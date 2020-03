Comment réinitialiser un ordinateur Windows 10 pour être plus puissant

Nous allons vous donner quelques étapes pour atteindre l’option Réinitialiser un ordinateur dans le menu de dépannage de démarrage de Windows 10. Pour ce faire, cette fonction existe depuis Windows 8. Seulement qu’elle a changé au fil du temps.

Microsoft l’a fait beaucoup mieux chaque jour, ce qui facilite l’ignorance de toutes les améliorations où le téléchargement dans le cloud n’a été que le dernier et le plus visible.

Et en parlant de fonctionnalités intéressantes, vous pouvez jeter un œil au sandboxing de Windows 10 et voir comment l’activer.

Comment fonctionne la fonction Réinitialiser un ordinateur?

La fonction Réinitialiser un ordinateur fonctionne comme si vous veniez d’ouvrir votre ordinateur pour la première fois. Si vous vendez ou donnez votre ordinateur, vous pouvez effacer vos fichiers et même effacer le lecteur afin qu’il ne récupère pas les données.

Si vous avez un problème avec votre ordinateur ou si vous voulez simplement avoir un système Windows plus propre, vous l’obtiendrez avec ce nouveau système d’exploitation Windows 10.

En réinitialisant votre ordinateur, vous pouvez choisir de conserver vos fichiers personnels ou simplement de les supprimer. Dans tous les cas, Windows supprimera les programmes installés et leur donnera un nouveau système d’exploitation.

Dans le cas où vous souhaitez réinitialiser un ordinateur, vous devez aller dans Paramètres, puis Mise à jour et sécurité. Là, vous devez appuyer sur Récupération ou choisir l’option Dépannage. Choisissez ensuite l’option Réinitialiser cet ordinateur dans le menu Options de démarrage avancées.

Ce menu peut être ouvert si vous avez du mal à démarrer votre ordinateur. Cependant, vous pouvez également l’ouvrir, simplement en maintenant la touche MAJ enfoncée tout en cliquant sur l’option “Redémarrer”, dans le menu Démarrer de Windows ou sur l’écran de connexion.

À son tour, Windows rassemble les fichiers dont vous avez besoin et établit essentiellement une nouvelle installation de Windows. Si vous le souhaitez, vous pouvez migrer vos fichiers personnels, ainsi que les pilotes matériels et applications déjà installés dans le nouveau système d’exploitation.

Réinitialisez votre ordinateur directement à partir de l’application dans les paramètres de Windows 10

Nous pouvons voir la récupération de Windows il y a quelque temps. De plus, les «partitions de récupération» proviennent de Windows XP. Tout comme ils étaient utilisés par Windows Vista et Windows 7.

Celles-ci étaient comprises comme des distributions distinctes contenant une copie compressée de Windows et personnalisées par le fabricant, vous pouvez redémarrer votre ordinateur et démarrer la restauration.

Dans Windows 8, la fonction Réinitialiser un ordinateur a réussi à exposer la fonction de récupération en standard. Les fabricants d’ordinateurs n’avaient pas besoin de créer leurs propres fonctions de récupération.

De toute évidence, Windows 8 n’utilise pas de partition de récupération, mais il a accepté des “images de récupération”, à partir desquelles il pouvait être restauré. Il pourrait même remplacer l’image de récupération par la vôtre.

De même dans Windows 10, la fonction Réinitialiser cet ordinateur a fonctionné différemment de Windows 8. Windows 10 a utilisé la récupération «sans image».

Ainsi, au lieu d’avoir une image de récupération disposant d’espace disque, Windows 10 pourrait créer une nouvelle copie de Windows en rassemblant tous les fichiers présents dans l’installation de Windows.

Cela ne signifie pas que l’espace de stockage n’est pas gaspillé sur une partition de récupération distincte. En outre, toute mise à jour de sécurité qui a été installée est conservée et n’est pas supprimée. Vous n’avez donc pas à tout mettre à jour après avoir effectué le processus de récupération, tout comme cela a été fait dans Windows 7.

Intégration Fresh Start pour la suppression des bloatwares

En supprimant le bloatware préinstallé par le fabricant pour redémarrer votre ordinateur sous Windows 10. «Nouveau départ» a été intégré dans la fonction Réinitialiser cet ordinateur.

Afin de vous permettre de restaurer un ordinateur Windows 10 sans avoir à restaurer tous les logiciels fournis par le fabricant, où certains d’entre eux peuvent être utiles, mais dont beaucoup sont certainement des logiciels bloatware qui saturent et ralentissent votre ordinateur.

Il y a quelque temps, cette fonctionnalité était masquée. Il fallait donc passer par la sécurité Windows pour le trouver. Ce projet a été un «effort secondaire» en conjonction avec la fonction Réinitialiser un ordinateur de Microsoft. Il utilise donc la même technologie de récupération, du moins en théorie. Cependant, il ne restaure pas les applications fournies par le fabricant.

Pour l’utiliser, vous pouvez suivre le processus de réinitialisation et accéder à des options supplémentaires. De plus, vous pouvez désactiver l’option de restauration des applications préinstallées. Cela permettra à Windows de faire un “nouveau départ” sans le logiciel fourni par le fabricant, c’est comme réinstaller Windows.

Cette option de sécurité Windows a été appelée un “point d’entrée d’écureuil secret” où Microsoft la contiendrait. Par conséquent, Fresh Start est intégré dans la fonction Réinitialiser un ordinateur, au lieu d’être caché dans la sécurité Windows. Ce qui est une application complètement distincte.

Momentanément, l’option Fresh Start est disponible dans Windows Security, puis Device Performance and Health. Vous cliquez sur “Informations supplémentaires” dans Nouveau départ et cliquez sur le bouton “Démarrer”.

Pour désinstaller les mises à jour du menu d’options du démarrage avancé de Windows 10

Après l’un des ajustements les plus récents de l’environnement de récupération de Windows 10, il est capable de désinstaller les mises à jour de qualité. Par exemple, ceux-ci ont tendance à être plus petits que Windows lors de l’installation du Patch Tuesday.

Si l’une de ces mises à jour a causé un problème et que votre ordinateur ne peut pas redémarrer, vous pouvez utiliser l’option Dépannage, aller dans Options avancées et appuyer sur Désinstaller les mises à jour dans le menu Options de démarrage avancées. Vous pouvez donc le restaurer au lieu de regarder dans une fenêtre à l’invite de commande et de rechercher la dernière installation de la base de connaissances

L’option qui vous permet de “Désinstaller la dernière mise à jour de qualité” pourra désinstaller la dernière mise à jour Windows que vous avez installée. Alors que «Désinstaller la dernière mise à jour des fonctionnalités», vous devrez désinstaller la mise à jour principale installée précédemment. Ce qu’il fera une fois tous les six mois, comme les dernières mises à jour.

Ce type de fonctionnalité peut sembler assez technique et très peu de personnes peuvent l’utiliser. Mais il y a de bonnes nouvelles, Windows l’utilisera automatiquement lorsqu’il détectera un problème avec une mise à jour.

Donc, si une mise à jour rend votre système Windows 10 incapable de démarrer ou y cause un autre problème majeur. Cela pourrait désinstaller automatiquement cette mise à jour de qualité lors du processus de restauration. Vous n’avez même pas besoin de savoir que cette fonctionnalité existe.

Avant l’existence de cette fonctionnalité automatique, seuls les administrateurs les plus expérimentés pouvaient savoir ce qu’ils faisaient, étant en mesure de désinstaller les mises à jour de l’environnement de récupération.

L’option de téléchargement du cloud dans Windows 10 peut réinitialiser l’interface de l’ordinateur

L’option de téléchargement dans le cloud est l’une des dernières fonctionnalités les plus intéressantes. Standard Imageless Recovery est désormais bien connu sous le nom de «Local Reinstall», ce qui peut prendre un certain temps et ne sera pas toujours en mesure de réparer votre Windows 10. Au cas où l’installation se bloque dans un très mauvais état ou est trop endommagée .

Cette nouvelle fonctionnalité de téléchargement dans le cloud vous permettra de réinstaller Windows directement à partir de là, au lieu d’utiliser vos copies locales de fichiers. Si vous disposez d’une connexion Internet rapide, cette action peut être plus rapide que l’utilisation de la récupération locale et peut également être un moyen plus fiable de récupérer Windows.

Pour utiliser cette fonction une fois la mise à jour de Windows 10 20H1 stabilisée, vous devez aller dans Paramètres, puis Mise à jour et sécurité, appuyez sur Récupération et Démarrer. Après avoir sélectionné «Enregistrer mes fichiers» ou «Supprimer tout», il vous sera demandé de choisir «Téléchargement dans le cloud» ou «Réinstallation locale».

Cette action dans Windows va télécharger tous les fichiers dont vous avez besoin depuis les serveurs de Microsoft. Vous pourrez créer un nouveau dossier racine du système d’exploitation, ils migreront également les fichiers en tant que pilotes à partir de votre installation actuelle, puis échangeront le dossier racine du système d’exploitation.

Quel sera l’avenir de la réinitialisation d’un ordinateur?

Pour l’avenir, Microsoft pourrait simplifier la

interface générale pour supprimer les «points d’entrée secrets de

écureuil »comme le bouton Fresh Start de la sécurité Windows.

En outre, vous devez faire beaucoup plus avec le téléchargement à partir du cloud, plutôt que d’utiliser les pilotes matériels matériels locaux lors de la réinstallation. Vous aimerez très probablement que Windows puisse télécharger les derniers pilotes matériels. Ce n’est là qu’un des objectifs auxquels Microsoft aspire et il n’y a aucune garantie qu’ils le feront.

De même, vous êtes sûrement intéressé de savoir si Microsoft autoriserait la mise à jour des versions les plus récentes ou l’ajout de versions plus anciennes. C’est donc une autre caractéristique possible pour l’avenir.

Indépendamment de ce qui est fait, la récupération de Windows a déjà parcouru un long chemin depuis longtemps. Lorsque vous avez dû utiliser une partition de récupération fournie par le fabricant ou simplement réinstaller Windows à partir de zéro.