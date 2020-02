Comment regarder XFL: diffuser en direct la nouvelle ligue de football en ligne de n’importe où

Les fans de football n’auront pas à attendre septembre pour regarder leur sport préféré – la XFL est de retour! Après une interruption de 19 ans, Vince McMahon a relancé sa ligue de football alternatif et nous sommes là pour vous assurer que vous attrapez chacun des 43 matchs de la saison 2020 – peu importe où vous êtes dans le monde – avec notre guide de diffusion en direct XFL .

La XFL est une ligue de football d’hiver et de printemps qui a fait ses débuts en 2001 mais n’a duré qu’une seule saison. Alors que sa première itération était connue pour les gadgets (à la fois sur le terrain et hors du terrain car elle a été créée par le président de la WWE), la XFL relancée sera “football et football uniquement”.

La saison 2020 de XFL mettra en vedette huit équipes qui sont divisées en deux divisions. Les New York Guardians, DC Defenders, Tampa Bay Vipers et St. Louis Battlehawks joueront dans la division Est tandis que les Seattle Dragons, Los Angeles Wildcats, Dallas Renegades et Houston Roughnecks joueront dans la division Ouest. Chaque équipe jouera un total de 10 matchs cette saison avec cinq matchs à domicile et cinq sur la route.

Quant au calendrier, la saison XFL sera beaucoup plus courte que la saison régulière de 17 semaines de la NFL et il y aura 10 semaines de jeu régulier de février à avril avec quatre matchs joués par semaine. Après la semaine 10, les deux meilleures équipes de la division Est et de la division Ouest s’affronteront en séries éliminatoires pour gagner une place dans le match de championnat XFL 2020 le 26 avril.

La XFL relancée pourra-t-elle se tailler une place et réussir là où la dernière tentative de McMahon de créer une ligue de football alternatif a échoué? Lisez la suite pour découvrir comment obtenir un flux en direct XFL de n’importe où dans le monde.

Si vous essayez de regarder le football XFL du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada ou de l’Australie, continuez à lire, car nous avons répertorié ci-dessous toutes les façons de regarder chaque match de la saison 2020 à la télévision ou en ligne. Cependant, si vous vivez dans un pays où XFL n’est pas diffusé ou que vous voyagez à l’étranger lorsqu’un jeu que vous essayez de regarder est diffusé, vous ne pourrez probablement pas le voir en raison du blocage géographique .

Bien que vous puissiez rechercher sur Internet en essayant de trouver un flux moins fiable que Reddit, nous avons une meilleure solution. En utilisant un VPN, vous pouvez facilement modifier l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone pour apparaître comme si vous étiez dans un endroit différent où un flux XFL est affiché.

Un réseau privé virtuel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent, comme dans votre pays d’origine où un flux XFL est affiché.

Après avoir testé et examiné des centaines de VPN, nous pouvons facilement recommander ExpressVPN comme notre premier choix. Il est rapide, sûr et très facile à télécharger et à utiliser. En outre, il est compatible avec une grande variété d’appareils, y compris les ordinateurs portables, les smartphones, les consoles de jeux, l’Apple TV, les téléviseurs intelligents et plus encore.

Découvrez ExpressVPN et bénéficiez de 3 mois gratuits avec un plan annuel ainsi que 49% de réduction sur son prix régulier. Le service peut également être utilisé pour vous aider à contourner le blocage de sites Web dans certains bureaux, écoles et même dans certains pays. Étant donné qu’ExpressVPN utilise des tunnels cryptés, il vous aidera même à rester en sécurité et plus anonyme en ligne.

Horaire XFL 2020

Semaine 1

– Seattle Dragons à DC Defenders: 14 h HE le samedi 8 février sur ABC

– La Wildcats à Houston Roughnecks: 17 h HE le samedi 8 février sur Fox

– Tampa Bay Vipers à NY Guardians: 14 h HE le dimanche 9 février sur Fox

– Battlehawks de Saint-Louis aux Renegades de Dallas: 17 h HE le dimanche 9 février sur ESPN

Semaine 2

– NY Guardians at DC Defenders: 14 h HE le samedi 15 février sur ABC

– Tampa Bay Vipers à Seattle Dragons: 17 h HE le samedi 15 février sur Fox

– Dallas Renegades aux LA Wildcats: 15 h HE le dimanche 16 février sur ABC

– Battlehawks de St. Louis à Houston Roughnecks: 18 h HE le dimanche 16 février sur FS1

Consultez le calendrier complet de la XFL 2020 ici

Comment regarder tous les matchs XFL aux États-Unis

Les fans de football aux États-Unis auront de nombreuses options pour regarder la XFL à la télévision, car plus de la moitié des matchs de cette saison seront diffusés gratuitement en direct.

Sur les 43 jeux XFL cette saison, ABC en affichera 14 et Fox en affichera 11. Vous aurez besoin d’un câble ou d’un abonnement à un service de streaming sportif pour regarder le reste, car FS1 affichera neuf matchs, FS2 affichera un jeu, ESPN afficher sept matchs et ESPN2 affichera un match. Des flux en direct de jeux XFL seront également disponibles sur l’application ESPN ainsi que sur l’application Fox Sports.

Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos services de streaming préférés pour regarder XFL pour vous faciliter la tâche, dont la plupart ont également un essai gratuit:

Hulu avec TV en direct 54,99 $ par mois – Hulu vous donne accès à ESPN, FS1, ABC et Fox, entre autres chaînes, et vous pourrez également regarder les propres Hulu Originals du service.Sling TV à partir de 20 $ par mois – Avec le plan combiné Orange et Bleu de Sling, vous aurez accès à ESPN, FS1, Fox ainsi qu’à de nombreuses autres chaînes. Le service ne coûte que 20 $ pour votre premier mois, mais après cela, le prix augmente à 45 $ par mois.FuboTV à partir de 54,99 $ par mois – le plan de base de FuboTV vous donne accès à 103 chaînes, dont Fox, FS1 et FS2. Le service n’inclut pas toutes les chaînes dont vous aurez besoin pour regarder XFL cette saison, mais il y a beaucoup de variété et vous aurez 30 heures de Cloud DVR et la possibilité de regarder sur deux écrans à la fois.YouTube TV 49,99 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à plus de 70 chaînes, dont Fox, ABC, ESPN, ESPN 2, FS1 et FS2, ce qui signifie que vous pourrez facilement regarder tous les matchs XFL cette saison. YouTube TV vous offre également un stockage DVR cloud illimité au cas où vous voudriez enregistrer un jeu pour plus tard.AT&T TV Now 65 $ par mois – AT&T Now vous donne accès à plus de 45 chaînes, dont Fox, FS1, ESPN, ESPN2 et ABC. Bien que plus cher que les autres options de cette liste, AT&T TV Now est également livré avec HBO pour le même prix.

Comment diffuser XFL en direct au Royaume-Uni

Les fans de football américain au Royaume-Uni pourront regarder la XFL sur BT Sport car BT Sport 3 et BT Sport / ESPN diffuseront tous les deux des matchs de XFL à la télévision. Si vous n’êtes pas encore abonné à BT Sport, vous pouvez vous abonner au pass mensuel BT Sport pour seulement 25 £ par mois pour diffuser tout le contenu du réseau sur mobile, tablette, Chromecast, Xbox, PS4 et Samsung Smart TV.

Si vous n’aimez pas l’apparence d’un abonnement à BT Sport, vous pouvez également regarder XFL sur ESPN Player. Le service coûte 9,99 £ par mois ou 69,99 £ pour une année entière et vous donne accès à tous les matchs XFL cette saison ainsi qu’à d’autres événements sportifs en direct, des originaux ESPN et des films ESPN à la demande.

Si vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni et que vous souhaitez regarder la XFL, ne vous inquiétez pas des géo-bloqueurs sur votre compte – prenez simplement un VPN et suivez les instructions ci-dessus pour diffuser l’action en direct.

Les fans de football canadiens intéressés à découvrir la XFL cette saison pourront regarder tous les matchs sur TSN. Le réseau diffusera des jeux XFL sur TSN 1, 2 et 3 à la télévision, mais il diffusera également certains jeux sur son site Web ou sur l’application TSN.

Si vous vivez en Australie et que vous souhaitez regarder la XFL cette saison, Foxtel vous a couvert car le réseau affichera des jeux XFL via ESPN. Cependant, vous aurez besoin du forfait sportif de Foxtel pour regarder toute l’action, mais vous pourrez également diffuser XFL sur mobile en utilisant l’application Foxtel Go.

Pour ceux qui préfèrent simplement diffuser XFL en ligne, le service de haut niveau Kayo Sports vous couvre. Cela coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez et les nouveaux clients peuvent même profiter de l’ESSAI GRATUIT de 14 jours du service. Kayo Sports diffusera au moins deux matchs XFL en direct par semaine et diffusera également les éliminatoires ainsi que la finale.

