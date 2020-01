Comment regarder WWE Royal Rumble 2020: la lutte en direct en ligne depuis n’importe où maintenant

Boom! Le premier pay-per-view de la WWE en 2020 est à nos portes sous la forme du chaos annuel à indice d’octane élevé du Royal Rumble. Et avec l’aide de TechRadar, vous ne manquerez pas une minute de diffusion en direct de Royal Rumble 2020 – peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Se déroulant cette année à Houston, au Texas, nous nous attendons toujours à des retours surprise, de grands débuts et de nombreux rebondissements. Il y a huit matchs programmés cette année, mais le point culminant attendu sera le chaos du Royal Rumble masculin et féminin – un match de bataille royale dont les participants entrent à intervalles réguliers.

Royal Rumble 2020 – quand et où

Le Royal Rumble de cette année aura lieu aujourd’hui – dimanche 26 janvier – dans un Minute Maid Park de 40 000 places à Houston, Texas, États-Unis.

Cette année, le coup d’envoi commence à 16 heures, heure locale, avec la carte principale à 19 heures HE, 16 heures PT, minuit GMT et 11 heures AEDT lundi.

À en juger par les deux dernières années, vous devriez vous attendre à ce que le spectacle principal se déroule entre trois heures et demie et quatre heures.

Il y a 27 des 30 superstars confirmées pour le Rumble masculin, dont Roman Reigns, Rey Mysterio, Seth Rollins, Randy Orton, Drew McIntyre et AJ Styles, tandis que Brock Lesnar entrera en jeu au premier rang.

Alors que seulement sept superstars ont confirmé leur place dans le match féminin, c’est un domaine de grand nom néanmoins, avec Natalya, Charlotte Flair, Alexa Bliss et Nikki Cross prêts à participer à la grande confrontation.

En dehors de l’excitation Rumble, il y a des combats undercard assez forts, avec Becky Lynch prête à défendre son championnat de Raw féminin contre Asuka tandis que Roman Reigns affrontera le roi Corbin dans un match Falls Count Anywhere.

Ce sera certainement un événement bien rempli et nous vous montrerons comment regarder une diffusion en direct de WWE Royal Rumble 2020 en ligne de n’importe où dans le monde afin de ne pas manquer une minute.

Diffusion en direct de WWE Royal Rumble 2020 depuis l’extérieur de votre pays

Faites défiler vers le bas si vous lisez ceci aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon ou en Inde – nous avons décrit vos options de visionnement plus en détail là-bas (en supposant que le réseau WWE ne chatouille pas votre fantaisie).

Mais si vous n’avez pas la chance d’être dans un pays où le seul moyen d’attraper la lutte est via un flux illégal et douteux que vous avez trouvé sur Reddit – ou si vous découvrez que votre couverture à domicile est géo-bloquée où vous êtes- alors nous avons une astuce pour obtenir une bien meilleure façon de regarder.

Vous devrez utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui a une couverture légitime de l’événement. Un réseau privé virtuel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur fournisseur VPN actuellement disponible.

Pour commencer, ExpressVPN est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez toujours l’essayer sans obligation. Vous pouvez regarder sur de nombreux appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc., mais ce que nous aimons vraiment, c’est sa vitesse, sa sécurité, sa simplicité d’utilisation et son excellent 24 / 7 service client. Découvrez Express VPN maintenant et vous pourrez également réclamer 3 mois GRATUITS et 49% de réduction avec votre plan annuel.

Diffusion en direct de Royal Rumble 2020 sur le réseau WWE (GRATUIT!)

La première chose est la première … le WWE Network est votre premier arrêt pour la couverture de lutte la plus complète de la planète. Il s’agit d’un service d’abonnement payant (pensez à Disney Plus, mais uniquement pour la WWE) disponible à peu près partout dans le monde, de l’Afghanistan au Zimbabwe en passant par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada.

La liste des appareils sur lesquels vous pouvez regarder est presque aussi longue, avec des applications pour iOS et Android, PlayStation, Xbox, Apple TV, Roku et Smart TV toutes incluses.

Le coût varie bien sûr d’un territoire à l’autre, mais les factures mensuelles de 9,99 $ ou 9,99 £ aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient vous donner une bonne idée. Cela inclut la diffusion en direct de Royal Rumble et la possibilité de revoir tous les PPV que la WWE a jamais mis.

Vous voulez juste regarder l’événement de ce soir et vous ne voulez pas du réseau WWE après ce soir? Ensuite, un mois d’essai gratuit est également disponible. Rendez-vous sur le réseau WWE pour vous inscrire et les nouveaux abonnés peuvent tester le service eux-mêmes pendant un mois complet.

Vos autres façons de regarder la WWE Royal Rumble 2020 en direct

Si vous regardez depuis les États-Unis, alors vous abonner au réseau WWE est votre meilleur pari car c’est le moyen le plus rentable de regarder. D’autres fournisseurs à la carte, notamment Dish et Xfinity, présentent WWE Royal Rumble 2020, mais ils coûtent plus de 44,99 $.

Comment obtenir une diffusion en direct de la WWE au Canada ce soir

Comme c’est le cas dans le pays d’origine de la WWE, le réseau WWE est également l’endroit le moins cher et le plus pratique pour regarder WWE Royal Rumble 2020 au Canada. Cependant, vous pouvez choisir d’aller avec SaskTel, Shaw ou BellMTS, mais attendez-vous à payer des prix similaires aux fournisseurs de PPV aux États-Unis.

Comment diffuser WWE Royal Rumble 2020 en direct au Royaume-Uni

C’est le début d’une nouvelle ère pour la lutte au Royaume-Uni. Sky était le siège de la WWE depuis des décennies, mais BT Sports a décidé de devenir le nouveau diffuseur officiel de la WWE au Royaume-Uni.

Le Royal Rumble sera présenté exclusivement en direct via BT Sport Box Office pour un paiement unique de 19,95 £.

La couverture est disponible sur des services et des appareils tels que Sky, Virgin TV, ainsi que via l’application BT Box Office dédiée pour Android et iOS.

Si vous êtes abonné à BT Sport mais que vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez vous connecter, c’est simple à faire avec un outil pratique – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Comment regarder WWE Royal Rumble 2020: Stream Australie

Si vous êtes en Australie, alors WWE Royal Rumble 2020 sera diffusé en direct à 10h00 AEDT lundi matin sur la chaîne PPV du Main Event pour 30 $.

Heureusement cependant, WWE Network est également disponible en Australie, donc c’est aussi un bon choix si vous préférez économiser de l’argent et même pouvoir regarder à nouveau tous les événements PPV de la WWE.

Comment diffuser en direct la WWE Royal Rumble 2020 au Japon

Les fans de catch au Japon ne voudront pas manquer l’épreuve de force d’Asuka Becky Lynch – et il y a quelques options pour se connecter. La carte principale commencera à 8 heures du matin lundi matin au Japon.

Le réseau WWE est disponible au Japon depuis quelques années, ce qui en fait automatiquement le moyen le plus abordable de regarder. Alternativement, DMM.com, J: Com et Sukachan sont tous répertoriés comme offrant des options PPV.

Comment regarder WrestleMania: India stream

Les fans de la WWE en Inde peuvent regarder pour regarder WrestleMania 35 sur Sony Ten 1 et Ten 3 sur leurs téléviseurs. Le coup d’envoi sera retransmis en direct à partir de 3h30 du matin, avec l’événement principal qui commencera quelques heures plus tard.

Le réseau WWE est également disponible en Inde pour ceux qui veulent regarder chaque événement PPV et même les revoir plus tard.

