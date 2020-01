comment rester à jour

Deux services de Google, News et Trends sont parmi les meilleures méthodes pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Les informations en ligne sont désormais facilement accessibles à tous. Tout le monde peut avoir le nécessaire pour lire les nouvelles qu’il préfère, divisées en catégories, domaines, passions et bien plus encore.

Le premier service est un fil d’actualité, une sorte de journal avec la première page pleine d’articles intéressants et les plus lus, divisés par domaine de recherche. Tendances, d’autre part, est un outil d’analyse pour connaître les mots-clés les plus recherchés (mots-clés) sur le moteur de recherche Mountain View.

Google Actualités et Google Tendances: parfait pour rester à jour

GNews il est disponible à la fois en tant que site de bureau et en tant qu’application pour les smartphones Android et iOS. Nous pouvons le définir comme le plus grand “kiosque à journaux en ligne”. Les articles des journaux en ligne les plus importants sont affichés. Voyons voir “Première page, Sport, Affaires étrangères, Économie, Science et technologie, Santé, Photographie” et bien d’autres sections.

Il existe également un espace dédié spécifiquement à l’utilisateur. Grâce à un accès simple Google, les recherches prédéfinies peuvent être enregistrées, les nouvelles plus en ligne avec les préférences de l’individu. Le portail analyse les activités de chaque utilisateur pour proposer un flux précis et sur mesure. Enfin, vous pouvez également suivre gratuitement toutes les actualités technologiques en consultant notre page officielle.

Pendant tendances analyser les mots-clés les plus connus présents en temps réel sur Google. Grâce à ces mots-clés en fait, vous pouvez découvrir toutes les nouvelles et articles d’intérêt. Le mécanisme, si nous pouvons en donner un exemple, est celui du “hashtag“On Instagram.