de WrestleMania 36 hier soir.

Ce soir s’annonce comme un spectacle encore plus grand et plus méchant. Dans le combat pour le titre de champion de la WWE, Brock Lesnar défendra son titre contre Drew McIntyre, tandis que plus de fans de la vieille école ont Edge contre Randy Orton à espérer. Il y a aussi un match Firefly Funhouse qui oppose John Cena à Bray Wyatt et bien plus encore.

Une fois de plus, la légende de la NFL et l’ancienne star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Rob Gronkowski, animera la soirée – bien que sur la base de la nuit dernière, même les fans purs et durs des Pats comme cet écrivain n’attendraient pas plus qu’un camée grinçant et un blazer bodacious de Gronk ce soir. Il a déçu encore plus que la vue de la WWE se déroulant sans qu’une seule bière ne soit renversée dans le public …

Prêt à gronder? Nous vous indiquerons ci-dessous les meilleures façons de diffuser en direct WrestleMania 36 – GRATUITEMENT, rien de moins! Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le grand paiement à la carte de la WWE ce week-end.

Comment diffuser en direct WWE WrestleMania depuis l’extérieur de votre pays

Si vous lisez ceci aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie, n’hésitez pas à faire défiler vers le bas, car nous avons décrit ci-dessous toutes vos options de streaming en direct WrestleMania 36.

Mais si vous n’avez pas la chance d’être dans un pays où la seule façon d’attraper la lutte est par le biais de PPV coûteux ou via un flux illégal sommaire que vous avez trouvé dans les ruelles d’Internet, vous découvrirez peut-être que votre la couverture locale est géo-bloquée où que vous soyez. Si tel est le cas, vous voudrez utiliser un logiciel intelligent appelé VPN pour pouvoir regarder un flux en direct WWE plus fiable et sécurisé comme vous le feriez chez vous.

Avec autant de VPN parmi lesquels choisir, trouver celui qui vous convient peut être difficile. Mais sur la base de nos tests approfondis, nous recommandons fortement ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et simple à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie de remboursement flexible de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à discuter. Encore mieux, vous pouvez acheter un plan annuel pour un rabais de 49% et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre géniale pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur se connecter. Vous pourrez ensuite facilement regarder gratuitement un flux en direct WWE 36, où que vous soyez dans le monde.

Diffusion en direct de WrestleMania gratuite: regardez WrestleMania 36 gratuitement en ligne sur le réseau WWE

Nous allons directement à la chasse et dire que le réseau WWE devrait être le premier arrêt de tout le monde pour la couverture de lutte la plus complète de la planète. Il s’agit d’un service d’abonnement payant (pensez à Netflix, mais uniquement pour la WWE) disponible à peu près partout dans le monde, de l’Afghanistan au Zimbabwe et aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

La liste des appareils sur lesquels vous pouvez regarder est presque aussi longue, avec des applications pour iOS et Android, PlayStation, Xbox, Apple TV, Roku et Smart TV toutes incluses.

Le coût varie bien sûr selon le pays dans lequel vous vous trouvez, mais les factures mensuelles de 9,99 $ ou 9,99 £ aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient vous donner une idée approximative. Cela inclut la diffusion en direct de WrestleMania 36, ​​ainsi que la possibilité de revoir chaque PPV mis en place non seulement par la WWE, mais aussi par WCW et ECW.

Vous voulez juste regarder l’action de l’événement principal ce week-end et vous ne voulez pas du réseau WWE après ce soir? Vous avez de la chance car il y a essai gratuit du service disponible. Rendez-vous simplement sur le réseau WWE pour vous inscrire et les nouveaux abonnés pourront voir par eux-mêmes si cela leur convient.

Comment diffuser en direct WrestleMania 36: regarder gratuitement aux États-Unis

Si vous voulez savoir où regarder WWE WrestleMania aux États-Unis, alors vous abonner au réseau WWE est votre meilleur pari ce dimanche. C’est confortablement le moyen le moins cher de se lancer dans l’action, car son essai gratuit d’un mois vous permettra de saisir toute l’action de ce soir sans perdre un centime.

Des fournisseurs à la carte comme Dish et Xfinity présentent également WrestleMania 36 à la télévision, mais le prix est fixé à 59,99-69,99 $ – une grande partie de votre budget de stockage de papier toilette. Et si vous recherchez plus que des costumes ridicules et des paroles de poubelle, n’oubliez pas que Disney Plus offre actuellement un essai gratuit de 7 jours et propose un tas de contenu génial – des Simpsons à Star Wars, Marvel et Pixar. Bien que certains costumes ridicules et discussions trash puissent se poursuivre dans The Avengers …

Dans le cas peu probable où vous êtes à l’étranger, où l’essai gratuit du réseau WWE n’est pas disponible, n’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN vous permettra de diffuser tous les services que vous auriez normalement depuis chez vous aujourd’hui.

Comment diffuser gratuitement WrestleMania 36 au Canada

Comme c’est le cas dans le pays d’origine de la WWE, le réseau WWE est également l’endroit le moins cher et le plus pratique pour regarder WrestleMania 36 au Canada. Cependant, vous pouvez choisir d’aller avec SaskTel, Shaw ou BellMTS – mais attendez-vous à payer des prix similaires aux fournisseurs de PPV aux États-Unis.

Ceux actuellement à l’extérieur du Canada qui veulent savoir où diffuser en direct WrestleMania 36 devraient envisager d’essayer un VPN pour accéder aux services et à la couverture qu’ils auraient normalement depuis leur domicile. Un pack de 6 givrés de Moosehead ou de Maudite parfaitement versé un dimanche soir en regardant la WWE gratuitement? On pourrait presque penser que c’était comme d’habitude en ce moment!

Comment diffuser en direct WWE WrestleMania 36: détails gratuits de la diffusion en direct au Royaume-Uni

Les fans de catch basés au Royaume-Uni ne l’ont pas bien, car BT Sport joue actuellement à Scrooge et refuse de diffuser en direct WrestleMania 36 en ligne. Vous pouvez payer 19,95 £ pour le regarder via BT Sport Box Office, qui est disponible pour les abonnés BT, Sky et Virgin Media.

Cependant, les abonnés de Sky et de Virgin Media devraient commander bien avant le début de 12 heures BST ce soir. BT Sport prend généralement son temps pour activer les achats au box-office pour toute personne qui n’est pas un abonné à part entière – un retard de quatre à cinq heures est normal, nous a-t-on dit. avoir éclaboussé l’argent et être toujours incapable de regarder une diffusion en direct de WrestleMania 36 hier soir.

C’est pourquoi nous recommandons en fin de compte d’économiser pour ce fonds de désinfectant pour les mains et de lancer gratuitement WrestleMania 36 en ligne avec le réseau WWE – gracieuseté de son essai GRATUIT d’un mois. C’est la meilleure offre en ville et ne vous laissera pas coincé à parler à un centre d’appels à 2h du matin parce que vous n’obtenez pas ce que vous avez payé.

Ceux qui vivent ailleurs peuvent toujours simplement utiliser un VPN pour regarder la WWE au Royaume-Uni comme d’habitude – pas besoin de poursuivre une diffusion en direct gratuite de WrestleMania 36 sur des forums douteux, tout est légitime!

Regardez WrestleMania 36: diffusion en direct WWE 2020 en ligne gratuitement en Australie

Si vous êtes en Australie, WrestleMania sera diffusé en direct à 9h00 AEST dimanche et lundi matin sur la chaîne PPV du Foxtel Main Event, où il en coûte 30 $.

Heureusement cependant, WWE Network est également disponible en Australie, donc c’est aussi un bon choix si vous préférez économiser de l’argent et même pouvoir regarder à nouveau tous les événements PPV de la WWE.

La première nuit de WWE WrestleMania a été pleine de surprises. C’est notre dernier rappel pour les spoilers, comme hier WrestleMania 36 résultats sont tous répertoriés ci-dessous.

Nous vous guidons également à travers les affrontements de dimanche et expliquons comment regarder une diffusion en direct gratuite de WrestleMania 36 ce soir depuis n’importe où dans le monde.

WrestleMania 36 résultats – partie 1

Alexa Bliss et Nikki Cross d. Guerriers Kabuki:– remportez le championnat féminin par équipeElias d. Corbin: Merci, Gronk?!Becky Lynch d. Shayna Baszle: Lynch épingle Baszler pour conserver le titreSami Zayn ré. Daniel Bryan: conserve le WWE Intercontinental Championship John Morrison d. Kofi Kingston et Jimmy Uso: conserve SmackDown Tag Team Championship Kevin Owens d. Seth Rollins: juste un match de rancune bad-assBraun Strowman ré. Goldberg : remporte le championnat universelL’entrepreneur ré. UN J. Modes: via l’enterrement dans Boneyard Match

Carte WrestleMania 36: diffusez en direct la WWE WrestleMania gratuitement ce soir

La diffusion en direct de WWE WrestleMania 36 hier soir nous a tous divertis – à l’exception peut-être de certains acheteurs de BT Sport Box Office basés sur Sky, qui étaient assez idiots pour penser que BT tiendrait sa promesse d’arrivée de “ quelques minutes ”. Nous avons contacté BT et on nous a dit qu’en fait, le décalage peut aller jusqu’à quatre heures – donc, quelle que soit l’option pratique, cela peut sembler, nous vous recommandons d’essayer gratuitement la version d’essai du réseau WWE, car cela nous permet de regarder immédiatement WrestleMania gratuitement.

Diffusion en direct de WrestleMania 36 gratuitement: regardez la carte de dimanche et les matchs de nuit 2 en ce moment

Aleister Black contre Bobby LashleyOtis contre Dolph ZigglerThe Street Profits (c) contre Angel Garza et Austin Theory: Championnat Raw Tag TeamBayley (c) contre Lacey Evans contre Naomi contre Tamina contre Sasha Banks: Championnat féminin SmackDown Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair: Championnat féminin NXTJohn Cena contre Bray Wyatt: Match Firehouse FunhouseEdge contre Randy Orton: dernier homme debout matchBrock Lesnar (c) contre Drew McIntyre: Championnat de la WWE

N’oubliez pas que si vous êtes hors de votre pays pour une raison quelconque, vous pouvez toujours utiliser un VPN pour accéder aux services de streaming depuis votre pays d’origine et regarder une diffusion en direct gratuite de WrestleMania 36 où que vous soyez.

