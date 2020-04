Comment revenir à la barre d’adresse précédente de Firefox

La barre d’adresse de Firefox n’est plus la même. La grande nouvelle avec le lancement de Firefox 75 la semaine dernière, en fait, était la suivante: la nouvelle barre d’adresse de Firefox, dont Mozilla dit qu’elle a été repensée pour faciliter la vie de l’utilisateur. Mais tout le monde ne pense pas de cette façon et les plaintes ont tardé à émerger, en particulier dans les forums dédiés au réglage du navigateur.

Comme nous l’avons déjà expliqué, la nouvelle barre d’adresse de Firefox modifier le comportement et l’apparence: de manière très similaire à Chrome, cliquer dessus chevauche le reste des éléments et au lieu d’afficher une liste avec les sites les plus visités comme jusqu’à présent, il affiche les “sites populaires”, c’est-à-dire ceux qui sont définis sur la nouvelle page d’onglet.

De plus, lorsque vous ouvrez un nouvel onglet, la barre grossit automatiquement, couvrant partiellement la barre de marqueur. Il y a ceux qui n’aimaient pas ce dernier, qui n’aimaient pas la sélection des éléments qu’il montre maintenant, surtout quand il n’affiche que huit résultats; et qui n’a aimé ni l’un ni l’autre. Heureusement, il n’est pas difficile de revenir en arrière, du moins pour l’instant.

Retour à la barre d’adresse précédente de Firefox

Bien sûr, par la barre d’adresse Firefox «ci-dessus», nous entendons celui que le navigateur avait jusqu’à sa version précédente (Firefox 74), car des changements à cet égard se sont produits au fil du temps. Ce n’était peut-être pas si esthétique à première vue, mais c’était tout aussi fonctionnel.

Pour renvoyer la barre d’adresse de Firefox telle qu’elle était, il vous suffit d’accéder aux préférences avancées du navigateur et d’appliquer l’option correspondante. Dans la même barre d’adresse Firefox que vous entrez:

Vous filtrez la préférence:

Et avec un double clic vous changez le valeur à «faux». Vous redémarrez le navigateur.

Voilà: la barre est à nouveau la même que toujours … du moins pour le moment, il faut la répéter, et c’est parce qu’ils ont laissé cette possibilité à des fins de développement, donc elle risque de disparaître dans les prochaines versions du navigateur. Et donc? Ensuite, vous devrez trouver la vie et du code à appliquer via userChrome.css.